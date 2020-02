„Albastru” de Sabin Bălaşa şi o expoziţie-capodoperă dedicată lui Gheorghe Petraşcu, în Art Safari 2020

Pavilionul Muzeal „Gheorghe Petraşcu. Despre farmecul realităţii”, coordonat de directorul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, Dr. Ovidiu Cîrstina, şi de istoricul de artă Ruxandra Dumitru, va găzdui o expoziţie dedicată lui Gheorghe Petraşcu, care să aducă în atenţia publicului o parte din inventarul bogat al creaţiei artistului, urmărind traseul acestuia, din perioada de formare la Şcoala de Arte Frumoase şi Academia Julien din Paris, până la perioada de glorioasă maturitate artistică şi recunoaştere unanimă.

Considerat unul dintre cei mai importanţi maeştri ai artei de început de secol XX, Petraşcu este fondatorul unui curent artistic caracterizat printr-un colorit grav şi prin forţa de evocare a obiectelor şi peisajelor - naţionale, dar şi internaţionale, cu precădere italiene. Cu un adevărat cult pentru Nicolae Grigorescu şi opera lui, Petraşcu a abordat încă de la început peisajul, căruia i-a consacrat o mare parte a creaţiei sale. Discipolul lui Nicolae Grigorescu a lăsat posterităţii o operă compusă din peste 3.000 de tablouri şi numeroase lucrări de grafică.

Pavilionul Central „Şcoala de la Bucureşti. Tradiţie, amor, trădare”, curatoriat de prof. univ. dr. Adrian Guţă, va radiografia arta liberă, creată de artişti din diverse generaţii, post 1990, care nu au mai fost condiţionaţi ideologic, care au o libertate de exprimare şi de circulaţie neîngrădite şi care au ajuns să se integreze consistent circuitului expoziţional internaţional, inclusiv al marilor bienale/trienale de pe Glob.

Expoziţia „Sabin Bălaşa. Albastru”, curatoriată de Ioana Spiridon şi consultant Tudor Bălaşa, aduce în atenţia publicului opera lui Sabin Bălaşa, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani, în plan local şi internaţional. Exponent al „romantismului cosmic”, aşa cum singur s-a definit, pictorul Sabin Bălaşa a fost un artist cu o operă extrem de densă, cu o coloristică originală. Arta lui Bălaşa este străbătută de mituri în care omul şi Universul au o puternică legătură, astfel că temele creaţiei îşi au resursele în legendele, istoria şi prezentul poporului român, în mituri şi simboluri umane generale, precum şi în probleme ideatice şi sociale contemporane.

Lucrările sale se găsesc în muzee şi în colecţii private din Italia, Franţa, Suedia, Germania, SUA, Israel, Norvegia, Canada, Australia. Pe lângă pictura de şevalet, artistul a realizat numeroase lucrări de pictură murală. Renumitele compoziţii care împodobesc Sala Paşilor Pierduţi din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, intitulate „Elogiul tinereţii”, în număr de 19, acoperă aproximativ 300 metri pătraţi.



Expoziţia „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. Grupul s-a născut la New York, în 1985, cu misiunea de a pune pe agenda publică inegalitatea de gen şi rasială, cu focus pe comunitatea artistică. Guerrilla Girls a luat naştere ca protest la expoziţia „An International Survey of Recent Painting and Sculpture” găzduită de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA), care a cuprins 165 de artişti, dintre care doar 13 femei. Arta lor - postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri şi performance - a scos la lumină sexismul ce caracterizează lumea artei.

Una dintre lucrările lor iconice, primul poster color lansat de artiste, este o lucrare cu mesajul „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”. Alături de text este înfăţişat „La Grande Odalisque” (Jean Auguste Dominique Ingres), unul dintre faimoasele nuduri din istoria occidentală a artei, cu o mască de gorilă plasată peste chipul original. Lucrarea care a făcut înconjurul lumii va fi expusă în cadrul Art Safari 2020.

Programul educaţional Art Safari Kids 2020 va cuprinde ateliere de artă (ilustraţie în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică etc.) şi tururi ghidate special realizate pentru copii.

Art Safari Bucureşti va putea fi vizitat şi noaptea, în cadrul celei de-a doua ediţii Night Tours, o experienţă de vizitare care va cuprinde un tur ghidat în expoziţii, artă performance live şi muzică.

