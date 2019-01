Concertul de Anul Nou de la Viena a fost urmărit pe 1 ianuarie de peste 40 de milioane de telespectatori din întreaga lume

Concertul de Anul Nou de la Viena, care a fost susţinut în impunătorul decor al Sălii de Aur de la Musikverein, a fost transmis în România, pe 1 ianuarie, la prânz, de TVR1. Concertul a fost dirijat de Christian Thielemann, în premieră la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Viena. Comentariul în direct a fost asigurat de Cătălin Sava, muzicolog şi jurnalist TVR.



Dirijorul Christian Thielemann este un bun cunoscător al creaţiei dinastiei Strauss şi al muzicii de operetă, între lucrările alese pentru programul pe care l-a dirijat în premieră la Viena numărându-se valsurile Nordseebilder (Imagini de la Marea Nordului) şi Künstlerleben” (Viaţă de artist) de Johann Strauss fiul, dar şi mai melancolicul Sphärenklänge” (Muzica sferelor) al fratelui său mai mic, Josef.





Programul de anul acesta a fost pur vienez şi aproape exclusiv straussian, cu valsuri, polci, marşuri şi câteva celebre extrase instrumentale din operetele familiei care a dat tonul muzicii în capitala Austriei aproape un secol şi jumătate. În program au fost doar doi compozitori din afara dinastiei Strauss anul acesta: Carl Michael Ziehrer, cel mai temut rival al familiei Strauss în timpul vieţii, şi Josef Hellmesberger Jr., reprezentantul a două mari familii muzicale care a trăit tot la Viena, timp de trei generaţii.

În cursul stagiunilor curente, muzicianul german a colaborat frecvent cu orchestra vieneză, încă din anul 2000, şi deţine postul de dirijor principal al Dresden Staatskapelle şi director artistic al celebrului Festivalul de Paşti de la Salzburg, Thielemann este un interpret cunoscut şi melomanilor români, fiind prezent chiar cu orchestra din Dresda în ediţia 2015 a Festivalului Internaţional ”George Enescu”. Între modelele sale muzicale se numără Herbert von Karajan dar şi Willy Boskovsky, unul dintre cei mai longevivi concert-maeştrii ai Filarmonicii din capitala austriacă.



Baletul de Stat din Viena ne-a încântat cu creaţiile lui Andrei Kaidanovski, tânăr coregraf vienez de origine rusă care îşi face debutul la Concertul de Anul Nou cu ”Künstlerleben” şi ”PasmanCsárdás” de Johann Strauss fiul. Valsul ce descrie metaforic viaţa de artist este un tribut adus aniversării a 150 de ani de existenţă a Operei de Stat din Viena, impozantul edificiu de pe Ringstrasse fiind locul ales pentru momentele coregrafice moderne, realizate în foyer, pe scenă, în sală şi chiar pe terasa acoperişului. Momentull a fost filmat de soliştii baletului la Castelul Grafenegg din Austria Inferioară, loc pitoresc în care se desfăşoară un important festival european de muzică clasică, costumele lor fiind semnate de Arthur Arbesser, un vienez stabilit la Milano, acolo unde a studiat cu Giorgio Armani. Chiar şi florile trebuie să fie vieneze la Musikverein, odată cu întreruperea tradiţiei din 1980 care consfinţea ca oraşul italian San Remo să le livreze în fiecare an. Marea de flori din sală a fost îngrijită acum de grădinarii şi designerii florişti de la Viena City Garden, cei care au început să decoreze Sala de Aur încă din 27 decembrie, în paralel cu repetiţiile orchestrei.



A fost un spectacol plin de eleganţă şi rafinament cu spectacolul muzicii familiei Strauss, în transmisiune directă din impunătorul decor al Sălii de Aur de la Musikverein Viena. An după an, Concertul de Anul Nou de la Viena transformă Orchestra Filarmonicii din Viena în cel mai important ambasador muzical al Austriei şi al Europei, cu tot ce are mai reprezentativ bătrânul continent în materie de graţie şi armonie, valsul vienez. Mesajul către lume al Simfonicului din Capitala muzicii este, ca de fiecare dată, unul de speranţă, prietenie şi pace, în spiritul proaspăt şi energic al unui nou început.