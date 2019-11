Dirijorul Cristian Măcelaru şi mezzosoprana Aura Twarowska aduc "Poemul iubirii şi al mării" pe scena Ateneului

"Venind toamna, am vrut să aduc în repertoriu o lucrare care să reflecte această idee a a unui amurg pentru a ne gândi la importanţa lucrurilor care trec ca să se poată reînnoi. De aceea am ales celebra piesă a lui Alessandrescu, Amurg de toamnă, care se referă nu numai la un lucru din natură, ci şi la acest sentiment de toamnă a vieţii, a unui lucru frumos care se termină şi care e necesar să se termine ca să poată reîncepe. Poemul iubirii şi al mării de Ernest Chausson e o piesă care nu se cântă foarte des. Eu îl văd pe Chausson ca o oglindă a unui Wagner francez. Chausson e foarte lent, niciodată nu ştim exact unde se va termina armonia, pentru că atunci când credem că ajungem într-un punct, de fapt, o luăm în altă direcţie. Acest poem, interpretat cu sensibilitate de Aura Twarowska, are conotaţii filosofice. Simfonia nr. 2 de Rahmaninov, pentru mine, e foarte aparte. E o piesă pe care o dirijez foarte des, dar care îmi aduce întotdeauna bucurie, pentru că ne deschide o lume atât de frumoasă prin armoniile pe care le conţine", spune dirijorul Cristian Măcelaru.

"De obicei, în ultima parte a simfoniei se fac multe tăieturi. Noi, în concertele de joi şi vineri, o vom face complet la Ateneu, aşa cum a scris-o Rahmaninov. Întotdeauna sunt atent să văd să fie cât mai clar ceea ce a dorit compozitorul să comunice. Mulţi dirijori încearcă să-şi pună amprenta pe partitura pe care o dirijează, eu încerc să las amprenta compozitorului să fie cât mai clară posibil", subliniază dirijorul.

“Poème de l'amour et de la mer e lucrare compusă de Ernest Chausson în anul 1892, sunt foarte bucuroasă să o interpretez alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu. Eu şi cu maestrul Cristian Măcelaru suntem timişoreni şi sunt cu atât mai mândră să facem împreună muzică pe scena Ateneului. Este o onoare si o bucurie pentru mine să mă reîntâlnesc cu Cristian Măcelaru într-un nou concert. Ştiu că prin muzicalitatea şi ştiinţa sa întreg ansamblul va fi condus spre succes. A cânta sub cupola Ateneului Român este o încununare a carierei fiecărui artist român şi un vis al fiecărui muzician”, subliniază mezzosoprana Aura Twarowska.

Născut în Timişoara în 1980 şi plecat la 16 ani în SUA cu o bursă de două luni, Cristian Măcelaru a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr concertmaestru din istoria Orchestrei Simfonice din Miami. Cu o activitate dirijorală în plină ascensiune, Cristian Măcelaru şi-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra, în stagiunea 2010-2011 fiind numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre. A fost, de asemenea, distins cu Sir Georg Solti Emerging Conductor Award pentru merite deosebite. Este dirijor principal al WDR Sinfonieorchester din Köln, începând cu sezonul 2019/2020. A devenit, de asemenea ,director muzical al Festivalului Cabrillo, cel mai longeviv festival american dedicat muzicii clasice contemporane. În 2017, a debutat alături de Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam cu lucrări de Mozart, Strauss şi Wagner. A dirijat, de asemenea, programe în octombrie 2018 şi martie 2019. L-a înlocuit pe Mariss Jansons în concertul cu Orchestra Regală Concertgebouw pe 18, 19 septembrie 2019, la Amsterdam şi 21 septembrie 2019, la Bucureşti în cadrul Festivalului “George Enescu".

Mezzosoprana Aura Twarowska (născută Aurora Eleonora Avram în 1967, Lugoj) se dedică vieţii muzicale încă de la vârsta de şase ani prin studiul pianului, al mandolinei şi cel al cântului în Lugojul natal. Urmează masteratul la Universitatea de Muzică din Bucureşti, unde obţine diploma de studii aprofundate - operă, la clasa prof. univ. Georgeta Stoleriu. Din 2010 este doctor în muzică. Colaborările şi turneele internaţionale îi facilitează întâlnirea cu teatrele europene, toate acestea conducând la angajarea sa ca solistă a Operei de Stat din Viena în anul 2007. În anul 2004, este decorată de Preşedintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Orchestra Filarmonicii „George Enescu”

Joi şi vineri, 7 şi 8 noiembrie, ora 19.00, Ateneul Român

Dirijor - CRISTIAN MĂCELARU

Solistă - AURA TWAROWSKA

Program



Alfred Alessandrescu - Amurg de toamnă

Ernest Chausson - Poemul iubirii şi al mării

Serghei Rahmaninov - Simfonia nr. 2, în mi minor, op. 27