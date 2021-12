Alina Vîlcu, Omid Ghannadi şi Ştefan Dobre participă la Festivalul Brazilor de Crăciun şi licitează un brad al speranţei pentru 7 copii defavorizaţi

„Anul acesta, Inside Academy vă propune imaginea bradului clasic. Bradul ideal, ca-n poveştile copilăriei. Bradul cu toată ramura verde, Pomul Vieţii şi al Speranţei. Pentru că anul acesta vom pune în brad speranţa unor copii premianţi care, deşi s-au născut într-o familie defavorizată, sunt conştienţi de faptul că pot să-şi schimbe viitorul numai şi numai prin EDUCAŢIE”, au spus Alina Vîlcu şi Omid Ghannadi.

Şapte copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani, trăiesc într-o casă distrusă, într-un sat aproape părăsit din judeţul Bacău. Sunt crescuţi de mama lor, care suferă de tetrapareză spastică şi care se poate deplasa doar ajutată de cârje. Boala a fost cauzată de fostul soţ şi tatăl copiilor, care a maltratat-o ani la rând, zi de zi, până când femeia a ajuns în starea în care se află acum.

Chiar dacă au trecut prin momente extrem de grele, copiii nu au abandonat şcoala. Denisa are un talent uimitor la desen. Marian, băiatul cel mare, este în ultimul an la liceu şi îşi doreşte să urmeze o carieră în IT, iar Iulian ar vrea să aibă propriul lui atelier de reparaţii auto.

„Povestea familiei Melinte a apărut în comunitatea Inside Academy prin unul dintre cei mai speciali membri ai săi: Ştefan, un băiat care, la numai 15 ani, a terminat cu brio cursurile noastre de design interior. Ştia de soarta celor şapte copii de la profesorul său de religie, Cătălin Crimu. Aşa a început lanţul empatiei şi al solidarităţii în Inside Academy, o comunitate construită din tineri cu valori comune, care învaţă să facă adăposturi, case şi acase pentru oameni. Realitatea este că noi putem să proiectăm o casă pentru cei şapte copii, dar numai voi puteţi să le schimbaţi viitorul. Numai şi numai prin EDUCAŢIE”, au declarat Alina şi Omid.

Bradul Inside Academy are rădăcini. Poate fi plantat. Poate fi urmărit cum creşte. Poate fi hrănit. Poate fi iubit. Cine-l va planta va planta Viaţă, Educaţie şi Viitor. Va da un sens concret acestor cuvinte mari, mult folosite, dar puţin îndeplinite. Va fi o bucurie şi un nou început pentru toţi.