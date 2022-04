Basul ucrainean Alexander Tsymbalyuk, de pe scena Metropolitan Opera la Opera Naţională Bucureşti VIDEO

Alexander Tsymbalyuk este unul dintre cei mai tineri başi care au interpretat vreodată rolul principal din „Boris Godunov” de M. Mussorgski pe o scenă internaţională, la Bayerische Staatsoper din München în producţia regizată de celebrul Calixto Bieito. Cariera lui este în continuă ascensiune, fiind prezent în mod regulat pe scene mari ale lumii precum Metropolitan Opera New York, Teatro alla Scala din Milano, Bayerische Staatsoper, Opera National de Paris, Royal Opera House Covent Garden, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Teatrul Bolshoi din Rusia şi Maggio Musicale Fiorentino.

În acest sezon va apărea pe scena Metropolitan Opera New York în „Meistersinger” şi „Turandot”, pe scena Staatsoper Hamburg în „Evgheni Oneghin”, la Opera National de Paris pentru o nouă producţie cu „Don Giovanni” şi la Teatro San Carlo di Napoli în „Evgheni Oneghin”. Sezoanele viitoare vor include o întoarcere la Metropolitan Opera din New York, opera din Amsterdam, Teatro San Carlo di Napoli, Staatsoper Hamburg, National New Theatre Tokyo şi Teatro Real Madrid.

„Turandot”, ultima dintre operele scrise de Giacomo Puccini, reuşeşte prin muzicalitatea sa să redea conflictul interior pe care îl trăieşte protagonista, cât şi pasiunea, eroismul şi determinarea prinţului Calaf. Povestea prinţesei de gheaţă a cucerit, de-a lungul secolelor, inimile publicului de pretutindeni. „Turandot”, opera lui Puccini, a devenit de-a lungul timpului cunoscută în întreaga lume pentru „Nessun dorma”, aria celebră din actul final interpretată de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.

(Video: Eduard Andrei / Opera Naţională Bucureşti)