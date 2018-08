Au început Zilele Nordului. Week-end cu muzică, sport şi călătorii în Nordul extrem

Zilele Nordului sunt gata de start. Până pe 2 septembrie, oraşul Darabani, cel mai nordic al ţării, şi împrejurimile sale se transformă în spaţiu de festival. Concerte, tururi ghidate, expoziţii, conferinţa Întâlnirile Nordului, competiţii de ciclism, cros şi tenis, plus ateliere creative, expoziţii şi cinematograf în aer liber completează programul ZN18.

Una dintre cele mai apreciate trupe din România, Subcarpaţi, concertează în Poiana Teioasa alături de Toulouse Lautrec, Pinholes, Ska-nk, The Kryptonite Sparks, Tangerine, Sidewalk Troubadours şi Le Minion. Concertul de deschidere ne aduce vineri, 31 august, în curtea Conacului Balş din Darabani, la concertul Breeze, un proiect unic pentru România, care promovează muzica braziliană a anilor `60 prin ritmuri bossa nova, samba, choro, baiao, partido alto, jazz, brazilectro. Intrarea la concerte este liberă.

La miez de noapte, după concerte, centrul oraşului Darabani se transformă într-un mare cinematograf în aer liber, unde vor fi proiectate trei dintre cele mai apreciate filme româneşti produse recent: Aniversarea şi documentarele Caisă şi România Neîmblânzită. Filmele de la miezul nopţii sunt oferite de TIFF - Festivalul Internaţional de Film Transilvania.

Unde poţi să campezi şi ce poţi să vezi în Nord

Pentru festivalieri, organizatorii au amenajat două campinguri încăpătoare în Darabani şi Pomârla, dotate cu toate utilităţile necesare: duşuri, vestiare şi safety box, servicii de pază permanentă, iluminat pe timp de noapte şi loc de parcare păzit.

La Darabani, campingul festivalului e amplasat pe Stadionul Orăşenesc, la mai puţin de 10 minute de mers pe jos de centrul oraşului Darabani şi la fel de aproape de Poiana Teioasa, unde se ţin concertele de seară. Camparea costă 50 de lei de persoană, indiferent de numărul de nopţi petrecute la festival şi include accesul cu maşina în parcarea campingului.

Tururile Nordului îi duc în acest an pe participanţi la spectaculoasa Mare a Nordului şi la Ştefăneşti - locul naşterii lui Ştefan Luchian, în Siret - vechea capitală a Moldovei - şi în Botoşani, oraşul domniţelor. Cei interesaţi pot rezerva locuri la tururi pe site-ul zilelenordului.ro.

Pentru pasionaţii de sport, festivalul propune două probe la Maratonul Nordului, una de MTB şi una de trail, precum şi o competiţie de tenis devenită deja tradiţională în regiune. Până în acest moment, peste 500 de participanţi din ţară şi din străinătate s-au înregistrat pentru participarea la cele trei competiţii. Înscrierile sunt deschise până la momentul startului.

În cadrul ZN18 are loc şi conferinţa Întâlnirile Nordului, care va reuni personalităţi născute în regiune, care se întorc acasă pentru a-şi împărtăşi ideile despre comunitate. Anul acesta invitaţii sunt Elisabeta Lipă, multipla campioană olimpică şi mondială, Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Camelia Cazacu, fondatoarea Clubului Copiilor Români din Dublin şi Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iaşi. Accesul la conferinţă este liber şi se face în limita locurilor disponibile, prin rezervare pe site-ul festivalului.

Informaţii detaliate despre aceste activităţi, programul exact festivalului şi formularele de înscriere la conferinţe, tururi şi competiţii se găsesc pe site-ul www.zilelenordului.ro.

Despre Zilele Nordului

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraş din ţară, pe colțul celor trei frontiere: România, Ucraina și Republica Moldova.

Sub sloganul Rădăcinile Cresc, Zilele Nordului mobilizează comunităţile locale şi diaspora în proiecte ambiţioase de dezvoltare durabilă prin cultură, care cresc an de an încrederea în sine a comunităţii şi interesul publicului larg de a vizita regiunea de Nord.

Festivalul este co-finanţat de Consiliului Judeţean Botoşani şi este organizat cu sprijinul Primăriilor şi a Consiliilor Locale din Darabani şi Pomârla.

Programul Festivalului Zilele Nordului 2018

Vineri, 31 august

09:00 - 21:00 Nordul Joacă Tenis, Liceul Dimitrie Cantemir Darabani

09:00 - 18:00 Expoziţie de fotografie „O altă perspectivă”, Ovi D. Pop, Muzeul Nordului

09:00 - 20:00 Atelier de fotografie „Codrii Herţei” cu Sorin Onişor, Pomârla

10:00 - 18:00 Tururile Nordului: Siret, vechea capitală

19:00 - 20:00 Vernisaj: Colecţia de istorie a învăţământului, Muzeul Nordului, Darabani

20:00 - 22:00 Concert de deschidere Breeze, Conacul Balş, Darabani

23:50 - 02:00 Filmul de la miezul nopţii: Caisă, în faţa Casei de Cultură, Darabani

Sâmbătă, 1 septembrie

08:00 - 16:00 MTB Maratonul Nordului, Pomârla

09:00 - 18:00 - Expoziţie de fotografie „O altă perspectivă”, Ovi D. Pop, Muzeul Nordului

09:00 - 20:00 Atelier de fotografie „Codrii Herţei” cu Sorin Onişor, Pomârla

10:00 - 18:00 Tururile Nordului: Luchian şi Marea Nordului, Ştefăneşti

11:00 - 14:00 Tururile Nordului: Darabani

15:00 - 18:00 Întâlnirile Nordului, Casa de Cultură Darabani

17:30 - 18:30 Concert Sidewalk Troubadours, Poiana Teioasa

19:00 - 20:00 Concert Tangerine, Poiana Teioasa­­­­­

20:30 - 21:30 Concert Pinholes, Poiana Teioasa

22:00 - 23:15 Concert Subcarpaţi, Poiana Teioasa

23:50 - 02:00 Filmul de la miezul nopţii: Aniversarea, în faţa Casei de Cultură, Darabani

Duminică, 2 septembrie

08:00 - 14:00 Crosul Nordului: Teioasa Trail, Poiana Teioasa

09:00 - 18:00 Expoziţie de fotografie „O altă perspectivă”, Ovi D. Pop, Muzeul Nordului

09:00 - 20:00 Atelier de fotografie „Codrii Herţei” cu Sorin Onişor, Pomârla

10:00 - 18:00 Tururile Nordului: Botoşani, orraşul domniţelor

11:00 - 14:00 Tururile Nordului: Darabani

17:30 - 18:30 Concert Le Minion, Poiana Teioasa

19:00 - 20:00 Concert Ska-nk, Poiana Teioasa

20:30 - 21:30 Concert The Kryptonite Sparks, Poiana Teioasa

22:00 - 23:15 Concert Toulouse Lautrec, Poiana Teioasa

23:50 - 02:00 Filmul de la miezul nopţii: România neîmblânzită, în faţa Casei de Cultură Darabani

Luni, 3 septembrie

11:00-13:00 - Dezbatere publică: Viitorul Zilelor Nordului, Sala de protocol a Primăriei Darabani

Detalii: aici