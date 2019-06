Brahms şi Ceaikovski, în interpretarea maestrului Horia Andreescu, în concert, la  Filarmonica "George Enescu"

Sunt unele dintre cele mai frumoase lucrări de Johannes Brahms, aşa cum spunea celebrul pianist Arthur Rubinstein: „Cunoaşteţi oare ceva mai frumos, mai minunat decât muzica sa ?”. Dirijorul corului va fi Iosif Ion Prunner, iar solistă va fi mezzosoprana Liliana Mattei Ciucă. În Simfonia nr. 4 de Ceaicovski, finalul triumfător, care pare să învingă destinul nemilos, reiterat aici drept prim punct culminant, nu este decât semnul consolării în paradisul terestru al umanităţii, apreciază muzicologul Mihai Cojocaru, în caietul program al Filarmonicii "George Enescu".„Dacă încă mai cauţi fericirea în tine, găseşte-o în ceilalţi..." .

Horia Andreescu este dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, orchestră pe care a dirijat-o prima oară în anul 1987. Până în 2010, pentru mai bine de 18 ani, a fost directorul artistic şi dirijorul şef al Orchestrelor şi Corurilor Radio România. În anii ‘80 şi ‘90 a fost dirijor invitat permanent al unor importante ansambluri germane: Orchestra Radio din Berlin, Filarmonica din Dresda şi Capela de Stat din Schwerin. Recunoscut mai ales pentru interpretările de referinţă ale capodoperelor lui Haydn, Beethoven, Berlioz sau Bartók şi pentru relaţia privilegiată pe care o are cu superstarurile artei interpretative, Horia Andreescu este, în acelaşi timp, un remarcabil promotor al muzicii noi şi al tinerelor talente. Este frecvent invitat să participe la jurizarea unor competiţii internaţionale, iar prin activitatea sa de profesor asociat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti contribuie esenţial la creşterea noilor generaţii de instrumentişti şi dirijori. De-a lungul timpului, a dirijat ansambluri de excepţie precum Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Capela de Stat din Berlin, Opera Comică din Berlin, Orchestra Simfonică din Londra, Filarmonica Regală din Londra, Orchestra Naţională a Rusiei, Orchestra Simfonică BBC Scotland, orchestrele simfonice din Viena, Ierusalim, Rejkjavik, Alabama şi Taipei, orchestrele radio din Viena, Leipzig, Hamburg, Köln, Copenhaga, Madrid, Katowice, Sofia şi Ljubljana, cele trei ansambluri ale Radioului Olandez, orchestrele filarmonice din Amsterdam, Stuttgart, Budapesta, Johannesburg şi Nagoya, orchestrele de cameră din Israel şi Olanda, Orchestra Arenei din Verona, Collegium Musicum Copenhaga şi ansamblul Modern din Frankfurt. Una din iniţiativele deosebite ale lui Horia Andreescu este imprimarea catalogului complet al creaţiei simfonice enesciene, o premieră mondială apărută la Olympia în anii ’90 şi reeditată de Electrecord în 2015. Această integrală fost primită cu admiraţie de critica muzicală şi contribuie semnificativ la recunoaşterea mondială crescândă a operei compozitorului nostru naţional. Pe lângă muzica lui George Enescu, care se bucură de un interes special din partea sa, Horia Andreescu a promovat consecvent şi muzica românească contemporană prin numeroasele prime audiţii, înregistrări şi turnee pe care le-a realizat.



Mezzosoprana Liliana Mattei Ciucă, absolventă a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj la clasa profesoarelor Edith Simon şi Ana Manciulea, a obţinut apoi o bursă la Conservatorul de Muzică din Luxemburg, iar în 1997 a fost admisă la Academia de Muzică din Viena. A studiat timp de trei ani cu soprana Editha Gruberova la München, cu tenorul Ramon Vargas la Paris şi Viena şi cu dirijorul Leo Müller de la Metropolitan Opera din New York. Se lansează cu succes în cariera internaţională în 1997, cu evoluţii pe scenele marilor teatre de operă precum Staatsoper din Viena, Bayerische Oper din München, Opera Bastille din Paris, operele din Monte Carlo, Luxemburg, Liège, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Toledo, Limoges, Dijon, Berna, Burgos, Porto, Bordeaux, Nancy, Trieste, Bologna, Malta, Mexico City, Houston, New York. A participat la diferite festivaluri şi a obţinut distincţii la concursuri (Festivalul CHAIN, Concursul „Sylvia Geszty”, Concursul Tinerilor Solişti din Europa, Festivalul „Hariclea Darclée”). Repertoriul său de operă cuprinde roluri din operele Aida de Verdi, Carmen de Bizet, Samson şi Dalila de Saint-Saëns, Lakmé de Delibes, Werther de Massenet, Evgheni Oneghin de Ceaikovski, Cavalleria rusticana de Mascagni, Dama de pică de Ceaikovski, Italianca în Alger de Rossini, Madama Butterfly de Puccini, Walkiria, Aurul Rinului şi Amurgul zeilor de Wagner, Falstaff şi Ernani de Verdi, Wilhelm Tell de Rossini. Repertoriul său vocal-simfonic cuprinde lucrări clasice până la cele contemporane, precum şi prime audiţii mondiale. A cântat Recviemul de Verdi în Franţa, Recviemul de Mozart la Viena, Simfonia nr. 9 de Beethoven la Köln (alături de Barbara Hendricks), Amorul vrăjitor de Manuel de Falla la Festivalul de la Esternach Luxemburg, Oratoriul de Crăciun de Bach la Cluj, Johannes Passion şi Matthäus Passion de Bach în Germania, Stabat Mater de Rossini la Luxemburg şi Cluj. A susţinut recitaluri de lieduri de Strauss, Brahms, Schumann, Schubert în Luxemburg, Mexic, Franţa şi Germania. A colaborat cu dirijori de renume, printre care Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Marcello Viotti, Marco Armiliato, Nello Santi, Bruno Campanella, Fabio Luisi, Bertrand de Billy şi Donald Runicle.

PROGRAM

Ateneul Român

Joi, 6 iunie 2019, ora 19

Vineri, 7 iunie 2019, ora 19

Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

HORIA ANDREESCU

Solistă

LILIANA MATTEI CIUCĂ

Program

Johannes Brahms

Serenada nr. 2, în la major, op. 16

Rapsodia pentru alto, cor bărbătesc şi orchestră, op. 53

Piotr Ilici Ceaikovski

Simfonia nr. 4, în fa minor, op. 36

Dirijorul corului

IOSIF ION PRUNNER

