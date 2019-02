Cum va fi Festivalul Enescu 2019: concerte de trecut pe lista iubitorilor de muzică

Text de Nona Rapotan

Cum să fie Festivalul Enescu 2019? O imensă bucurie împărtăşită cu iubitorii de muzică bună! Un adevărat festin al muzicilor de cea mai bună calitate! Da, în timpul Festivalului Internaţional George Enescu, Bucureştiul se schimbă! Total! S-a mai spus asta; am constatat-o noi, locuitorii urbei, dar şi turiştii.

Muzica revărsată în valuri succesive peste oameni şi locuri face ca totul să devină o mare armonie. „Lumea în armonie” este imperativul sub care se va desfăşura ediţia 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu şi, credeţi-mă, aşa va fi! Armonia vine din muzica lui Enescu şi a celorlalţi mari compozitori (celebri şi mai puţin celebri, dar foarte buni cu toţii) şi din frumuseţile interioare exteriozitate prin intermediul muzicii ale tuturor intepreţilor, membri ai orchestrelor, solişti sau dirijori.

Desfăşurat pe patru mari secţiuni, la care se adaugă şi concertele susţinute în alte oraşe decât Bucureştiul, Festivalul George Enescu are toate şansele să-şi crească numărul de fani cu ediţia din 2019. Mari orchestre ale lumii, Muzica Secolului XXI, Concertele de miezul nopţii şi Recitaluri şi concerte camerale sunt cele patru secţiuni ale festivalului, fiecare cu săli de concerte specifice, locuri de întâlnire binecunoscute iubitorilor de muzică clasică, dar şi celor mai puţin iniţiaţi. Sala Radio, Ateneul Român (cu cele două săli), Sala Palatului, dar şi sălile Universităţii Naţionale de Muzică, precum şi sălile Filarmonicilor din Cluj, Sibiu, Iaşi, Timişoara devin epicentrele unui univers muzical care pare că se divide în multiple mici universuri, fără să-şi piardă astfel din culoare şi frumuseţe, ci, din contra, câştigând în diversitate şi armonie.

Timp de o lună de zile melomanii vor fi în alte sfere, acolo unde muritorii de rând n-ajung decât întâmplător. Şi dacă vreţi să îi vedeţi transformaţi la propriu, atunci însoţiţi-i la concerte. Dar pentru ca acest lucru să devină posibil, va trebui să faceţi un singur lucru: să alegeţi! E imposibil ca din multitudinea de concerte să nu vă fie pe plac cel puţin câteva. Eu m-am gândit să vă ajut, aşa că v-am făcut o listă (oarecum exhaustivă) cu câteva concerte, cele la care eu mi-am propus să ajung. Este subiectivă lista, dar împărţită pe cele patru mari secţiuni, ca să vă fie mai uşoară alegerea.

Mari orchestre ale lumii

31 august – Sala Palatului

Berliner Philharmoniker - dirijor: Kirill Petrenko

În program: Enescu (Rhapsody no. 2 in D major op. 11) şi Beethoven Symphony no. 9 in D minor op. 125).

3 septembrie 2019 - Sala Palatului

London Symphony Orchestra – dirijor: Gianandrea Noseda

În program: Iain Bell, Britten, Richard Strauss

Cu Diana Damrau pe scenă, sub bagheta unui dirijor mai puţin cunoscut mie (şi cred că şi multora dintre iubitorii de muzică), deci două motive serioase ca să nu ratez/rataţi acest concert. Şi Britten eu nu ratez! J

Dirijorul Vladimir Jurowski

4 septembrie 2019 – Sala Palatului

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin – dirijor: Vladimir Jurowski

Două mari motive pentru care nu trebuie ratat acest concert, sub nicio formă: dirijorul şi opera lui Richard Strauss, „Die Frau ohne Schatten”. Dirijorul este directorul artistic al Festivalului George Enescu, dar şi un foarte charismatic muzician, o personalitate care reuşeşte să dea notă personală oricărei partituri. Se descurcă fantastic cu orchestre mari, cărora reuşeşte să le impună abordarea gândită de el şi, în acelaşi timp, să le facă să redea cât mai fidel compoziţiile, fiind foarte atent ca întreaga construcţie muzicală să fie fără fisură. Opera în trei acte compusă de Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten, cu un libret scris de Hugo von Hofmannsthal (care s-a bazat pe Conversaţia emigranţilor germani” a lui Goethe) este o premieră pentru români, astfel încât melomanii adevăraţi n-au cum să rateze concertul de la Sala Palatului.

