César 2019: Filmele "Le Grand Bain" şi "Jusqu'à la garde", favorite înaintea ceremoniei cu cele mai multe nominalizări

Isabelle Huppert este pe afişul din acest an al festivalului

Cele două producţii fac parte din cele şapte nominalizate la categoria César pentru "cel mai bun film", care va fi acordat pe 22 februarie, alături de westernul englez al lui Jacques Audiard "Les Frères Sisters", de lungmetrajul lui Emmanuel Finkiel "La Douleur", adaptare după Marguerite Duras, de comedia lui Pierre Salvadori "En liberté!", filmul lui Alex Lutz "Guy" şi de "Pupille", de Jeanne Herry, despre parcursul unei adopţii.

Cineaştii Xavier Legrand şi Gilles Lellouche concurează de asemenea la categoria "cea mai bună regie", alături de Emmanuel Finkiel, Pierre Salvadori, Jacques Audiard, Alex Lutz şi Jeanne Herry.

Pentru premiul César la categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi Denis Ménochet pentru rolul din "Jusqu'à la garde", Romain Duris pentru "Nos batailles" şi Gilles Lellouche pentru "Pupille". Ei figurează printre cei şapte actori aflaţi în cursă, alături de Edouard Baer din "Mademoiselle de Joncquières", de Vincent Lacoste în "Amanda", de Alex Lutz în "Guy" şi de Pio Marmaï în "En liberté!".

La categoria "cea mai bună actriţă", au fost nominalizate Mélanie Thierry pentru rolul din "La Douleur", Virginie Efira pentru "Un amour impossible" şi Léa Drucker pentru "Jusqu'à la garde". Alături de ele, în cursă mai sunt: Élodie Bouchez şi Sandrine Kiberlain în "Pupille", Cécile de France în "Mademoiselle de Joncquières" şi Adèle Haenel în "En liberté!".

Actriţa franco-britanică Kristin Scott Thomas va deschide cea de-a 44-a ediţie a ceremoniei premiilor César, care va avea loc la 22 februarie, în sala Pleyel din Paris, a anunţat, luni, Academia de Artă şi Tehnică Cinematografică. Actorul american Robert Redford va primi un premiu César onorific, ceremonia din acest an fiind dedicată artistului Charles Aznavour.

Lista nominalizărilor pentru cea de-a 44-a ediţie a galei premiilor César

Cel mai bun film: "La Douleur", "En Liberté", "Les Frères Sister", "Le Grand Bain", "Guy", "Jusqu'à la garde", "Pupille"

Cea mai bună actriţă: Elodie Bouchez, Cécile de France, Léa Drucker, Viriginie Efira, Adele Haenel, Sandrine Kiberlain, Mélanie Thierry

Cel mai bun actor: Edouard Baer, Romain Duris, Vincent Lacoste, Alex Lutz, Denis Ménochet, Pio Marmaï, Gilles Lellouche

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Isabelle Adjani, Leïla Bekhti, Virginie Efira, Audrey Tautou (foto: jos), Karin Viard

Cel mai bun actor în rol secundar: Jean-Hugues Anglade (foto: jos), Damien Bonnard, Clovis Cornillac, Philippe Katherine, Denis Podalydès

Cel mai bun regizor: Emmanuel Finkiel, "La Douleur", Pierre Salvadori, "En liberté!", Jacques Audiard, "Les Frères Sisters", Gilles Lellouche, "Le Grand Bain", Alex Lutz (foto: jos), "Guy", Xavier Legrand, "Jusqu'à la Garde" şi Jeanne Herry, "Pupille"

Tânără speranţă masculină: Antony Bajon în "La prière", Thomas Gloria în "Jusqu'à la garde", William Lebghil în "Première année", Karim Leklou în "Le Monde est à toi", Dylan Robert în "Shéhérazade"

Film de debut: "L'amour flou", "Les chatouilles", "Jusqu'à la garde", "Sauvage", "Sheherazade"

Cel mai bun documentar: "America", "De chaque instant", "Le grand bal", "Ni juge ni soumise", "Le procès contre mandela et les autres"

Cea mai bună imagine: "La Douleur", "Les Frères Sisters", "Le Grand Bain", "Jusqu'à la garde", "Mademoiselle de Joncquières"

Cel mai bun film străin: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, "Capernaum", de Nadine Labaki, "Cold War", de Pawel Pawlikovski, "Girl", de Lukas Dhont, "Hannah", de Andrea Pallaoro, "Our Struggles", de Guillaume Senez, şi "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda.

