Cineastul american Spike Lee, preşedintele juriului Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta

Lee îi va urma lui Alejandro G. Iñárritu, care a condus juriul ce a premiat în unanimitate, anul trecut, cu Palme d'Or filmul „Parasite” al lui Bong Joon Ho.







Spike Lee, în vârstă de 62 de ani, are o relaţie veche cu Festivalul de la Cannes. El şi-a prezentat aici, în anii 1980, filmele „She’s Gotta Have It” şi „Do the Right Thing”, acesta din urmă fiind primul lui film selectat în competiţie. Cel mai recent lungmetraj al lui, „BlacKkKlansman”, a concurat în festival în urmă cu doi ani şi a primit Marele Premiu al Juriului. Lee a fost premiat apoi cu Oscar pentru scenariu.





„Pentru mine, Festivalul de Film de la Cannes (pe lângă faptul că este cel mai important festival de film din lume - fără să fiu lipsit de respect faţă de cineva) a avut un mare impact asupra carierei mele. Cu uşurinţă poate fi spus că a schimbat traiectoria a ceea ce am devenit în cinematografie”, a spus Lee.





Preşedintele festivalului, Pierre Lescure, şi delegatul general, Thierry Frémaux, au transmis într-un comunicat că „perspectiva lui Spike Lee este mai valoroasă ca niciodată” şi că „personalitatea flamboaiantă a lui cu siguranţă va mişca lucrurile”.





Selecţia oficială a ediţiei de anul acesta a festivalului şi componenţa juriului vor fi dezvăluite în luna aprilie.





Anul trecut, la Cannes au avut premiera filme ca „Dolor y gloria”, „Parasite”, „Once Upon a Time in Hollywood”, „Les Miserables” şi „For Sama”, toate primind acum nominalizări la Oscar. În total, titurile prezentate pe Croazetă în 2019 au primit acum 18 selecţii la premiile Academiei americane de film.