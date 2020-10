eXplore festival #15 propune publicului o serie de incursiuni-eseu asupra relaţiei dintre mişcare, spaţiu şi timp, din perspectiva unui dialog între corp-imagine-sunet.

Ce alt moment ar fi mai potrivit pentru a experimenta noi moduri de existenţă artistică, reală, autentică? Ce alt moment mai bun decât cel de acum pentru a fi (şi altfel) împreună?

PROGRAM:

► joi, 22.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival // https://fb.me/e/3hhcFg8Aq

Being together (in between disciplines) / Dialog şi video-prezentare cu Roel Heremans (Belgia)

Roel Heremans este un artist conceptual ce lucrează preponderent cu sunetul şi tehnologia. În majoritatea creaţiilor sale compune fragmente sonore ce declanşează imaginaţia vizitatorilor pentru a crea experienţe de grup imersive.

Astfel, vizitatorii devin simultan actori, martori, interpreţi şi reconstituitori ai proceselor mentale şi fizice ale gândirii şi mişcării, unde experienţele colective întâlnesc reacţii individuale şi invers.

Heremans generează o simulare a lumii contemporane, una în care fiecare individ face parte din propria sa bulă de auto-oglindire, una în care vizitatorul, cu experienţa sa, rămâne singura pânză metaforică a artistului.

Roel Heremans a prezentat în cadrul eXplore festival #15 DUET-C ELIADE - o experienţă interactivă pentru 2 până la 8 vizitatori. Această lucrare a fost dezvoltată în timpul unei rezidenţe la WASP Working Art Space and Production, Bucureşti, în urma cercetării teoriilor şi filosofiei lui Mircea Eliade. În "Duet-C Eliade", artistul belgian creează adevărate experienţe mentale coregrafice. Heremans foloseşte modele arhitecturale specifice pentru a crea spaţii temporare în care sunetul stimulează procesele gândirii şi schimbă percepţia vizuală. Heremans investigheză opera filozofică târzie a lui Mircea Eliade, dezvoltând o coregrafie imaginară interactivă participativă.

► joi, 22.10.2020 // vineri, 23.10.2020 // sâmbătă, 24.10.2020 // 18:30

Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul Theodor Aman, Palatul Suţu // on air Radio Guerrilla // https://fb.me/e/4BTee5Aqp

FĂRĂ TITLU (2020) – expoziţie colectivă

de Manuel Pelmuş

cu: Rolando Matsangos, Diana Spiridon, Cristina Toma

expoziţie colectivă, acţiune continuă (ro)

Evenimentul se va desfăşura în trei spaţii: Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul Theodor Aman, Palatul Suţu, fără participarea publicului. Publicul va putea trăi experienţa acestui performance în FM, la Radio Guerrilla, acolo unde Manuel Pelmuş va nara acţiunea performerilor.

Manuel Pelmuş (n. 1974, Bucureşti) trăieşte şi lucrează în Oslo şi Bucureşti. Este unul din artiştii cei mai influenţi ai „noului performance”, fiind interesat în ultimul deceniu să reimagineze rolul performance-ului în contextul artelor vizuale. În ultimii ani, proiectele sale au fost prezentate la Para Site, Hong Kong (2017 - 2018), Tate Modern, Londra şi Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Köln (2016); Off-Biennale Budapesta (2015 şi 2017); Kiev Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Muzeul de Artă Modernă, Varşovia (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Bienala de la Veneţia (2013), printre altele.

În 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize pentru arte performative, iar în 2014 a primit Premiul de Excelenţă decernat de Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti. Începând cu octombrie 2019, Manuel Pelmuş este “research fellow” la Academia de Arte din Oslo (KHIO).

Lucrarea estompează graniţele dintre o instalaţie de sunet şi un live performance. Se întâmplă simultan, în diferite spaţii, prin intermediul sunetului live şi al mişcării, şi imaginează apropierea, folosindu-se de timp şi de spaţiu ca principal suport dramaturgic, în aceste vremuri când noţiunile de a fi împreună şi a împărţi acelaşi spaţiu fizic, sunt supuse unui test radical. Este o colecţie permanentă de gesturi produse printr-o practică live, asociată de regulă cu impermanenţa. Oamenii şi locurile se mişcă împreună, de la distanţă, uniţi prin sunet şi mişcare, propunând noi forme de încredere, grijă şi solidaritate.

► vineri, 23.10.2020//15:00 //online// eXplore festival // https://fb.me/e/6AOvCGES6

Being together (in between disciplines) / discuţie cu Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert, moderată de Andreea Căpitănescu

Micheline Dufert - explorator urban în compania partenerului său Francis Pourcel parcurg împreună trasee care depăşesc barierele teritoriale din oraşul lor, Charleroi (Belgia). Prin intermediul blogului lor, cheminsdesterrils.be, şi al vizitelor ghidate de explorare, Micheline investighează relaţia de iubire / ură faţă de peisaj. Micheline încearcă relatarea unei poveşti despre peisaj şi împreună au „făcut” Bucla neagră.

Bucla neagră: prin peisaje industriale, post-industriale, zone urbane şi semi-rustice din Charleroi, un traseu marcat şi conectat la rute complexe de drumeţii europene de-a lungul cursurilor de apă pe care a fost fondat oraşul, alături de castele, catedrale industriale şi străduţe vechi, se strecoară printr-un parc englez, traversează vechile linii de cale ferată reabilitate pentru plimbare, invită oamenii într-un tunel albastru-verzui, explorează rămăşiţele unui sit minier, un drum într-o pădure reinventată, escaladează multitudinea balcoanelor deasupra oraşului şi traversează teritoriile de zgură.

