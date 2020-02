Ambasadorul Marii Britanii vorbeşte despre „România în care m-am întors” la Conferinţele Teatrului Naţional

„Mă bucur foarte mult să mă întorc în România. După cum probabil ştiţi, am stat trei ani la Bucureşti, din 1983 până în 1986. Deci am revenit în România, dar am impresia că am ajuns pentru prima oară în România. Altădată am fost în România socialistă, iar acum este o ţară diferită, cu un popor care trăieşte foarte altfel decât atunci. Deja, în trei săptămâni, am avut nişte experienţe care nu ar fi fost posibile în cei trei ani pe care i-am avut în România”, precizează ambasadorul Andrew Noble.