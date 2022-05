„Aida”, „Bărbierul din Sevilla”, „Samson şi Dalila”, pe scena Operei Naţionale Bucureşti

Joi, 19 mai, ora 18:30, vă aşteptăm la spectacolul cu opera „Aida” de Giuseppe Verdi. La pupitrul dirijoral se va afla în calitate de invitat maestrul Victor Dumănescu, dirijor şi profesor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, muzician cu o bogată activitate dirijorală, desfăşurată cu mari succese în ţară şi în străinătate, în cadrul căreia a colaborat cu mulţi artişti valoroşi atât români cât şi străini. Distribuţia reprezentaţiei: Aida - Lăcrimioara Cristescu (invitată), Radames - Daniel Magdal, Amneris - Sidonia Nica (debut), Amonasro - Cătălin Toropoc, Ramfis - Leonard Bernad (debut), Regele - Filip Panait, Mesagerul - Valentin Racoveanu, Marea Preoteasă - Simona Neagu. Cu participarea Orchestrei, a Corului şi a Ansamblului de Balet al Operei Naţionale Bucureşti.

Sâmbătă, 21 mai, ora 18:30, vă invităm la spectacolul cu opera „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, capodoperă a teatrului liric menţinută în repertoriul teatrelor şi în sufletul publicului din întreaga lume de peste două secole câte au trecut de la premiera absolută. Cesare Sterbini a preluat comedia omonimă a lui Beaumarchais aplicându-i o tratare sintetică într-un libret care l-a stimulat pe Rossini să scrie nemuritoare pagini vocale pentru toate personajele integrate cu umor şi bun gust într-o acţiune fascinantă. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodoraşcu. Distribuţia reprezentaţiei: Figaro - Adrian Mărcan, Rosina - Oana Andra, Contele Almaviva - Bogdan Mihai (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloş, Berta - Daniela Cârstea (invitată), Fiorello/Sergentul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan. Cu participarea Orchestrei şi a Corului Operei Naţionale Bucureşti.

Duminică, 22 mai, ora 18:30, vă aşteptăm la spectacolul cu opera „Samson şi Dalila” de Camille Saint-Saëns. Grandioasa capodoperă vocală şi muzicală a lui Saint-Saëns a fost iniţial proiectul unui oratoriu biblic; inspiraţia fantastică a unui talent componistic neobişnuit a făcut ca amploarea structurilor muzicale şi a liniilor vocale să depăşească limite oratoriale, devenind o extraordinară grand opéra cu o tratare orchestrală de factură simfonică. Arii, duete şi scene de ansamblu de mare bogăţie stilistică oferă soliştilor satisfacţia unor momente artistice de mare intensitate interpretativă a unor pagini vocale care au atins o deosebită popularitate. Scenele de balet grandioase din actul al treilea reprezintă o evoluţie în care frumuseţea muzicii se împleteşte admirabil cu eleganţa ansamblului de balet. Este una dintre operele care oferă totdeauna publicului emoţiile unei seri memorabile. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.

Invitata specială a serii va fi mezzosoprana Hermine May, artistă născută în România, la Timişoara, dar plecată de timpuriu în străinătate; a studiat la Academia de Muzică din Stuttgart devenind imediat solistă a ansamblului Operei din Berlin unde a avut prilejul unei eficiente ucenicii artistice timp de trei ani, după care a devenit o artistă cu o carieră internaţională îmbogăţită an de an atât în privinţa repertoriului cât şi a marilor nume cu care a colaborat precum dirijorii Zubin Mehta, Marek Janowski, Sylvain Cambreling, Rafael Frühbeck de Burgos, Gustav Kuhn, Pinchas Steinberg, Marcello Viotti în teatre prestigioase şi improtante festivaluri; în repertoriul său eclectic în care se află compozitori precum Wagner, Strauss, Brahms, Mahler, atât în repertoriul operistic cât şi în cel vocal simfonic, rolul Dalila ocupă o poziţie specială datorită vocii sale bogată în expresivităţi şi a figurii sale scenice de semnificativă eleganţă şi frumuseţe.

Distribuţia reprezentaţiei: Samson - Daniel Magdal, artist valoros care s-a impus cu mare succes în acest rol, Dalila - Hermine May (invitată), Marele Preot - Vicenţiu Ţăranu, Abimeleh - Filip Panait, Un bătrân evreu - Horia Sandu, Solul - Andrei Lazăr, Filistean I - Valentin Racoveanu, Filistean II - Daniel Filipescu. Cu participarea Orchestrei, a Corului şi a Ansamblului de Balet al Operei Naţionale Bucureşti.

