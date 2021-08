Cezar Florea, proprietarul Casei de Licitaţii Historic, răspunde acuzaţiilor legate de obiectele lui Enescu. „Noi am îndeplinit condiţiile legale”

Casa de licitaţii Historic va organiza pe 22 septembrie, de la ora 18.30, o sesiune de vânzări „George Enescu - Univers şi Creaţie” cu 190 de loturi. În această sesiune sunt scoase la vânzare o partitură-manuscris a operei „Oedipe” şi o vioară care a fost primită de compozitor din partea familiei regale a României.

Cezar Florea, proprietarul Casei de Licitaţii Historic, este acuzat şi că a fixat data licitaţiei de 22 septembrie intenţionat pentru a fi în timpul Festivalului ”George Enescu”. Scoaterea la licitaţie a unor bunuri care ar fi aparţinut lui George Enescu a produs controverse şi a ridicat probleme de legalitate privind dezmembrarea unui tezaur. În acest context, Cezar Florea a explicat, într-un interviu acordat pentru Gândul, de ce autenticitatea obiectelor scoase la licitaţie nu poate fi pusă la îndoială.

Contestatarii licitaţiei susţin că există un ”mister” întreţinut în jurul acestei case de licitaţii.

Joi, 19 august 2021, la împlinirea a 140 de ani de la naşterea lui George Enescu, casa de licitaţii „Historic“ a lansat o licitaţie cu 190 de manuscrise şi un instrument (o vioară) care i-au aparţinut lui Enescu, licitaţie prevăzută a avea loc la 22 septembrie a.c., chiar spre sfârşitul ediţiei jubiliare a Festivalului Enescu.

Între cele 190 de loturi prezentate pe site-ul casei Historic se află vioara model Joseph Guarnerius del Gesù, primită de George Enescu din partea familiei regale a României, atelierul fraţilor Wolff Kreuznach, 1885, cu un preţ de pornire de 50.000 de euro, precum şi partitura-manuscris „Oedipe” + patru adnotări cu un preţ de pornire de 100.000 de euro.

”Discutăm despre documente, manuscrise, fotografii, în mod special lucruri pe bază de hârtie. Este cunoscut faptul că de-a lungul timpului au fost mai multe case de licitaţii, sunt şi acum, dar niciuna nu are domeniu strict pe lucruri pe bază de hârtie, lucruri istorice. De-aici şi numele casei de licitaţie, Historic, proiectul este început din 2019, suntem deja la licitaţia cu numărul 25”, spune Cezar Florea, potrivit Gândul.

Casa de Licitaţii Historic a depus un dosar de clasare la Ministerul Culturii pentru fila manuscris din opera ”Oedip”, dar şi pentru vioara-copie Guarnieri pe care George Enescu a primit-o de la Familia Regală a României.

”Fila manuscris din Oedip (...), o foaie în format poate un pic peste un A4, în care – nu ştim în ce context – Enescu a trecut motivele, laitmotivele operei. Noi o considerăm o piesă foarte importantă. Acesta este şi motivul pentru care noi am considerat că este o piesă de tezaur naţional. Şi am depus un dosar de clasare pentru această piesă şi pentru acea vioară, dosar depus în termenul legal, cu numărul de înregistrare 3487 din 18.08.2021. Obligativitatea şi legalitatea depunerii unui dosar este de 30 de zile înaintea licitaţiei. Acestea fiind depuse pe data de 18, suntem în cadrul legal. Pentru că s-a discutat foarte mult că noi nu am depus, că n-am cerut chestia asta, avem aici hârtiile oficiale. Avem chiar şi răspunsul de la Ministerul Culturii”, menţionează Cezar Florea, potrivit Gându l.