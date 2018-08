Actorul Vlad Zamfirescu spune, din octombrie, care este „Secretul Fericirii”: „Dacă eşti viu, o poveste bună nu te lasă indiferent” VIDEO

Traseul scenariul este unul inedit: în timpul repetiţiilor pentru film, în Bucureşti, care au durat peste două luni, autorii filmului au constatat că scenariul este foarte potrivit şi ca piesa de teatru. Astfel că, imediat după ce s-au terminat filmările, în 2015, Vlad Zamfirescu a pus în scena piesa la Godot Cafe.

De ce a ales să regizeze acest scenariu, Vlad Zamfirescu explică: „pentru că, dacă eşti viu, o poveste bună nu te lasă indiferent. Am citit scenariul, mi-a plăcut, am ştiut că trebuie să fac un film. Să spun povestea. E simplu. Când ţi se întâmplă ceva puternic, important, arzi să spui, să dai mai departe. Am citit scenariul, l-am dat şi altora să-l citească, am strâns o echipă de actori excepţionali, am avut norocul unui producător care a crezut în proiectul asta, de la prima lectură, am făcut zeci de repetiţii, poate sute, - cred că ştiu pe de rost peste 90% din întreg textul - şi totuşi nu încetez să mă mir de simplitatea, forţa şi adevărul <<întâmplărilor>> din Secretul fericirii”.

Scenariul a fost scris de Alexandru Popa, care explică ce anume l-a inspirat în crearea acestei poveşti: „Clarobscurul. Zona aia ambivalentă de minciună şi adevăr, transparenţă şi opacitate, implicită relaţiilor dintre oameni. Nu ştiu cum e în alte părţi, dar în lumea pe care o cunosc şi cred că o înţeleg cât de cât, prietenii, familia, oamenii aflaţi cumva într-o relaţie pe termen lung sunt parcă mereu suspendaţi între dorinţa de a împărtăşi şi necesitatea de a ascunde. Dacă scenariul a fost inspirat din viaţa reală? Evident, da. Dacă redă la scară o poveste adevărată? Categoric, nu. Sigur, şi eu pendulez, la fel ca personajele mele, între ficţiune şi realitate”.

Autorul scenariului ne îndeamnă să mergem sa vedem acest film, pentru că „vom râde, ne vom bucura şi putem să ne alegem o tabără - să fim de partea lui Toma, a Anei sau a lui David - să descoperim, din întunericul sălii, secretele unor oameni care ne-ar putea fi vecini, colegi, prieteni sau… nu”.

Acţiunea filmului se desfăşoară într-o seară, între prieteni, acasă la Tom (Vlad Zamfirescu), care îşi împinge soţia, Ana (Irina Velcescu), şi prietenul cel mai bun, David (Theo Marton), în situaţii mai mult decât absurde, căutând să-i facă să dezvăluie secrete bine păzite. Construcţia, atent gradată, mizează pe umor, replici simple şi adevăruri incomode. Deci provocatoare.

„Secretul Fericirii nu este un clişeu, este un film de comedie cu totul surprinzător a cărui poveste m-a cucerit, de la prima lectură a scenariului. Promitem o comedie cu multe răsturnări de situaţie care va ţine spectatorii cu sufletul la gură. O comedie pe care publicul o va savura, până la final şi la care nu va apuca să îşi verifice telefonul, paginile de Facebook sau Instagram”, explică producătorul Cristina Dobriţoiu.

Theo Marton şi Vlad Zamfirescu, în „Secretul Fericirii”

Filmul, regizat de Vlad Zamfirescu, a fost prezentat în premieră mondială la TIFF 2018 (Selecţie oficială, secţiunea Zilele filmului românesc, clasat pe locul 2 în preferinţele publicului, după „Un pas în urma serafimilor”, regizat de Daniel Sandu, 2017) şi a fost declarat câştigător la mai multe festivaluri internaţionale de film, precum: Los Angeles Film Awards, SUA, 2018 (Best Duo: Vlad Zamfirescu & Theo Marton; Honorable Mention: Narrative Feature), Virgin Spring Cinefest, India, 2018 (Silver Award: Best Debut: Vlad Zamfirescu), Burgas International Film Festival, Bulgaria, 2018 (Selectat în competiţia oficială, cu proiecţie specială pe 23.07.2018). În luna iulie „Secretul Fericirii” a fost selectat în Competiţia de Lungmetraj a Festivalului ANONIMUL IFF 2018.