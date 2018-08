Coregraful şi mimul britanic Lindsay Kemp, mentor al lui David Bowie şi Kate Bush, a murit la vârsta de 80 de ani

Regizorul Nendie Pinto-Duschinsky, care lucrează la un documentar despre Kemp, a declarat pentru BBC News că el era „o forţă a naturii” şi că a muncit până în ultimul moment.

Lindsay Kemp s-a născut în apropiere de Liverpool, în 1938, şi „am realizat că vreau să dansez când mi-am dat seama prima dată de orice”, după cum a afirmat coregraful. Kemp a studiat dansul cu Hilde Holger şi pantomima cu Marcel Marceau, după ce a intrat în lumea artistică ca discipol al pictorului David Hockney.

Kemp a pus bazele propriei companii de dans în anii 1960 şi a devenit celebru odată cu spectacolul „Flowers” (1974), bazat pe romanul „Notre Dame des Fleurs”, care a fost prezentat la festivalul de la Edinburgh.

El l-a întâlnit pe David Bowie în 1966, după unul dintre spectacolele lui Kemp de la Covent Garden. Cei doi au colaborat mai târziu pentru spectacolul „Pierrot in Turquoise”.

Bowie şi Kemp au avut o scurtă relaţie, iar cântăreţul a continuat să lucreze cu inovativul coregraf după ce aceasta s-a încheiat, în principal pentru personajul Ziggy Stardust şi turneul „Spiders from Mars” din 1972.

Lindsay Kemp a apărut în filmele lui Derek Jarman „Sebastiane” şi „Jubilee” şi în „The Wicker Man” (1973), de Robin Hardy, şi „Velvet Goldmine” (1998), de Todd Haynes.

Kate Bush este unul dintre artiştii care a studiat pantomima cu Kemp, iar coregraful a apărut în scurtmetrajul realizat de ea „The Line, the Cross and the Curve”. Bush i-a adus un tribut profesorului ei şi prin compunerea unui cântec - „Moving”.

În ultimii ani de viaţă, Lindsay Kemp a trăit în Italia, unde a produs câteva spectacole de operă.