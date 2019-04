Dirijorul Christian Badea şi violonistul Daniel Podlovschi, pentru prima oară împreună pe o scenă de concert

Joi, 11 şi vineri, 12 aprilie 2019, în Sala mare a Ateneului Român, de la ora 19.00, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, consilier artistic şi dirijor principal al Filarmonicii, va avea în program , Uvertura Leonora nr. 3, op. 72b de Beethoven, Concertul nr. 7 pentru vioară şi orchestră de Mozart şi Simfonia nr. 2, în re major, op. 73 de Johannes Brahms. Solist va fi cunoscutul şi apreciatul violonistul Daniel Podlovschi.

În Festivalul Enescu, Christian Badea va dirija Filarmonica din Sankt Petersburg, cu Vadim Repin solist

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat.

În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti şi, în acelaşi an, a înfiinţat Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică, dedicată realizarii unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internationala şi susţinerii dezvoltării artistice a celor mai talentati tineri muzicieni din România şi din alte ţări europene.

Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018.

Dupa un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost imediat invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă montare a operei „Turandot“.Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, continuă cu angajamente până în stagiunea 2020- 2021. În domeniul simfonic, Christian Badea revine în Spania şi la Festivalul „George Enescu” 2019 din Bucureşti pentru a dirija Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin ca solist.

Violonistul Daniel Podlovschi a cântat un vast repertoriu

Daniel Podlovschi s-a născut la Iaşi, la 20 februarie 1939. A început studiul viorii la şase ani cu tatăl său, Rudolf Podlovschi, profesor de vioară şi violonist la Filarmonica din Iaşi. Progresele lui au fost atât de rapide, încât au condus la debutul său solistic la vârsta de 7 ani cu Concertul în la minor de Vivaldi, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi. În 1949 s-a mutat la Bucureşti şi a început lecţiile cu reputatul pedagog Garabet Avakian. În 1960 a absolvit Conservatorul din Bucureşti la clasa profesorului Avakian, remarcându-se printre cei mai talentaţi violonişti din generaţia sa. Ca student, a participat la festivaluri republicane, a obţinut premiul I la Concursul naţional din 1957 şi, apoi, premiul al II-lea la Festivalul tineretului de la Moscova din acelaşi an. A mai obţinut distincţii la concursurile internaţionale „Enescu” (1958) şi „Ceaikovski” (Moscova). A făcut studii postuniversitare la Moscova cu Iuri Iankelevici; în 1969, cu recomandarea lui Isaac Stern, a obţinut o bursă la Juilliard Shool of Music din New York, la clasa legendarului pedagog american Ivan Galamian. În SUA a urmat şi clasa de măiestrie a lui Itzhak Perlman (la Detroit). În perioada studiilor de peste Ocean a predat muzica de cameră la Colegiul Sarah Lawrence (statul New York). Vastul său repertoriu cuprinde integrale de Bach, Beethoven, Händel, Mozart, Grieg, Schubert, Schumann, Prokofiev, Franck, Fauré, Ravel, numeroase piese de virtuozitate de Paganini, Wieniawski, Sarasate, Ceaikovski, Haciaturian ş. a. Interpretează frecvent, în ţară şi străinătate, concertele de Boccherini, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart (nr. 4, 5, 7 şi Simfonia concertantă), Lalo, Ceaikovski, Sibelius, Haciaturian, Mendelssohn, Bruch, Şostakovici (nr. 1), precum şi 22 de concerte româneşti - de Caudella, Capoianu, Bughici, Glodeanu, Paul Constantinescu, Nottara, Timaru, Golestan, Vieru, Berger, Feldman ş. a. După Enescu, el este interpretul lui Caudella (fiind solist la Filarmonica din Iaşi, a promovat intens creaţia compozitorilor din această parte de ţară). Daniel Podlovschi a cântat cu toate orchestrele din ţară, a înregistrat pentru radio, televiziune şi Electrecord. Ca solist sau în formaţii camerale a efectuat turnee în Austria, Bulgaria, Egipt, Finlanda, Marea Britanie, Maroc, Norvegia, Franţa, Grecia, Germania, Iran, Iugoslavia, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Suedia, Spania, SUA, Ungaria şi fosta URSS, pretutindeni fiind apreciat de public şi de presa de specialitate. Cântă în formaţii de trio şi cvartet de coarde (în 1963 a fondat cvartetul Muzica). A concertat ca solist la Filarmonica din Iaşi şi a activat ca profesor titular la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Concert simfonic

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Joi şi vineri, 11 şi 12 aprilie 2019, ora 19.00, Ateneul Român

Sala mare

PROGRAM

Ludwig van Beethoven - Uvertura Leonora nr. 3, op. 72b

Wolfgang Amadeus Mozart - Concertul nr. 7 pentru vioară şi orchestră

Johannes Brahms - Simfonia nr. 2, în re major, op. 73

Dirijor CHRISTIAN BADEA

Solist DANIEL PODLOVSCHI

