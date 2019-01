Dirijorul britanic Leo Hussain a condus două concerte de excepţie la Filarmonica „George Enescu“

Leo Hussain a intrat în atenţia internaţională în 2009, când a fost numit în funcţia de director muzical la Salzburg Landestheater. De asemenea, a avut un debut senzational la Théâtre de la Monnaie (Bruxelles) într-o nouă producţie, universal aclamată, a lui György Ligeti – Le Grand Macabre de La Fura dels Baus.

Mai apoi, Hussain a fost invitat la unele dintre cele mai celebre orchestre şi teatre de operă, printre care Symphoniker Wiener, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, BBC Symphony Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg, Berliner Staatsoper, Theater an der Wien, English National Opera, Mariinsky Theatre, Frankfurt Opera si mai multe proiecte ale Operei La Monnaie.

Una dintre cele mai recente reprezentaţii ale lui Hussain este Visul unei nopţi de vară (de Benjamin Britten) la English National Opera, primind aprecieri critice în presa britanică. Financial Times a scris: Leo Hussain şi orchestra au ţesut magie, realizând unul dintre cele mai ameţitoare şi tulburătoare spectacole de la English National Opera. A dirijat în deschiderea sezonului pentru Deutsches Symphonie-Orchester Berlin la Berlin Musikfest, Les Pêcheurs de Perles la Opera Comique de Paris şi Oedipe (George Enescu) la La Monnaie.

Viitoarele sale reprezentaţii includ debuturi la Bayerische Staatsoper (Munich) cu L’elisir d’amore şi la Royal Danish Opera cu Falstaff, dar şi reîntoarceri la Theater an der Wien cu Beatrice et Benedict, Berliner Staatsoper cu Aida şi Tosca, Frankfurt Opera cu Tosca şi The Passenger a lui Weinberg. Sezonul 12/13 în Salzburg include Tristan und Isolde, Die Fledermaus şi Greek (de Mark Anthony Turnage). Hussais va debuta în SUA, la Santa Fe, într-un spectacol de operă – La Traviata – la sfârşitul sezonului. De asemenea, va dirija concerte simfonice împreună cu NHK Symphony, Stuttgart Radio Symphony, Deutsche Radio Philharmonie, Indianapolis Symphony şi Orchestre Philharmonique de Luxembourg.

Născut în 1978, Leo Hussain a studiat la Cambridge University şi Royal Academy of Music, având colaborări cu unii dintre cei mai buni dirijori ai lumii, printre care Sir Simon Rattle, Valery Gergiev, Riccardo Muti şi Yannick Nezet-Seguin. Cariera sa în opera a început în 2004 ca Director artistic în sezonul de primăvară pentru English Touring Opera, dirijând ulterior îndeosebi în Marea Britanie (inclusiv pentru Glyndebourne on Tour şi Opera North). A fost numit Director muzical la Newbury Choral Society în 2004. În perioada recentă, a avut multe colaborări cu Festivalul de la Salzburg, unde a asistat diversi dirijori în concerte –

Rattle şi Berlin Philharmonic pentru Pelléas et Mélisande, Gergiev şi Wiener Philharmoniker pentru Benvenuto Cellini, Muti pentru Otello şi Die Zauberflöte, Nezet-Seguin pentru Roméo et Juliette. De asemenea, a colaborat cu Opéra de Paris şi Aix-en-Provence Festival.

Orchestra Filarmonicii "George Enescu" 24, 25 ianuarie 2018 DIRIJOR Leo Hussain SOLISTĂ Laura Nicorescu (foto)

PROGRAM Wolfgang Amadeus Mozart Simfonia nr.40, în sol minor, KV 550 Gustav Mahler Simfonia nr.4

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: