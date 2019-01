Aniversarea a 25 de existenţă a Colegiului Noua Europă - Institutul de Studii Avansate

Deschiderea acestei serii a avut loc sâmbătă, 26 ianuarie, cu recitalul susţinut de pianista Valentina Sandu-Dediu, rector al Colegiului şi violonista Diana Moş, rector al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Fondat de scriitorul Andrei Pleşu în 1994, cu sprijinul a 6 institute de studii avansate din Europa şi Statele Unite ale Americii, NEC este astăzi unul dintre cele mai importante centre de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste din regiune.

„Aici am văzut cum se construieşte excelenţa, constant şi continuu, fără obiective care se bifează programatic, ci cu inteligenţă şi ingeniozitate, având conştiinţa discretă a lucrului bine făcut. Astăzi, nimeni nu poate nega faptul că NEC a contribuit la formarea unor elite în România post-comunistă.”, a declarat Valentina Sandu-Dediu, rector al NEC.

Din 1994 şi până astăzi, Colegiul Noua Europă a acordat aproximativ 1000 de burse cercetătorilor români şi străini, care au rămas în legătură şi au dezvoltat împreună proiecte de cercetare şi educaţie în Europa şi în lume.

Pe lângă programul principal de burse, Institutul găzduieşte în prezent 2 proiecte de cercetare cu finanţare din partea Consiliul European pentru Cercetare (ERC), câştigate în urma unor competiţii internaţionale: Luxury, fashion and social status in Early Modern South Eastern Europe, coordonat de Dr Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Art Historiographies in Central and Eastern Europe, an Inquiry from the Perspective of Entangled Histories, coordonat de Dr Ada Hajdu.

Dintre distincţiile internaţionale ale NEC, amintim: Premiul Hannah Arendt, primit în 1998 pentru realizări în stabilirea de noi standarde în domeniul cercetării şi învăţământului superior şi European Citizens’ Prize, acordat în 2014 de Parlamentul European pentru realizări remarcabile în promovarea cooperării culturale transnaţionale în Uniunea Europeană.

Seria NEC 25 va continua cu următoarele conferinţe:

• Aprilie

Profesor Edhem Eldem (Universitatea Boğaziçi, Istanbul)

Vineri, 12 aprilie 2019, ora 18:00, Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)

• Mai

Profesor Dieter Grimm (Universitatea Humboldt, Berlin)

Vineri, 31 mai 2019, ora 17:00, Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)

• Noiembrie

ES Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Germania

Vineri, 15 noiembrie 2019, ora 17:00, Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: