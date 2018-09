Cristian Mungiu prezintă public filmul "Bacalaureat", premiat la Cannes, pe terasa Promenada

"Bacalaureat", film premiat la Cannes, în cadrul secţiunii Best Director are în palmares un total de 10 premii şi 24 de nominalizări va putea fi vizionat începând cu ora 19:50, fiind producţia care va da startul festivalului.

A treia ediţie a Festivalului Filmelor Româneşti are loc în perioada 10 – 16 septembrie pe terasa Promenada. Deschiderea festivalului are loc luni, 10 septembrie începând cu ora 19:30, alături de Cristian Mungiu care ne va spune povestea filmului Bacalaureat şi care va răspunde curiozităţilor publicului. Bacalaureat, film premiat la Cannes, în cadrul secţiunii Best Director are în palmares un total de 10 premii şi 24 de nominalizări va putea fi vizionat începând cu ora 19:50, fiind producţia care va da startul festivalului.

Intrarea la acest eveniment este liberă şi se face pe bază de rezervare la una dintre cafenelele de pe terasă (TrickShot, Costadoro, Al Wady). Vizionarea filmelor rulate în cadrul festivalului se va face pe un ecran de mari dimensiuni, cu ajutorul unui proiector unic în România, creat special pentru proiecţii în aer liber şi cu o capacitate de 35.000 lucşi.

Aşadar, în cadrul festivalului vor rula următoarele producţii cinematografice româneşti:

• 10 septembrie, de la ora 19:50 în prezenţa lui Cristian Mungiu - Bacalaureat

• 13 septembrie, de la ora 19:30 - 6,9 pe Scara Richter, regie Nae Caranfil

• 14 septembrie, de la ora 19:30 - Amintiri din Epoca de Aur Partea I + II, regie Cristian Mungiu

• 15 septembrie, de la ora 19:30 – Occident, regie Cristian Mungiu

• 16 septembrie, de la ora 19:30 - Fotbal Infinit, Corneliu Porumboiu



Despre Promenada

