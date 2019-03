Agnes Varda, simbol al cinematografiei franceze, a murit. Bunica noului val avea 90 de ani. „Am început să îmbătrânesc de tânără“

„Nu le vorbim îndeajuns despre el tinerilor bărbaţi şi femeilor. Trebuie să continuăm lupta. În 1960, am crezut că lucrurile se vor schimba rapid. Dar, în mod clar, nu a fost cazul”, declara Agnes Varda, citată de AFP.

Născută în Belgia, Agnes Varda s-a mutat în Franţa odată cu venirea războiului. Şi-a început cariera ca o străină (”outsider”), ajungând una dintre figurile emblematice ale cinematografiei franceze şi un pilon al grupului Bancului Stâng (Rive Gauche), alături de cineaşti precum Alain Resnais sau Chris Marker.

La sfârşitul anilor '60, Varda avea să se mute în California, alături de soţul său, regizorul Jacques Demy, chemat de Columbia Pictures să facă o continuare a filmului său, „Lola”, „Model Shop”. Acolo, avea să petreacă timpul alături de hipioţi precum Dennis Hopper, Monte Hellman sau grupul de pe Coasta de Vest al lui Andy Warhol.

Agnes Varda ar putea fi văzută ca regizoarea marginalizaţilor după ce, aproape întreaga carieră, s-a dedicat prezentării unor personaje de acest fel, de la artişi graffiti (Mur Murs), la cei care adună ce lasă în urmă societatea (The Gleaners and I), şi până la vagabonzi.

Şi ea obişnuia să fie, într-un fel, una dintre marginalizaţi. I s-a spus „bunica noului val” încă dinainte de a împlini 30 de ani. Mulţi au fost de părere că este o titulatură uşor misogină, care se referă mai degrabă la un soi de cultivare decât la actul creaţiei, „o cale prin care se subminează faptul e a permite unei dintre fete să joace în jocul regiei de cinema fără a o lăsa pe ea să facă regulile” (Now Toronto).

Varda, în 1957, în China (foto:shawnpeters.com)

Totuşi, este o titulatură pe care o regizoarea o iubeşte, conform unui interviu din 2009.

Când şi-a primit titulatura, la 25 de ani, ştia mai multe despre artă, despre literatură şi teatru, mai puţine însă, despre film. Mai mult, Marker şi Resnais, cu patru ani mai mari, o inimidau. I-au spus mult despre filme şi despre viaţă.

„Apoi am învăţat şi am mers să văd filme. Uneori, îmi spun că dacă aş fi văzut deja unele capodopere, nu aş fi îndrăznit s încep. Am început fiind foarte- nu inocentă- dar naivă într-un fel. Asta e o mare libertate, ştii? Nu am mers la şcoală. Nu am mers la şcoala de fim. Nu am fost niciodată asistent la un film....Cred că mi-au dat multă libertate”, explica Varda.