De la rola de hârtie igienică de pe cap la umbrela inversă: arta japoneză a invenţiilor inutile şi creatorul lor. „În Europa mă tratează ca un artist”

O rolă de hârtie igienică de pus pe cap, o umbrelă „inversă” care adună ploaia, „răcitorul pentru tăieţei”, ţigări care se aprind singure sau o trecere de pietoni portabilă, toate sunt invenţiile lui Kawakami Kenji, un japonez în vârstă de 72 de ani. În vreme ce pe internet oamenii se amuză de imaginile în care apar creaţiile acestuia, creatorul lor poate să explice utilitatea fiecăreia dintre ele. Spre exemplu, în legătură cu rola de hârtie igienică de pe cap, acesta explica într-un interviu de acum câţiva ani că „e pentru suferinzii de rinită alergică. Îşi suflă nasul des”.

Părerile cu privire la ceea ce face Kenji sunt împărţite, dar poartă totuşi, un nume- chindogu- cuvânt ce s-ar traduce ca „unealtă neobişnuită”. Uneori, mai poartă şi titulatura de „arta japoneză a invenţiilor inutile”. De la apariţia sa în urmă cu mai bine de 25 de ani, în Japonia a devenit ceva similar unui cult.

„Dacă oamenii râd, e bine. Avem nevoie de râs. Cred în respingerea societăţii prin râs”, mai spunea Kenji, într-un articol semnat de David McNeill, „The Art of Chindogu in a World Gone Mad”, şi publicat în 2005, în The Asia-Pacific Journal.