Micheline şi Francis sunt muzicieni, muzica lor fiind legată de peisajul industrial al oraşului Charleroi din anii 1975-1982.

Născută la Bucureşti în 1982, Ilinca Păun Constantinescu şi-a obţinut diploma de doctor în arhitectură în anul 2013. În prezent, practică arhitectura la Ideogram Studio, predă teoria arhitecturii la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi conduce proiecte culturale în cadrul Asociaţiei IDEILAGRAM. Împreună cu echipa de la IDEILAGRAM, a condus două mari cercetări şi expoziţii: Shrinking Cities in Romania (MNAC Bucureşti, 2016), On Housing (Timco Halls Timişoara, 2018), şi a editat Shrinking Cities in Romania. Oraşe româneşti în declin (DOM publishers & MNAC Press 2019).

► vineri, 23.10.2020 // 19:00 // online // eXplore festival // https://fb.me/e/6hfE7arnq

MONUMENT 0.7: M/OTHERS de Eszter Salamon / performance

urmat de dialog între Eszter Salamon şi Andreea Căpitănescu

Eszter Salamon este o artistă şi interpretă care locuieşte şi lucrează în Paris, Berlin şi Bruxelles. Din 2001 creează lucrări solo şi colective ce au fost prezentate în spaţii şi festivaluri destinate artei spectacolului din întreaga lume, inclusiv Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, Festival dʼAutomne, Avignon Festival, Ruhrtriennale, Holland Festival, The Kitchen New York, HU Berlin, Berlin Documentary Forum, Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater Brussels, Tanzquartier Wien, Kampnagel Hamburg, steirischer herbst, Dance Triennale Tokyo, Manchester International Festival, Nanterre-Amandiers, FTA Montreal.

Este frecvent invitată să îşi prezinte lucrările în muzee, inclusiv MoMa, Witte de With, Fondation Cartier, Serralves, Museum der Moderne Salzburg, Akademie der Künste Berlin, Museo Reina Sofia. Expoziţia sa, Eszter Salamon 1949, a fost prezentată în 2015 la Jeu de Paume ca parte din proiectul ›Satellite‹, curatoriat de Nataša Petrešin-Bachelez.

Opera lui Eszter Salamon are în centrul său coregrafia utilizată ca mijloc de navigare între diferite suporturi media, precum sunet, text, voce, imagine, mişcări corporale şi acţiuni. În 2014, a iniţiat o serie de lucrări ce explorează atât noţiunea de monument, cât şi practica speculării asupra modului în care istoria e creată.

Eszter Salamon este laureată a Premiului Evens Art 2019.

► duminică, 25.10.2020//15:00//online//eXplore festival https://fb.me/e/cRwhwHbhb

Zoom in/out // lucrări video-art (premieră) urmat de dialog între Emil Ivănescu, curator Anuala de Arhitectură Bucureşti, preşedinte OAR Bucureşti şi Andreea Căpitănescu, director artistic eXplore festival

Emil Ivănescu este arhitect, preşedinte al Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România. În 2004, a absolvit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” iar din 2011 este doctor în arhitectură, cu lucrarea: „Corpul postorganic şi arhitectura ambiguităţii”.

În 2012, a câştigat concursul pentru amenajarea Pavilionului României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia. În 2014, a câştigat concursul pentru amenajarea Pavilionului ICR la Bienala de Arhitectură de la Veneţia.

Din anul 2010 este curatorul şi organizatorul „Anualei de Arhitectură Bucureşti”, un eveniment de arhitectură cu scopul de a mediatiza cele mai bune producţii de arhitectură din Bucureşti.

4Culture, WASP şi OAR Bucureşti / Anuala de Arhitectura au colaborat în anii anteriori, în cadrul proiectelor Ergonomica (2017) şi Performance, Architecture and Landscape (2019).

Andreea Căpitănescu este doctorand al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, artist, coregraf şi performer, preşedinte şi membru co-fondator al Asociaţiei 4Culture.

A initiat şi dezvoltat numeroase proiecte internaţionale, în calitate de fondator, manager cultural, curator şi artist: eXplore festival - International Contemporary Dance and Performance Festival (eveniment anual din 2005), proiectele europene Life Long Burning (20013-2018, 2018-2022) şi Jardin d’Europe (2008-2013), Foreign bodies (2014-2016), proiect EEA Grants (dans contemporan / performance, film documentar, ateliere şi schimburi culturale), WASP - Working Art Space and Production, Bucureşti (spaţiu independent de artă contemporană, fondat în anul 2012), curator şi director artistic al WASP Studios, Europalia Arts Festival – curator program artele spectacolului (2019-2020).

Instalaţiile din evenimentul prezentat în 18 octombrie pot fi vizitate la WASP Working Art Space and Production, pe toată perioada festivalului, până în 25 octombrie 2020, în intervalul orar 15:00-19:00, cu programare pe email contact@waspmagazine.com.

► PLOAIE FĂRĂ NORI - Cătălin Creţu şi Iosif Király, Performance colaborativ / Black Box

► „50s sau Soft Despair” - Aurora Király, instalaţie laborator / White Box

► Nevermind the Big Picture - Ilinca Hărnuţ, video instalaţie performativă / White Box

► Unweaving Stereotypes - Denise Lobonţ, Instalaţie multimedia

► Performance Situation Room / Media Room; Instalaţie performativă AR, dezvoltată de Augmented Space Agency şi Asociaţia 4Culture. Coregrafie şi interpretare: Ilinca Hărnuţ, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu şi Georgeta Corca;

Curator: Andreea Căpitănescu

Detalii: https://fb.me/e/3BKZygsJf