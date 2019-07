Cristian Mungiu va fi prezent la Vaslui, pe 6 iulie, în cadrul Caravanei Zilele Filmului Românesc

În cadrul Caravanei Zilele Filmului Românesc la Vaslui, proiecţia reprogramată a filmului Amintiri din Epoca de Aur, Dragoste în timpul liber, regia: Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu, va avea loc sâmbata, 6 iulie, de la ora 21:00, în prezenţa regizorului şi scenaristului Cristian Mungiu. Intrarea la proiecţii este liberă.

La Vaslui, atmosfera cinematografică începe de pe 5 iulie cu proiecţiile Caravanei Les Films de Cannes à Vaslui, la Teatrul de vară.



Vineri, 5 iulie, de la ora 21:00 va avea loc proiecţia filmului Apusul/Sunset, în regia lui László Nemes, film care încă rulează pe ecranele din Romania şi care a fost prezentat în premieră la Veneţia în 2018, unde a câştigat premiul criticilor FIPRESCI.

Păstrând predilecţia pentru subiecte puternice, spaţii şi timpuri istorice, regizorul maghiar pătrunde în universul unei civilizaţii la răscruce: Budapesta anului 1913. Actorii din rolurile principale sunt Juli Jakab şi românul Vlad Ivanov – proaspăt întors de pe croazetă după premiera filmul La Gomera în regia lui Corneliu Porumboiu. Actorul român se află deja anul acesta la cel de-al doilea rol în limba maghiară (după Hier, de Balint Kenyeres). Filmul spune povestea tinerei Irisz Leiter (Juli Jakab), care ajunge în capitala Ungariei sperând să se angajeze croitoreasă în legendarul magazin de pălării care a aparţinut răposaţilor ei părinţi. Cu toate astea, este refuzată de Oszkár Brill (Vlad Ivanov), noul proprietar.

Duminică, 7 iulie, la ora 21:00, la Teatrul de vară va fi proiectat Paterson, un film-poezie al celebrului Jim Jarmusch. Paterson trăieşte în Paterson, New Jersey, acest oraş al poeţilor – de la William Carlos Williams la Allan Ginsberg – azi în decădere. Şofer de autobuz, el duce o viaţă simplă, în rutină, alături de Laura, care-şi înmulţeşte proiectele şi experienţele cu entuziasm, şi de buldogul lor englez. În fiecare zi, Paterson scrie poeme într-un carneţel de care nu se desparte niciodată. Filmul observă în tăcere victoriile şi înfrângerile vieţii cotidiene, precum şi poezia care zace în cele mai mici detalii.

Vineri, 12 iulie, co-producţia Franţa – România – Spania – Belgia – Statele Unite, turnată parţial în România de către Mobra Films, primul film al autorului Jacques Audiard în limba engleză şi avându-i în distribuţie pe marii actori hollywoodieni John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, The Sisters Brothers/ Fraţii Sisters va rula de la ora 21:00. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneţia 2018, unde a câştigat Leul de Argint pentru Cel mai bun regizor, apoi a fost laureatul Premiilor Cesar şi Lumières. Western-ul spune povestea fraţilor Charlie (Joaquin Phoenix) şi Eli (John C. Reilly) Sisters aflaţi într-o vânătoare continuă şi, în acelaşi timp, o călătorie iniţiatică ce pune la încercare legătura specială care îi uneşte. Într-o lume sălbatică şi ostilă, atât Charlie, cât şi Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor şi al nevinovaţilor. Charlie este cel mai tânăr şi s-a născut pentru a ucide. Eli visează la o viaţă normală. Amândoi sunt angajaţi de Commodore să caute şi să ucidă un om.

Sâmbătă, 13 iulie, The Florida Project/Proiectul Florida, în regia actorului Sean Baker va fi văzut pe ecranul Teatrului de vară din oraş. Filmul a avut premiera mondială la Cannes în 2017 în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs şi a fost extrem de lăudat pentru regie şi jocul actoricesc al lui Prince şi William Dafoe. Tânăra mamă Halley (Bria Vinaite) şi fiica ei (Brooklynn Prince) îşi petrec zilele în lumea colorată în nuanţe pastelate a motelurilor sărace din Orlando, bucurându-se de viaţă din plin. Protectorul lor iubitor este şi managerul de motel Bobby (Willem Dafoe). Când norul întunecat al sărăciei ameninţă să le destrame viaţa de basm, soluţia lui Halley le pune familia în pericol cu grave consecinţe.

Caravana se va încheia duminică, pe 14 iulie, de la ora 21:00 cu proiecţia filmului Cold War/Războiul Rece (Premiul pentru regie, Cannes). Filmul este plasat în perioada războiului rece, în Polonia, şi spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiţii sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviţi, dar incapabili să renunţe unul la celălalt. Iubit de critici şi de public, Cold War are forţa de odinioară a cinematografului polonez clasic, coloana sonoră, pe ritmuri de jazz şi rock and roll, împletindu-se perfect cu povestea furtunoasă a cuplului în „una dintre cele mai colorate experienţe pe care le vei vedea vreodată alb-negru”, scrie revista Time Out.

Programul Caravanei Les Films de Cannes la Vaslui:

Locaţie: Teatrul de vară

Vineri, 5 iulie

21:00 – Apusul/Sunset, r. László Nemes

Sâmbătă, 6 iulie

21:00 - Amintiri din Epoca de Aur, 2, Dragoste în timpul liber, regia: Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu. Proiecţie în prezenţa regizorului Cristian Mungiu

Duminică, 7 iulie

21:00 - Paterson, r. Jim Jarmusch

Vineri, 12 iulie

21:00 – Fraţii Sisters/The Sisters Brothers, r. Jacques Audiard

Sâmbătă, 13 iulie

21:00 – Proiectul Florida/The Florida Project, r. Sean Baker

Duminică, 14 iulie

21:00 – Războiul Rece/Cold War, r. r. Paweł Pawlikowski

