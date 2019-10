Audiţiile pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO) au loc pe 3 noiembrie la Bucureşti   VIDEO

EUYO - The European Union Youth Orchestra FOTO: Andrew McCoy

EUYO este un proiect muzical european ce reuneşte cei mai talentaţi muzicieni din toate ţările membre ale Uniunii Europene sub bagheta unor dirijori de faimă internaţională, într-o orchestră care transcende barierele sociale, culturale, politice şi economice. Concertele şi turneele susţinute în întreaga lume, colaborarea cu personalităţi ale lumii muzicale şi nivelul excepţional de pregătire al muzicienilor au făcut din EUYO una dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii.

EUYO oferă şansa unei experienţe profesionale unice pentru tinerii instrumentişti care îşi doresc o carieră de muzicieni în orchestră. Dezvoltarea tehnicii interpretative la cel mai înalt nivel, experienţa marilor săli de concert, întâlnirea cu cei mai buni maeştri îi pregătesc pentru o carieră internaţională de succes. Peste 90% dintre membrii EUYO ajung muzicieni profesionişti de marcă, iar cea mai mare parte a lor îşi găsesc cu uşurinţă locul în orchestrele de prim rang ale Europei.

Pentru cele aproximativ 130 de locuri din orchestră se organizează anual selecţii în fiecare ţară. Chiar şi membrii actuali ai orchestrei trebuie să se prezinte la audiţii pentru a-şi păstra locul. De asemenea, EUYO are o listă de rezerve de aproximativ 200 de muzicieni, care au şansa să cânte în orchestră în timpul anului.

EUYO susţine în general două turnee anuale, în primăvară şi în vară, care includ reprezentaţii în cele mai importante săli de concerte şi festivaluri ale Europei. Fiecare turneu este precedat de o perioadă de rezidenţă, de studiu şi repetiţii intensive. Pe lângă turneele tradiţionale, EUYO susţine frecvent concerte şi turnee în Europa şi pe alte continente.

În cadrul turneelor din 2019 au avut loc rezidenţe la Ferrara, Grafenegg şi Bolzano; concerte în Austria, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Marea Britanie şi Oman şi proiecte de muzică de cameră în Europa, China şi America de Nord. Programul a inclus simfonii de Bruckner (nr. 4), Mahler (nr. 5), Beethoven (nr. 9) şi Şostakovici (nr. 10) şi numeroase lucrări solo, sub bagheta dirijorilor Vasily Petrenko şi Stephane Deneve.

„EUYO oferă o experienţă nepreţuită pentru viitoarea generaţie de mari muzicieni. Este o adevărată piatră de temelie pentru începutul unei cariere de succes. A fost şi va fi mereu o orchestră unică.” - Vladimir Ashkenazy

Detalii complete privind condiţiile de participare şi înscriere pe www.euyo.eu/apply.

În România, audiţiile sunt organizate în parteneriat cu Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Radio România Muzical este partener media al proiectului.

Vasily Petrenko, despre Orchestra de Tineret a Uniunii Europene: "EUYO are o abordare proaspătă" VIDEO

"Este o orchestră foarte specială, e unică, sunt puţine astfel de orchestre în lume. Unii pleacă de la an la an, uneori, o treime din orchestră e nouă în următorul an. E puţin trist că pleacă oamenii, dar pe de altă parte mă bucur pentru ei pentru că cei mai mulţi pleacă la slujbe în domeniu, cei mai mulţi pleacă la orchestre profesionale şi de asta ne adunăm, pentru că ne-au angajat, ne-au plătit şi pleacă de la o orchestră unde nu sunt plătiţi, deci eşti acolo doar de plăcere. Asta este un exemplu bun despre cum Uniunea Europeană poate lucra împreună, cum putem lucra în mod pozitiv să ne construim viitorul.

De fiecare data la orchestră ai peste 100 de indivizii minunaţi şi treaba ta este să construieşti o echipă minunată cu ei.

Nu întotdeauna indivizii minunaţi se transformă imediat într-o echipă minunată. Mulţi au foarte puţină experienţă de orchestră aşa că trebuie să-i creşti şi să-i educi, să-i conduci înspre unitate, de fapt cel mai plăcut şi mai incredibil lucru este progresul pe care îl faci în cinci sau şase zile de orchestră, cum de la 100 de idei se cristalizează una foarte puternică despre cum să interpretezi o lucrare. Într-o orchestră profesională acest progres ţi-ar lua luni sau ani, în principal datorită experienţei oamenilor.

În Orhestra de tineret este foarte fezabil, poţi să le simţi entuziasmul. Şi, de asemenea, de multe ori muzicienii cântă pentru prima dată o piesă, aşa că au o abordare proaspătă.

Niciodată nu lasă ceva deoparte, este mereu vorba de o dedicare 100% din partea lor. Aceşti muzicieni dau mereu tot ce au, tot entuziasmul şi energia lor. Este dificil şi pentru dirijori să-i urnprească, pentru că ştii că aceşti muzicieni nu vor uita niciodată dacă tu nu dai 100%. Este cev foarte special. Pentru mine, să lucrez cu EUYO e unul din cele mai iubite proiecte, este unic. Aceşti tineri sunt exemple bune pentru viitor şi pentru societate. În plus, această orchestră îi ajută pe tinerii muzicieni să-şi dezvolte cariera", a declarat Vasily Petrenko, într-un interviu pentru "Adevărul", în timpul Festivalului "George Enescu".