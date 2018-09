Câştigătoarele festivalurilor de la Berlin, Cannes şi Veneţia se văd în Ziua de Aur la Les Films de Cannes à Bucarest

"Ziua de Aur", prezentată de Renault, va avea loc duminică, 28 octombrie, când vor fi proiectate, în această ordine, filmele: "Touch Me Not", de Adina Pintilie, câştigătorul Ursului de Aur la Berlin, "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda, câştigătorul Palme d'Or la Cannes şi "Roma", de Alfonso Cuarón, câştigătorul Leului de Aur la Veneţia.

Proiecţiile vor avea loc la Cinema PRO - "Touch Me Not", la Cinema Elvire Popesco - Shoplifters şi la Băneasa Grand Cinema & More - Roma. Filmul realizat de Alfonso Cuarón a fost filmat pe peliculă de 65 mm, în format 4K şi mixat în condiţii tehnologice Dolby Atmos, şi este dorinţa regizorului ca filmul să fie proiectat doar în acest format. Prin urmare, va fi prezentat în cea mai performantă sală de acest fel din România, sala Grand Ultra de la Băneasa Grand Cinema & More.

Roma marchează întoarcerea lui Alfonso Cuarón acasă, în Mexic, şi este totodată văzut ca cel mai personal film al regizorului, fiind inspirat de poveştile femeilor din copilăria sa. Filmul nu va ajunge pe marile ecrane din România, proiecţia din cadrul festivalului fiind un eveniment unic, realizat cu permisiunea expresă a realizatorului şi producătorilor, în semn de respect pentru Les Films de Cannes à Bucarest.

„Un film care te inundă cu unele dintre cele mai frumoase imagini alb-negru pe care le-ai văzut vreodată”, a scris The Hollywood Reporter în cronica realizată după proiecţia veneţiană.

Un cineast extrem de versatil, cu o filmografie de 27 de ani în care a reuşit să semneze în egală măsură filme art-house şi blockbustere, Cuarón are la activ peste 100 de premii în festivaluri din toată lumea şi două premii Oscar primite în 2013 pentru filmul Gravity (cu Sandra Bullock şi George Clooney în rolurile principale). Oscarul acordat lui Alfonso Cuarón pentru cea mai bună regie a fost primul premiu de acest fel care a mers către un regizor mexican în toată istoria Academiei Americane de Film. Prima nominalizare la Premiile Academiei venise însă pentru Cuarón în 2001 pentru filmul Y Tu Mamá También, film care i-a propulsat pe actorii Diego Luna şi Gael García Bernal în atenţia criticilor şi care i-a făcut intrarea regizorului la Hollywood.

Roma face cronica unui an furtunos din viaţa unei familii de condiţie medie care trăieşte în Mexico City, în anul 1970. Cuarón construieşte o odă matriarhatului care i-a conturat lumea şi o face filmând în locurile unde s-au petrecut lucrurile, împrumutând mobilă si obiecte direct de la rudele lui (70% din mobila din film aparţine familiei regizorului, aflăm dintr-un interviu pentru Vanity Fair) şi căutând actori care semănau cât mai mult cu personajele reale. „Roma este un portret intimist al femeilor care m-au crescut în ideea că dragostea este un mister mai presus de spaţiu, memorie sau timp.” a declarat regizorul la Veneţia.

Filmul a câştigat la Veneţia şi premiul juriului ecumenic SIGNIS.

În competiţia pentru marele premiu, Roma a concurat cu titluri sonore ca The Ballad of Buster Scruggs, ultimul film semnat fraţii Coen, First Man, de Damien Chazelle, remakeul Suspiria, semnat Luca Guadagnino sau Peterloo, ultimul film al lui Mike Leigh.





„Un film care îţi pătrunde pe nesimţite în suflet şi te cucereşte” (The Telegraph), Shoplifters, cel mai recent film al regizorului coreean Kore-eda, câştigătorul Palme d'Or de anul acesta, este povestea unei familii de hoţi mărunţi care găsesc o fetiţă abandonată şi decid să o crească ca şi cum ar fi copilul lor.

„Cine altul decât Kore-era, un regizor care şopteşte în loc să strige, ar fi capabil să scoată la lumină contradicţii şi probleme sociale într-un mod atât de subtil?” citim pe The Hollywood Reporter despre regizorul prezent anul acesta la Cannes pentru a şaptea oară. Shoplifters va intra în cinematografe pe 26 octombrie, distribuit de Independenţa Film.



La graniţa fluidă dintre realitate şi ficţiune, Touch Me Not, debutul în lungmetraj al Adinei Pintilie, câştigător al Ursului de Aur şi al premiului pentru cel mai bun debut la Berlin, vorbeşte despre nevoia de contact uman şi teama de intimitate, despre cum putem iubi fără să ne pierdem pe noi înşine. Laura, Tomas şi Christian pornesc într-o aventură terapeutică de combatere a mecanismelor de autoapărare şi înfruntare a tabuurilor. The Hollywood Reporter a numit filmul: „Un tur de forţă captivant. O explorare deschizătoare de orizonturi a sexualităţii. Frapant prin inteligenţă, siguranţă de sine şi originalitate. " Touch Me Not va fi distribuit în peste 30 de ţări din Europa, America de Nord şi Asia. În România filmul va fi lansat în cinematografe începând cu ianuarie 2019, proiecţia de la Les Films de Cannes à Bucarest fiind o ocazie specială de a vedea filmul pe marile ecrane anul acesta.

Ediţia 2018 a Les Films de Cannes à Bucarest va avea loc între 19 şi 28 octombrie la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinemateca Union şi Băneasa Grand Cinema & More. Urmăriţi toate informaţiile şi programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro şi pe pagina oficială de Facebook. Biletele vor fi puse în curând în vânzare prin Eventbook.ro.