Câştigătoarele marilor premii de la Festivalul de la Cannes se văd, în premieră, la Bucureşti VIDEO

Cea de-a 9-a ediţie a Les Films de Cannes à Bucarest (19-28 octombrie) introduce secţiunea competitivă Aide à la Distribution. Aceasta oferă şansa unui film prezentat la Cannes, în 2018, care nu şi-a găsit încă distribuitor în România, să fie achiziţionat şi prezentat publicului în cinematografe. Alegerea filmului va fi făcută prin votul publicului dintr-o selecţie de opt titluri. Filmul câştigător va primi un sprijin pentru distribuţie constând în suport financiar şi un pachet de promovare, în valoare de 2500 EUR. Premiul este oferit de Asociaţia Cinemascop şi va fi acordat unei companii de distribuţie de film din România.

Aide à la Distribution cuprinde trei filme din selecţia oficială, trei din secţiunea Quinzaine des Réalisateurs şi două prezentate în Semaine de la Critique. Filmele pot fi văzute în cele patru locaţii ale festivalului: Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinemateca Union.

Ash is Purest White, regizat de Jia Zhangke şi inclus în competiţia oficială de la Cannes, este o poveste cu aer futurist despre un şef mafiot şi femeia care îl iubeşte şi merge la închisoare pentru el. Este a şasea participare la Cannes a regizorului chinez care a obţinut, în 2013, premiul pentru scenariu cu filmul A Touch of Sin.

Tot din competiţia oficială au făcut parte şi 3 Faces, cel mai recent film al lui Jafar Panahi, recompensat cu premiul pentru scenariu, şi Ayka, regizat de Sergey Dvortsevoy, filmul câştigător al premiului pentru cea mai bună interpretare feminină la Cannes, acordat actriţei Samal Yeslyamova.

Les Confins du monde, regizat de Guillaume Nicloux, a fost prezentat în premieră modială la Cannes, în Quinzaine des Réalisateurs. Filmul spune povestea unui soldat francez, singurul supravieţuitor al unui masacru în timpul căruia fratele său este ucis, în Indochina, în 1945. La Cannes, presa a remarcat demersul rar şi curajos al cineastului de a ecraniza un moment lipsit de glorie din istoria Franţei. Rezultatul este „un film realizat cu măiestrie şi filmat superb” (The Hollywood Reporter), în care îi regăsim pe Gaspard Ulliel, numit de critici „un tânăr Alain Delon” şi pe Gérard Depardieu.

Shéhérazade, filmul de debut al lui Jean-Bernard Marlin, prezent la Cannes, în Semaine de la critique, spune povestea unui băiat recent ieşit din închisoare şi îndrăgostit până peste cap de o fată care se prostituează pe străzile Marsiliei. Delincvenţa juvenilă este un subiect familiar regizorului iar Shéhérazade pare o continuare a mediumetrajului La Fugue (Ursul de Aur la Berlin, 2013). Personajele principale sunt interpretate de actori neprofesionişti, Kenza Fortas şi Dylan Robert, amândoi crescuţi în cel mai sărac cartier al Marsiliei, amândoi familiari cu lumea descrisă în film. Înainte să-i descopere regizorul, Kenza, care renunţase la şcoală la 16 ani, trăia cu mama ei într-o tabără de rromi, iar Dylan fusese la închisoare pentru trei luni. Shéhérazade este „un film ca o vâlvătaie deasupra unui mic miracol: dragostea care înfloreşte într-un loc fără pic de inimă”, scrie publicaţia franceză L'Obs.

Între 1998 şi 1999, pe timpul regimului lui Milosevic, mii de albanezi au fost omorâţi într-un exerciţiu sadic de epurare etnică, apoi cadavrele au fost transportate în secret din Kosovo în Serbia şi abandonate în gropi comune. Despre aceste transporturi vorbeşte regizorul Ognjen Glavonic în documentarul Depth Two, 2016. The Load, lungmetrajul de debut prezentat la Cannes în Quinzaine des Réalisateurs, este povestea unui şofer de camion care se angajează să transporte ceva secret din Kosovo până la Belgrad, pe timpul bombardamentelor NATO din 1999. „Filmul, în toată simplitatea lui, ne revelează un adevăr dureros care ne face să ne simţim culpabili: să ignori o atrocitate de care ai cunoştinţă te face părtaş la ea”, scrie Variety.

One Day, filmul de debut al regizoarei Zsófia Szilágyi, este printre primele proiecte ieşite din incubatorul Hungarian Film Fund, proiect care are ca obiective încurajarea şi descoperirea tinerelor talente. Prezentat anul acesta la Cannes în secţiunea Semaine de la Critique, One Day prezintă o zi din viaţa unei femei perfecţioniste, mamă a trei copii, şi este o dramă domestică reinventată sub formă de thriller.

Fugue, cel mai recent film al regizoarei poloneze Agnieszka Smoczyńska, cea care a reinventat povestea micii sirene în debutul The Lure, propune o poveste întunecată despre o femeie care suferă de amnezie şi îşi regăseşte familia după doi ani de absenţă. „Meritele filmului ar trebui împărţite frăţeşte între Agnieszka Smoczyńska şi remarcabila Gabriela Muskala, care a reuşit un scenariu de debut extrem de puternic, dar şi o interpretare electrizantă a personajului central”, aprecia Variety. Filmul a avut premiera mondială la Cannes, în Semaine de la Critique.

Omagiul Lucian Pintilie este organizat în parteneriat de către Les Films de Cannes à Bucarest şi Festivalul Naţional de Teatru, în colaborare cu Filmex România şi Centrul Naţional al Cinematografiei, cu sprijinul Fundaţiei 9.