Documentarele „Ouăle lui Tarzan” şi „Ţara moartă”, selectate pentru o nominalizare la premiile Academiei Europene de Film

European Film Academy şi EFA Productions au anunţat marţi cele 15 documentare recomandate pentru nominalizări la European Film Awards.

Zece festivalul de gen au făcut propuneri comitetului: Cinéma du Réel (Franţa), CPH:DOX (Danemarca), Doclisboa (Portugalia), DOK Leipzig (Germania), IDFA (Olanda), Ji.hlava (Cehia), Krakow Film Festival (Polonia), Sheffield Doc/Fest (Marea Britanie), Thessaloniki Documentary Film Festival (Grecia) şi Visions du Réel (Elveţia).

În baza recomandărilor şi a înscrierilor individuale, comitetul EFA pentru documentare, format din membrii EFA Ira von Gienanth (Germania), Marek Hovorka (Cehia) şi Elena Subirà i Roca (Spania), producătorul Nik Powell (Marea Britanie) şi editorul Sari Volanen (Finlanda) au decis selecţia.

Membrii Academiei vor vota pentru alegerea a cinci documentare ce vor fi nominalizate. Dintre acestea va fi ales „European Documentary 2018”, care va fi anunţat la ceremonia care va avea loc pe 15 decembrie la Sevilia.

Lista cuprinde: „A Woman Captured” (Ungaria-Germania), de Bernadett Tuza-Ritter, „Bergman - A Year in a Life” (Suedia-Germania), de Jane Magnusson, „End of Life” (Grecia-SUA), de Paweł Wojtasik şi John Bruce, „Meteors” (Olanda-Turcia), de Gürcan Keltek, „Of Fathers and Sons” (Germania-Siria-Liban-Qatar), de Talal Derki, „Samouni Road” (Italia-Franţa), de Stefano Savona, „Srbenka” (Croaţia), de Nebojša Slijepčević, „Ouăle lui Tarzan” (România-Franţa), de Alexandru Solomon, „Ţara moartă” (România), de Radu Jude, „The Distant Barking of Dogs” (Danemarca-Finlanda-Suedia), de Simon Lereng Wilmont, „The Lust for Power” (Slovacia-Cehia), de Tereza Nvotová, „The Other Side of Everything” (Serbia-Franţa), de Mila Turajlic, „The Other Side of The Wall” (Spania-Mexic), de Pau Ortiz, „The Poetess” (Germania-Emiratele Arabe Unite), de Stefanie Brockhaus şi Andreas Wolff, şi „The Silence of Others” (Spania-SUA), de Almudena Carracedo şi Robert Bahar.

Documentarul lui Alexandru Solomon vorbeşte despre utopii, despre primul institut de primatologie din lume, aflat la Suhum, în Abhazia, despre experimentele făcute acolo, şi este o dramă metaforică în care se împletesc destinele asemănătoare ale maimuţelor şi oamenilor.

Filmul a fost lansat în România pe 6 octombrie 2017.

„Ţara moartă” este un eseu documentar compus din mai mult de 500 de fotografii dintre cele peste 8.500 ale colecţiei Costică Acsinte, texte de Emil Dorian şi fragmente din coloana sonoră a filmelor de propagandă din anii '30 - '40.

Pelicula, lansată în cinematografele din ţară pe 25 august 2017, după ce a avut premiera la Locarno, a fost cel mai de succes documentar românesc al anului.

Ambele lungmetraje sunt producţii Hi Film.