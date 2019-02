Cele mai performante 20 de artiste de pe piaţa de artă în 2018

Chiar dacă femeile reprezintă jumătate din populaţia mondială, importanţă lor este încă prea scăzută pe piaţa de artă în general. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea femeile au început să îşi găsească un loc în Istoria Artei. Rezultatele vânzărilor la casele de licitaţie atestă totuşi că Piaţa continuă să fie dominată în cea mai mare parte de bărbaţi, şi astăzi.

Thierry Ehrmann, preşedinte şi fondator al Artprice, a remarcat că "generaţia care se impune în prezent pe a doua piaţă - cea a artiştilor sub 40 de ani - dovedeşte din fericire că o schimbare de situaţie este posibilă şi a început deja".

Pe piaţa de artă din 2018, trei femei fac parte din Top 5 al celor mai performanţi artişti născuţi după 1978.

Cea mai performantă artistă pe piaţă în 2018 - toate perioadele incluse - este japoneza în vârstă de 89 de ani, Yayoi Kusama (1929), care trăieşte de 40 de ani într-un spital psihiatric. Produse vândute: 102.532.176 de dolari.



Yayoi Kusama - "Papillon"

Yayoi Kusama este unul dintre pilonii artei secolului al XX-lea, graţie practicii sale convulsive, la frontiera cu arta brută.

Kusama este pentru al patrulea an consecutiv artista care generează cea mai importantă cifră de afaceri de pe planetă. 21 de loturi au depăşit milionul de dolari în sălile de vânzare în 2018 în toată lumea: 15 la Hong Kong, 3 la New York, 2 la Londra şi una la Seul.

Pe poziţia a doua este Joan Mitchell (1926-1992), cu produse vândute în valoare totală de 83.925.120 de dolari.



Joan Mitchell - "Tree I"

Pe 1 mai 2018, Galeria "David Zwirner" a anunţat public că va reprezenta în exclusivitatea Fundaţia "Joan Mitchell". O primă expoziţie personală a artistei este prevăzută la New York în 2019. Pe 17 mai 2018, lucrarea "Blueberry" (1969) a sfidat toate pronosticurile (estimată între 5 milioane - 7 milioane de dolari) la Christie's New York şi a stabilit un nou preţ record la 16,6 milioane de dolari pentru o operă de Joan Mitchell în licitaţie.

Georgia O’Keeffe (1887-1986) se află pe poziţia a treia cu venituri totale din vânzări la licitaţie de 66.667.700 de dolari.



Cecily Brown - "The Last Shipwreck"

Cecily Brown (1969) - produse vândute cu 32.480.908 de dolari. După o performanţă remarcabilă în 2017, britanica s-a impus drept una dintre figurile majore ale pieţei de artă contemporană în 2018. Lucrarea "Suddently Last Summer" (1999) a stabilit un important record la 6.776.200 de dolari pe 16 mai 2018, la Sotheby’s New York. Această pânză vândută, pentru prima dată la Galeria Gagosian în 2000, a fost achiziţionată în mai 2010 pentru suma de 1.082.500 de dolari. Valoarea operei a fost astfel multiplicată de şase ori în doar opt ani.

Locul 5 este ocupat de Louise Bourgeoise (1911-2010) - vânzări de 24.616.761 de dolari.

Locul 6: Barbara Hepworth (1903-1975) - vânzări de 19.947.414 de dolari

Locul 7: Agnes Martin (1912-2004) - vânzări de 17.208.649 de dolari

Locul 8: Tamara De Lempicka (1898-1980) - vânzări de 16.382.986 de dolari

Locul 9: Jenny Saville (1970) - vânzări de 13.225.583 de dolari.

Artistele britanice sunt cu adevărat la modă pe piaţa de artă.

Jenny Saville (cunoscută pentru participarea ei la mişcarea Young British Artists) se distinge în special drept artista în viaţă cea mai scumpă din lume. La câteva luni după ce David Hockney a stabilit un record, Saville a vândut pânza "Propped" (1992) pentru 12,5 milioane de dolari la Sotheby's Londra. Preţul operelor sale se explică prin faptul că sunt o raritate pe a doua piaţă: doar 41 de picturi semnate de ea au trecut prin licitaţii în 20 de ani.

Locul 10: Mary Cassatt (1844-1926) - vânzări de 10.317.602 de dolari

Locul 11: Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992) - vânzări de 7.707.244 de dolari

Locul 12: Bridget Riley (1931) - vânzări de 7.103.990 de dolari

Locul 13: Camille Claudel (1864-1943) - vânzări de 6.996.741 de dolari

Locul 14: Cindy Sherman (1954) - vânzări de 6.755.382 de dolari

Locul 15: Elizabeth Peyton (1965) - vânzări de 6.123.286 de dolari

Locul 16: Elisabeth Frink (1930-1993) - vânzări de 4.390.860 de dolari

Locul 17: Christine Ay Tjoe (1973) - vânzări de 3.989.020 de dolari

Artista indoneziană Christine Ay Tjoe îşi continuă ascensiunea: 13 loturi vândute la licitaţii. Din 2008, preţurile operelor sale au crescut de 1.200 % la nivel global.

Locul 18: Niki De Saint-Phalle (1930-2002) - vânzări de 3. 966.458 de dolari

Locul 19: Njideka Akunyili Crosby (1983) - vânzări de 3.868.973 de dolari

Marea revelaţie a anului 2017, Njideka Akunyili Crosby, a cunoscut 12 luni liniştite în sălile de licitaţii. Trei picturi şi un desen au fost vândute, în cadrul estimărilor stabilite sau cu seme mai mari decât acestea.

Locul 20: Louise Nevelson (1899-1988) - vânzări de 3.845.112 de dolari.

