„Concerto Azzurro“, jazz simfonic cu artistul italian Stefano Bollani la Ateneu VIDEO

Stefano Bollani va fi, pe 27 august, solistul propriei compoziţii, care are o orchestraţie semnată de Paolo Silvestri. „Concerto Azzurro“ se va bucura şi de prezenţa extraordinară a percuţionistului italian Bernardo Guerra. „Sunt bucuros să interpretez pe scena Ateneului Român, atât Rhapsody in blue de George Gershwin - una dintre capodoperele muzicale ale tuturor timpurilor, cât şi Concerto Azzurro - compoziţia mea. Sub semnul simbolic azzurro, ne exprimăm pe noi înşine în ipostaza de artişti. De asemenea, voi improviza pornind de la muzică românească. Încerc să fiu liber în faţa structurilor pe care le compun. Mă voi lăsa purtat, pe scena Ateneului, de aripile inspiraţiei de moment“, declară artistul Stefano Bollani.

Concertul organizat de Institutul Cultural Român face parte din seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri şi este inclus de Ministerul Afacerilor Externe în programul oficial al manifestărilor din acest an ale Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, care va avea loc la Bucureşti în perioada 27-28 august 2018. „Concerto Azzurro, susţinut de Stefano Bollani sub egida Anului Centenar, are valoarea unui memento: 1918 a fost, pentru românii din provinciile istorice unite cu ţara, momentul dobândirii unei libertăţi fundamentale – libertatea de a-şi trăi plenar identitatea naţională. O identitate care nu exclude, ci se nutreşte din proximităţile ei culturale europene. Ne exprimăm gratitudinea că Ministerul Afacerilor Externe a inclus acest eveniment în programul oficial al manifestărilor din acest an ale Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

Suntem onoraţi că, sub cupola Ateneului Român, vom putea aplauda, pe 27 august, un artist polivalent de o asemenea anvergură, care impresionează prin complexitatea şi sincretismul său muzical”, apreciază preşedintele Institutului Cultural Român, Liliana Ţuroiu.

„Concerto Azzurro“, compus de Bollani în 2017, a fost înregistrat alături de Orchestra Simfonică Radio MDR din Leipzig, condusă de Kristjan Järvi la Gewandhaus zu Leipzig Compoziţia, care reflectă pasiunea lui pentru jazz, va fi lansată oficial în a doua parte a anului 2018, de casa de discuri ALOBAR.

Iosif Ion Prunner: "Bollani, un excelent pianist, un nonconformism clasic"

„Stefano Bollani se impune printr-un nonconformism clasic, fiind un muzician complex şi original. El este şi un excelent pianist, care are la bază o formaţie clasică, şi acest lucru se vede în concepţia sa muzicală de jazz simfonic.

E o bucurie să găzduim, pe scena Ateneului, Concerto Azzurro, cântat în premieră în România, ca un preambul al stagiunii 2018-2019.

Colaborarea dintre Filarmonica George Enescu şi Institutul Cultural Român este foarte bună, sperăm să realizăm împreună în continuare cât mai multe evenimente în acest an atât de important, în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri şi 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii George Enescu“, subliniază maestrul Iosif Ion Prunner.

Concerto Azzurro- Stefano Bollani



Stefano Bollani (născut în 1972, la Milano) este interpret, scriitor şi prezentator de televiziune. Bollani doreşte întotdeauna să transmită bucurie prin muzica sa. Artistul consideră muzica drept „un mare joc care trebuie reinventat de fiecare dată în mod inteligent“.

Concertele lui Stefano Bollani au o importantă parte de improvizaţie la pian, jam session-urile artistului fiind deja legendare în lumea muzicii. Jazzul este însă doar una dintre nenumăratele faţete artistice ale pianistului, compozitorului, showmanului italian, vedetă a mediilor audiovizuale din Italia. Noul său album, „Que Bom“, este un imn al vieţii marcat de o vivacitate contagioasă, inspirat de muzica braziliană. Când nu cântă, Bollani scrie cărţi. Cartea sa, La Regina Dada, a fost adaptată pentru un spectacol de teatru, interpretat de celebra actriţă Valentina Cenni. Artistul a colaborat cu mari nume ale muzicii internaţionale, printre care Richard Galliano, Bill Frisell, Paul Motian, Chick Corea, Hamilton de Holanda, Caetano Veloso, Hector Zazou şi Enrico Rava. Stefano Bollani a cântat alături de cele mai mari orchestre ale lumii - Gewandhausorchester Leipzig, Filarmonica della Scala, Orchestre de Paris, alături de marii dirijori Riccardo Chailly, Krjstjan Järvi, Daniel Harding.

Concerto Azzurro- Stefano Bollani

Luni, 27 august, ora 20.00Sala Mare a Ateneului Român

Orchestra Filarmonicii „George Enescu'“

Dirijor Iosif Ion Prunner

Solist: Stefano Bollani

Percuţionist: Bernardo Guerra

Program:

Stefano Bollani (aranjament Paolo Silvestri): „Concerto Azzurro“ pentru pian şi orchestră

Stefano Bollani: solo (improvizaţii)

George Gershwin: „Rhapsody in Blue“

Parteneri media: Adevărul, Dilema veche, Observator cultural, Radio România Muzical, Radio România Cultural.