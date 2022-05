Atelierele Malmaison, galeriile şi grădina cu expoziţii, deschise publicului sâmbătă şi duminică. Ultimul „Insomnia Nights” din programul Arac Art & Residency

Iniţial o cazarmă militară, Clădirea Malmaison are o importanţă istorică semnificativă şi o vechime de 177 de ani, timp în care aici au funcţionat, pe rând, o Şcoală Militară de Ofiţeri, un tribunal militar, o închisoare în timpul regimului lui Antonescu şi un centru de anchetă şi detenţie al Securităţii în perioada de început a regimului comunist. Atelierele Malmaison îşi propun să integreze clădirea în circuitul viu al oraşului, inaugurând o nouă etapă în lunga sa istorie.

Atelierele Malmaison ocupă aproximativ 3000 mp din clădirea Malmaison, iar spaţiile de lucru sunt ocupate în totalitate pe termen lung. Primul etaj al spaţiului a fost complet renovat şi ocupat de 20 de ateliere de artiste şi artişti, 2 spaţii non-profit, o galerie de artă şi un studio de fotografie, iar al doilea etaj de 15 ateliere de artiste şi artişti şi 7 spaţii de proiecte coordonate de grupuri artistice, asociaţii non-profit sau galerii de artă.

Ateliere deschise la etajul 1: Otto Constantin, Covrig & Veta Jones, Loreta Isac Cojocaru & Constantin Cojocaru, Ramon Sadîc, Virginia Toma, Adriana Preda & Catalin Velea, Ioana Gheorghiu, Livia Fălcaru, Nicoleta Moise, Mircea Popescu - Ten Ways to Spot The Dark (artwork showcase), Miruna Radovici, Mihail Coşuleţu, Adelina Ivan. La etajul 2 vor fi deschise atelierele artiştilor Silvia Trăistaru, Zoltán Béla: Eul, Lucian Bran, Eduard Constantin.

De asemenea, de la ora 14.00, Asociaţia Română de Artă Contemporană împreună cu artista Larisa Crunţeanu invită publicul la ultimul „Insomnia Nights” parte din programul ARAC ART & RESIDENCY.

Evenimentul „Red Green Blue” va avea loc în atelierul artistei de la etajul 2 şi va prezenta lucrările video realizate de Larisa Crunţeanu în rezidenţa ARTAK 350 în Islanda, din luna decembrie 2021, în cadrul proiectului ARAC ART & RESIDENCY. Un teritoriu ca substitut pentru un alt teritoriu, mai îndepărtat. Un timp ca substitut pentru un alt timp care urmează să vină, care aminteşte de un alt timp, demult apus. În cea mai întunecată lună a anului, în Islanda îngheţată, timpul şi spaţiul nu mai au indexicalitate, ci încep să emită semne, trimiţând semnificaţii într-o fugă fără sfârşit. Inspirată de trilogia science-fiction „Red Mars, Green Mars, Blue Mars" de Kim Stanley Robinson, lucrarea ia forma unei plimbări aparent fără ţintă printr-un teritoriu extraterestru, în căutarea unui sens determinat de propria dispariţie iminentă.

Larisa Crunţeanu a studiat Jurnalism şi Fotografie şi Imagine Dinamică, iar în 2021 şi-a susţinut lucrarea de doctorat la Universitatea de Artă din Bucureşti. Artista lucrează cu video şi performance, la intersecţia dintre cercetare şi explorare, adeseori în cadrul unor proiecte colaborative, creând contexte pentru dezvoltarea unor noi practici artistice. Lucrările sale au făcut parte din expoziţii importante precum expoziţia sa personală „Do It By Heart” la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, expoziţii de grup şi personale la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Biennale Matter of Art Prague, Kunsthalle Osnabrück, la SAVVY Contemporary Berlin, Zacheta Project Room Varşovia, RKI Berlin, Museu de Arte Brasieira - MAB FAAP, São Paulo. În 2022, artista va lansa cartea „Protocoale ale singularităţii” [Protocols of Singularity].

Proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice.