A început Bursa de Spectacole de la Sibiu

Datorită mediului cultural divers pe care Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu îl oferă, Bursa de Spectacole este o oportunitate ideală pentru a descoperi un laborator artistic inovator, pentru a crea conexiuni şi a dezvolta proiecte, fiind şi un punct de întâlnire între artişti, producători, impresari, directori de instituţii culturale, manageri de festivaluri, reprezentanţi ai centrelor culturale din România şi întreaga lume, în contextul în care socializarea şi relaţiile în managementul cultural, diseminarea culturală şi informaţia artistică sunt, astăzi, vitale.



„Acum 22 de ani am decis să dăm o şansă tinerilor artişti chiar şi dacă nu sunt prezenţi în spectacole selectate pentru Festival. Aceasta este ideea pentu care există „fringe” la alte festivaluri, dar noi am decis să facem mai mult şi de aceea am dezvoltat Bursa de Spectacole, ca un spaţiu al dialogului, acest instrument care scoate la lumină ce e mai bun în fiecare. În general, marile burse de spectacole din lume sunt evenimente de sine stătătoare, dar noi am decis să organizăm Bursa odată cu festivalul pentru că nu există ofertă culturală mai bogată şi mai variată decât la Sibiu în aceste zece zile. Accesul pentru tineri la cultura de înaltă ţinută este şi motivul construcţiei şi dezvoltării programului nostru de voluntariat, dar şi un argument pentru tema acestui an - Arta de a dărui. Întregul program al Bursei, de la Întâlnirile cu Mari Coregrafi până la Speed Networking este gândit sub acest semn al dăruirii,” a declarat Constantin Chiriac.



Ca în fiecare an, Bursa include seriile mult aşteptate: Conversaţii culturale, cu Noel Witts, Festivaluri în dialog, Capitale Europene ale Culturii, Speed networking, Întâlniri cu mari coregrafi. Pe lângă acestea, participanţii nu vor rata nici: Coeziune Europeană. Cooperare culturală între Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest, Artele spectacolului şi colaborare internaţională în Japonia, Notes Towards a Festival, Arts Live Now: Difuzare globală a artelor spectacolului online.



Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura care se desfăşoară pe teritoriul României în domeniul artelor spectacolului, al managementului cultural, al producţiei de spectacole şi impresariatului artistic, oferă contextul de a face cunoscute proiecte artistice şi de a stabili parteneriate de valoare prin deschiderea internaţională pe care o are.



Activităţile din cadrul Bursei de Spectacole s-au dezvoltat an de an astfel încât să permită o interacţiune cât mai bună între participanţi. Prin intermediul evenimentelor special create sunt dezbătute subiecte actuale din sectoarele culturale şi industriile creative, prezentându-se constant oportunităţi de colaborare. Pe de altă parte, atelierele pun accentul pe împărtăşirea experienţelor şi învăţarea continuă.





Anul acesta este pentru prima dată când Bursa de Spectacole de la Sibiu şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu fac un parteneriat strategic cu Institutul Cultural Român în ideea promovării creativităţii artistice din România şi Republica Moldova, în domeniul artelor spectacolului. Scopul acestui parteneriat este de a pune în dialog marile valori culturale româneşti cu marea creaţie din Europa şi din lume, pentru promovarea acestora, dar şi pentru a iniţia proiecte ale celor mai importanţi artişti şi celor mai importante structuri producătoare de spectacole.



Bursa de Spectacole de la Sibiu este o structură asociată a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Partener al Bursei de Spectacole şi al Programului de Voluntariat – Alpha Bank.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: