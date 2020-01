Concertul pentru vioară, violoncel, pian şi orchestra de Beethoven, la Ateneu

Solişti invitaţi, pentru concertul lui Beethoven, în anul muzical dedicat marelui compozitor german la 250 de ani de la naşterea sa, sunt violonistul Andrei Baranov, violoncelistul Ştefan Cazacu şi pianistul Daniel Ciobanu.

Marc Tardue, dirijor invitat din Statele Unite, este absolvent al Peabody Conservatory of Music din Baltimore. A studiat pianul cu Alexander Lipsky şi Wiktor Labunsky iar dirijatul cu Frederik Prausnitz, Leo Müller şi Constantin Bugeanu. A urmat şi studii de canto cu Marilyn Cotlow, perfecţionându-se la cursuri de măiestrie susţinute de Eileen Farrell, Beverly Sills, Tito Gobbi, Gabriel Bacquier şi Francesco Valentino. A deţinut funcţia de director muzical şi dirijor principal al unor formaţii corale, orchestre simfonice şi teatre lirice în SUA, iar între 1982 şi 1984 la Opera Naţională din Reykjavik şi Orchestra simfonică a Islandei.. În 1999 a fost numit director muzical la Orquestra Nacional do Porto, ansamblu pe care l-a condus până în 2000 şi pe care l-a extins la dimensiunile unei orchestre simfonice mari. Pentru activitatea sa artistică, în 1989 Marc Tardue a fost distins cu titlul Chevalier des Arts et Lettres de către guvernul francez iar în 2004 i-a fost decernată Medalha de Merito Cultural, una dintre cele mai înalte distincţii acordate de către Ministerul Culturii din Portugalia.

Tânărul violinist rus Andrei Baranov (foto) este câştigător al concursurilor internaţionale "Regina Elisabeta" (ediţia 2012), "Benjamin Britten" şi "Henri Marteau" şi deţine peste 20 de premii la concursuri precum cele de la Indianapolis, Seoul, Sendai, Moscova (Concursul "Paganini"), "Liana Isakadze", "David Oistrakh". Născut la Sankt. Petersburg în 1986, într-o familie de muzicieni, a început să cânte la vioară de la vârsta de cinci ani. A urmat Conservatorul "Rimski-Korsakov" din oraşul natal, precum şi Conservatorul din Lausanne, studiind sub îndrumarea lui Lev Ivaschenko, Vladimir Ovcharek, Pierre Amoyal. De la debutul din 2005 de la Filarmonica din Sankt Petersburg, sub bagheta lui Vasily Petrenko, Andrey Baranov a evoluat pe scene renumite: Bozar din Bruxelles, Concertgebouw Amsterdam, Sala mare de la Mozarteum Salzburg, Cadogan Hall Londra, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, Sala Ceaikovski din Moscova, Sala Mariinski şi Sala Filarmonicii din Sankt Petersburg.

Ştefan Cazacu (foto) şi-a început formarea muzicală alături de tatăl său, violoncelistul Marin Cazacu. A urmat apoi studii de master la U.N.M.B., la clasa profesorului Răzvan Suma şi la Universitatea de Muzică din Viena. A primit distincţii numeroase la concursuri internaţionale: Premiul I la Concursul Internaţional de la Liezen (Austria, 2008), Premiul al II-lea la Concursul „Antonio Janigro” (Croaţia, 2008), Marele Premiu la concursurile Eurovision Young Musicians (Bucureşti, 2010), „Paul Constantinescu” (2015), „George Georgescu”, „Mihail Jora” (2016), precum şi Premiul Tânărului Interpret oferit de revista Actualitatea Muzicală în 2009. A susţinut recitaluri în Romania, Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania şi a colaborat ca solist cu toate orchestrele simfonice din România şi cu Orchestra Filarmonicii din Chişinău, Orchestra simfonică din Valencia, Orchestra simfonică din Alicante. Printre dirijorii cu care a colaborat se numără Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru, Camil Marinescu, Theo Wolters.

Pianistul Daniel Ciobanu s-a născut în anul 1991 în Piatra-Neamţ şi a început studiul pianului sub îndrumarea meticuloasă a profesoarei Cosma Magdolna. La vârsta de nouă ani a luat, în paralel, ore de pian cu profesoara Delia Bălan, la Bacău. Ulterior a devenit elevul profesoarei Mihaela Spiridon, care l-a îndrumat până la terminarea liceului. În această perioadă, a obţinut numeroase premii la olimpiadele şcolare şi concursurile desfăşurate în ţară.A câştigat mai multe burse, a studiat în Scoţia cu Graeme McNaught şi, ulterior, cu Aaron Shorr şi Petras Geniusas şi a absolvit Conservatorul Regal din Scoţia Şi-a completat studiile la École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris, studiind cu Marian Rybicki, şi la Universität der Künste din Berlin, avându-i profesori pe Pascal Devoyon şi Markus Groh. A câştigat cea mai importantă recunoaştere internaţională în 2017, la Concursul „Arthur Rubinstein” din Tel Aviv, unde a câştigat atât Premiul II - Medalie de Argint, cât şi Premiul publicului. A urcat ulterior pe scenă la Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John's Smith Square din Londra, Festivalul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti şi a concertat în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud şi Brazilia.

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Sala Mare a Ateneului Român

Joi, 30 ianuarie 2020, ora 19.00

Vineri, 31 ianuarie 2020, ora 19.00

Dirijor MARC TARDUE

Solişti

ANDREI BARANOV - vioară

ŞTEFAN CAZACU - violoncel

DANIEL CIOBANU - pian

Program

Aurel Stroe - Uvertura burlescă

Ludwig van Beethoven - Concert în do major pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, op. 56

Manuel de Falla - Tricornul, suitele I şi II