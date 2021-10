Cineteca din Bologna anunţă restaurarea unor filme pentru a marca centenarul Pier Paolo Pasolini şi Francesco Rosi

"Cinderella:Italian Style", intitulat şi "Happily Ever After", "More than a Miracle", cu Sophia Loren şi Omar Sharif, este unic în filmografia lui Rosi Foto: News















Cineteca din Bologna este o referinţă la nivel mondial în ceea ce priveşte restaurarea de filme. A restaurat peste 50 de pelicule pe an şi are laboratoare în Bologna, Paris şi Hong Kong. Cineteca, care s-a ocupat mult timp de conservarea şi restaurarea operei lui Charlie Chaplin, intenţionează, de asemenea, să publice o versiune în engleză şi în franceză a ultimei sale cărţi despre filmul neterminat al lui Chaplin " The Freak". "Rosi este cunoscut mai ales pentru filmele sale politice ce reconstituie momente importante din istoria Italiei. Acest film are la bază o carte extraordinară, o colecţie de poveşti scrise în secolul al XVII-lea de poetul Giambattista Basile, un fel de enciclopedie de basme, care a inspirat toate poveştile scrise după aceea". "Cinderella:Italian Style", intitulat şi "Happily Ever After", "More than a Miracle", cu Sophia Loren şi Omar Sharif, este unic în filmografia lui Rosi. "Centenarul generează un imens interes pentru Pasolini şi lucrările sale incredibile", a declarat Gian Luca Farinelli, director al Cineteca. "Filmele lui încă ne surprind, nu au îmbătrânit, erau avangardiste în anii '60 şi încă sunt. Aceşti poeţi şi scriitori s-au îndreptat către cinema şi au inventat un cu totul alt limbaj, o nouă viziune, precum privirea unui pictor renascentist. Face ca acest tip de cinema să fie unic până astăzi". O altă realizare notabilă care va fi lansată în 2022, gata pentru festivalurile Cannes, Bolognia şi Lumière este "Sciuscià" (Shoeshine, 1946) al lui Vittorio de Sica.

Acestea includ filmele "Uccellacci et Uccellini (The Hawks and the Sparrows, 1966) şi "Il Vangelo Secondo Matteo" (The Gospel According to St Matthew, 1964) de Pasolini şi "C’era una Volta" (More than a Miracle, 1967) de Francesco Rosi.