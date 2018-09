Artiştii plastici români, sursă de inspiraţie pentru o absolventă a British School of Bucharest, admisă la una dintre cele mai renumite universităţi de arte din lume

Singura şcoală din România evaluată cu „excelent” de către Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie (ISI) demonstrează încă o dată ce înseamnă să faci performanţă la cele mai înalte standarde!

Mary este unul dintre absolvenţii BSB din acest an, un model de ambiţie şi perseverenţă. Inspirată de lucrările artiştilor plastici români, după o documentare amănunţită şi vizite permanente în galeriile de artă din Bucureşti, Mary nu numai că şi-a încheiat studiile cu procentajul maxim la examenul A level, dar a reuşit şi performanţa de a fi acceptată la Universitatea de Arte din Londra, cea mai apreciată din Europa în domeniul artelor şi designului, aflată în TOP 6 cele mai bune din întreaga lume, potrivit QS World University Rankings® 2018!

Toţi absolvenţii promoţiei 2018 de la British School of Bucharest au obţinut rezultate de top, iar cele mai râvnite universităţi din Marea Britanie şi din întreaga lume încearcă să îi atragă pentru a face performanţă mai departe împreună. Printre universităţile de prestigiu care şi-au deschis porţile pentru absolvenţii BSB se găsesc Imperial College, University College London (UCL), Queen Mary, City – University of London, University of the Arts, London School of Economics and Political Science (LSE), King’s College, Istituto Marangoni and SOAS University, precum şi Ecole Hôtelière de Lausanne, Anglo American University (Prague), UCLA, Oxford, Universities of Warwick, Bristol, Bath, Edinburgh şi Southampton.

Ştiinţele exacte se regăsesc în topul preferinţelor absolvenţilor din 2018. Domenii precum Matematica, Economia şi Managementul sunt la mare căutare, urmate îndeaproape de Drept, Ştiinţe Medicale, Film, Muzică, Jurnalism şi Modă. Laura şi Luca au fost atraşi de domeniul modei, astfel că ei vor studia Fashion Marketing la London College of Fashion, în cadrul Universităţii de Arte, respectiv Fashion Design, la Istituto Marangoni, din Londra.

Destinaţiile absolvenţilor noştri demonstrează încă o dată calitatea şi portabilitatea calificărilor A level la nivel global. Rezultatele excelente pe care le obţinem în mod constant certifică două atribute cheie ale British School of Bucharest: studenţii noştri minunaţi şi dedicarea profesorilor. Trebuie să menţionez că suntem singura şcoală din România cu o echipă unică de profesori, toţi vorbitori nativi de limbă engleză, cu experienţă semnificativă în predarea curriculumului britanic, toţi absolvenţi ai unor universităţi de prestigiu, dintre care şi 8 profesori absolvenţi de Oxford şi Cambridge. Rămân la convingerea că toate aceste rezultate fabuloase obţinute în mod constant sunt dovada educaţiei echilibrate pe care o promovăm, cea în care oportunităţile extra-curriculare şi cele de leadership se îmbină perfect cu studiile academice de înaltă clasă”, a declarat Philip Walters, Director al British School of Bucharest.

Mary, o poveste despre ambiţie şi succes: „Preţuiesc fiecare minut şi fiecare secundă şi voi continua să muncesc din greu pentru a-mi îndeplini visul”

Studentă a British School of Bucharest începând din 2014, pe atunci cu un nivel de engleză scăzut, Mary a reuşit, în numai 4 ani de zile, ceea ce poate nu mulţi elevi ar reuşi. Cu ambiţie şi cu sprijinul total al profesorilor şcolii, ea s-a întrecut pe sine şi a obţinut punctaj maxim la examenul A level. Latura artistică şi-a descoperit-o în ultimii ani de studiu, atunci când a început să se gândească serios la viitorul ei. Acum, vorbeşte cu toată încrederea despre drumul ales, fiind motivată şi inspirată de spiritul BSB: „BSB a fost mediul perfect pentru mine, oferindu-mi o privire de ansamblu asupra multor concepte, idei şi oameni şi mi-a oferit şansa să învăţ despre arta contemporană, devenind fascinată de ea. Dacă nu aş fi venit la BSB, probabil că ar fi existat mult mai multe restricţii. Aici, însă, am învăţat să fiu independentă".

Acum, Mary este cu un pas mai aproape de îndeplinirea unui vis! Este proaspăt admisă la Universitatea de Arte din Londra, una dintre cele mai faimoase din lume pe domeniul artelor şi designului. Însă, drumul până aici nu a fost deloc simplu, Mary având de trecut prin proba de foc a examenului final, care a constat în patru etape: înregistrarea observaţiilor, investigaţiile contextuale, dezvoltarea de procese şi concepte, apoi lucrarea finală. După zece săptămâni intense, timp în care a trebuit să realizeze lucrarea de artă, şi un examen de 15 ore pentru ultimele retuşuri, Mary a dat lovitura cu o impresionantă piesă din bronz, pentru care a şi obţinut punctajul maxim.

Şi-a găsit inspiraţia în operele artiştilor români, dar şi în ale celor internaţionali de renume, aşa cum chiar ea mărturiseşte: „Am făcut o investigaţie amănunţită pentru a identifica într-un mod cât mai clar ideea principală a acestei lucrări şi mesajul pe care vreau să-l transmit. Aşa că am vizitat o serie de galerii din Bucureşti şi am descoperit opera lui Liviu Staicoviciu şi lucrările lui Roman Opalka. De asemenea, am studiat operele lui Bernard Cohen şi m-am inspirat dintr-o vizită în Dubai, unde am fotografiat motive islamice”.

Cu apreciere şi recunoştinţă, Mary aminteşte de sprijinul permanent primit de la profesorii BSB, în special de îndrumarea oferită de profesorul ei de artă, Mark Williams: „Profesorul de artă nu ne-a învăţat cum să facem ‘artă’, ci ne-a învăţat, pe fiecare în parte, să fim independenţi şi să avem fiecare modul propriu de a o înţelege. Consider că asta a fost cea mai bună metodă, pentru că nu poţi învăţa pe cineva să devină artist, ci cum să realizeze că este unul. Cred că trebuie să-mi dedic întreaga viaţă pentru a-mi îmbunătăţi calităţile artistice şi, pentru a deveni un artist bun, trebuie să petrec suficient timp în acest scop. Preţuiesc fiecare minut şi fiecare secundă şi voi continua să muncesc din greu pentru a-mi îndeplini visul. Cu ajutorul profesorului meu, am reuşit să-mi găsesc calea, să trec peste acest examen şi să obţin cele mai bune rezultate. Am devenit mai curajoasă şi abia aştept să-mi îndeplinesc visul de artist şi să încep studiile la Universitatea de Arte din Londra!".

Profesorul de artă al lui Mary, Mark Williams, unul dintre cadrele didactice cu cea mai îndelungată experienţă de predare la BSB, de peste 10 ani, este extrem de mândru de rezultatele elevei sale şi crede cu tărie că va avea un viitor strălucit: „După cum se spune, succesul este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie, iar realizările lui Mary sunt rezultatul concret al acestui fapt. Reuşita ei stă în capacitatea de a munci fără să aştepte acel moment de inspiraţie. Calităţile unice ale muncii sale au fost rezultatul îmbinării unei importante cercetări individuale cu ideea de experimentare. Mă aştept ca Mary să aibă succes în drumul pe care şi l-a ales şi nu mă va surprinde deloc să aflu că, în 10 ani de acum încolo, va deveni un artist desăvârşit”.