Legendarul pianist Evgeny Kissin

6 septembrie 2019 – Sala Palatului

Orchestre National De France – dirijor: Emmanuel Krivine

În program: lucrări de Liszt şi Mussorgsky/Ravel

Solist: EVGENY KISSIN

Un pianist rus stabilit în Franţa, care va cânta un concert pentru pian de Liszt despre care în mod sigur veţi dori să povestiţi celor dragi.

12 septembrie 2019 – Sala Palatului

State Academic Symphony Orchestra Of Russia „Evgeny Svetlanov” – dirijor: Gabriel Bebeşelea

În program: Enescu, Korngold, Tchaikovsky

Solist: Ray Chen

Pe Gabriel Bebeşelea îl iubesc pentru profesionalismul şi seriozitatea de care dă dovadă cu fiecare nou concert, pasiunea venind peste toate ca un ingredient surpriză. Un mare iubitor al lui George Enescu şi un foarte bun cunoscător al muzicii acestuia, aşa că sunt toate şansele să auziţi un Enescu cântat altfel.

13 septembrie 2019 – Sala Palatului

Oslo Philharmonic Orchestra – dirijor: Vasily Petrenko (foto)

În program: Øyvind Torvund, Grieg, Bartók

Solist: LEIF OVE ANDSNES piano

Pur şi simplu nu se poate rata un asemenea concert! Vasily Petrenko este unic prin felul cum dă atenţie detaliilor din care alege să recunostruiască universurile sonore create de diferiţi compozitori.

16 septembrie 2019 – Sala Palatului

Orchestra And Choir Of The Maggio Musicale Fiorentino – dirijor: Fabio Luisi

În program: Verdi (Requiem)

Solişti: Anja Harteros, Veronica Simeoni, Piero Pretti, Riccardo Zanellato

Requiemul lui Verdi şi Anja Harteros, ce poţi spune mai mult! Aproape că se recomandă singur acest concert, aşa că... rezervaţi-vă din timp biletele!

Dirijorul Christian Badea

19 septembrie 2019 – Sala Palatului

St. Petersburg Symphony Orchestra – dirijor: Christian Badea

În program: Enescu şi Şostakovici

Solist: Vadim Repin

Isis al lui Enescu şi Şostakovici, plus Christian Badea şi Vadim Repin! E ca şi cum s-ar coborî toţi sfinţii dintr-odată în acelaşi loc, fie şi doar pentru că oamenii au nevoie de o clipă de fericire absolută. Şi vă garantez că aşa va fi!

21 septembrie 2019 – Sala Palatului

Royal Concertgebouw Orchestra – dirijor: Mariss Jansons (foto)

În program: Strauss, Ken Hakki, Truls Mørk, Beethoven

Mariss Jansons a mai dirijat în cadrul Festivalului Internaţional Geroge Enescu şi de fiecare dată a reuşit să câştige noi şi noi admiratori. Orchestra la al cărei pupitru se va afla este una dintre cele mai bine cotate din lume, reuşind să impresioneze prin acurateţea cu care reuşeşte să redea personalitatea fiecărei compoziţii în parte.

Muzica Secolului XXI

13 septembrie 2019 – Sala Radio

„George Enescu” Philharmonic Orchestra – dirijor: Peter Rundel

În program: Doina Rotaru, Tristan Murail, Fedele, Unsuk Chin

Un program inedit, chiar şi pentru cunoscătorii muzicii noi, aşa că provocarea constă tocmai în descoperirea compoziţiilor. Doina Rotaru este una dintre cele mai mari comozitoare de muzică nouă, flautul fiind unul dintre instrumentele ei preferate. Aşadar, un concert de la care n-o să ieşiţi plictisiţi

Compozitorul Dan Dediu

15 septembrie 2019 – Sala Radio

Sibiu Philharmonic Orchestra - dirijor: Cristian Lupeş

În program: Dan Dediu, Francesco Tristano, Constantin Basica

Cristian Lupeş este un mare iubitor de muzică nou, un foarte bun cunoscător al acesteia şi un excelent ambasador al experimentelor muzicale neaşteptate. Un concert care nu trebuie ratat, tocmai pentru că va fi altfel!

22 septembrie 2019 – Sala Auditorium

Vocalconsort Berlin

În program: Sven Helbig (I Eat the Sun and Drink the Rain)

Sincer, mie mi-a atras atenţia titlul lucrării care va fi cântată, aşa că abia aştept să văd dacă mi se confirmă aşteptarea.

Concertele de la miezul nopţii

1 septembrie 2019 – Ateneul Român

Cello Ensemble Of The Berliner Philharmoniker – invitaţi: Violoncellissimo

În program: Julius Klengel, Dvořák, Fauré

Dvořák şi Fauré sunt două nume care mă conving oricând să iau calea sălii de concert, după cum un ansamblu de violoncele este de ascultat oricând.

5 septembrie 2019 – Ateneul Român

Europa Galante – dirijor: Fabio Biondi

În program: Händel - „Silla” (opera in 3 acts; London, 1713; libretto by Giacomo Rossi)

Cu Fabio Biondi trebuie să vă întâlniţi măcar o dată în viaţă. Europa Galante face din muzică o adevărată sărbătoare, iar Händel însuşi ar fi fost fericit să-şi audă muzica sub cupola Ateneului. În ciuda orelor înaintate şi a duratei concertului, vă asigur că veţi uita de toate grijile pământene şi vă veţi dori să nu părăsiţi prea curând Ateneul Român.

Recitaluri şi concerte camerale

2 septembrie 2019 – Ateneul Român

Joyce Didonato mezzosoprano - David Zobel piano

În program: Mozart, Rossini, Berlioz şi Händel

Soprană de coloaratură, foarte charismatică şi a cărei voce merită să o auziţi sub cupola Ateneului, Joyce Didonato va fi pentru prima oară în România. Şi dacă ne uităm la program.... mai mult ca sigur va fi de neuitat concertul.

3 septembrie 2019 – Ateneul Român

Polish National Radio Orchestra – dirijor: Lawrence Foster

În program: Adrian Pop, Chopin, Lutosławski

Solist: Zymon Nehring

Mă interesează să aud cum sună orchestra sub bagheta marelui Lawrence Foster , în primul rând. Şi în al doilea rând vreau să aud un compozitor polonez cântat de polonezi!

7 septembrie 2019 – Ateneul Român

Julia Fischer (vioară) şi Henri Bonamy (pian)

În program: Mozart, Brahms, Enescu, Ravel

Un program foarte bine alcătuit, cu patru lucrări scrise de patru compozitori - veţi avea parte de un melanj de pasiune, forţă şi descătuşare de talent, încât sigur veţi ieşi din Ateneu transformaţi, dacă nu şi teleportaţi într-o altă dimensiune.

8 septembrie 2019 – Sala Auditorium Cluj

David Grimal şi studenţii săi: Ştefan Şimonca-Opriţa şi Mircea Dumitrescu

La pian: Grigor Asmaryan

Grimal. Pur şi simplu, David Grimal. Nici nu trebuie să spun mai multe. Când i-am luat interviul acum doi ani, m-am convins (pentru a nu ştiu câta oară) că marii artişti sunt, înainte de orice, fascinant de modeşti.

Pianista Elisabeth Leonskaja

8 septembrie 2019 – Ateneul Român

Vienna Radio Symphony Orchestra – dirijor: Horia Andreescu

La pian: Elisabeth Leonskaja

În program: R. Dünser, Beethoven, Enescu, Ravel

Elisabeth Leonskaja este o vrăjioare a pianului, cu puteri nebănuite şi pe care doar muzica foarte bună reuşeşte să le scoată la suprafaţă. Să vedem ce va face sub bahgeta lui horia Andreescu.

11 septembrie 2019 – Ateneul Român

Orchestre Philharmonique De Monte-Carlo – dirijor: Maxim Vengerov

În program: Enescu şi Tchaikovsky

Solişti: Maxim Vengerov (vioară) şi Gautier Capuçon (violoncel)

Un concert foarte special, pentru că cei doi solişti sunt posesorii unor sensibilităţi aparte, care reuşesc să impresioneze de fiecare dată prin felul cum reconstruiesc lumile diferiţilor compozitori.

18 septembrie 2019 – Teatrul Excelsior

Mozartweek in Residence

Un proiect muzical asupra căruia voi reveni, dar vă asigur că Mozart cucereşte şi pe cel mai infidel dintre spectactori.

Nu închei fără să vă aduc aminte că în cadrul Festivalului George Enescu o parte din concerte se vor ţine şi în alte oraşe decât Bucureşti, astfel încât melomanii să se bucure de cât mai multe ocazii de a se întâlni cu interpreţii favoriţi şi cu marii dirijori ai momentului. La începutul lunii martie se vor pune în vânzare biletele concerte, aşa încât aveţi timp suficient să vă decideţi asupra a ceea ce vreţi cu adevărat să ascultaţi.

Pe mine mă veţi găsi în sălile de concerte, acolo unde muzica va fi împărăteasă şi muzicienii slujitorii ei cei mai fideli.