Închidere de stagiune pentru Orchestra de Cameră Radio: Cristian Mandeal dirijează Pelléas et Mélisande (Sibelius) şi Recviemul (Fauré)

Sub bagheta apreciatului dirijor român CRISTIAN MANDEAL – care se bucură de peste 45 de ani de activitate, în care a dirijat sute de concerte pe 4 continente, în 35 de ţări – îndrăgitul ansamblu Radio România vă propune la Sala Radio un program extrem de frumos.

Concertul va debuta cu fragmentul orchestral The Walk to the Paradise Garden (Drumul către Grădina Raiului), semnat de compozitorul britanic Frederick Delius, parte operei sale A Village Romeo and Juliet, o versiune modernă a tragediei lui Shakespeare.

Veţi asculta apoi creaţia lui Sibelius – considerat cel mai mare compozitor finlandez - Pelléas et Mélisande – bazată pe piesa de teatru scrisă de laureatul premiului Nobel pentru literatură Maurice Maeterlinck. Lucrarea a fost compusă în 1905 şi interpretată pentru prima oară în acelaşi an, la Helsinki, cu Sibelius însuşi la pupitrul dirijoral. Povestea tragică a iubirii nepermise între cele două personaje principale (Mélisande fiind soţia fratelui lui Pelléas) a inspirat numeroşi muzicieni de-a lungul timpului. Celebrul compozitor francez Claude Debussy a compus o operă, Gabriel Fauré a compus, de asemenea, o suită, compozitorul austriac Arnold Schoenberg a imaginat un poem simfonic şi, în 2013, apreciatul compozitor francez de muzică de film Alexandre Desplat a creat o simfonie concertantă pentru flaut şi orchestră.

În cea de-a doua parte a serii veţi asculta RECVIEMUL semnat de Gabriel Fauré, lucrare cântată pentru prima oară în cunoscuta biserică La Madeleine din Paris, în 1888, şi ulterior, interpretată inclusiv la înmormântarea compozitorului, în 1924. La Sala Radio Recviemul va fi interpretat cu participarea sopranei CRISTINA GRIGORAŞ, a baritonului BALLA SANDOR şi a Corului Academic Radio (dirijor: CIPRIAN ŢUŢU).

CRISTIAN MANDEAL a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute, o parte dintre acestea fiindu-i dedicate. Este un promotor neobosit al lui George Enescu, programându-i muzica pe toate meridianele. Printre altele a dirijat opera Oedipe în primă audiţie britanică (Festivalul de la Edinburgh, 2002) şi italiană (Teatro Lirico di Cagliari, 2005).

Ca dirijor principal şi director general al Filarmonicii "George Enescu" (1991 – 2009), Cristian Mandeal a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie-etalon pentru România. A fost director artistic al Northern Israelian Orchestra - Haifa (1999 - 2002) şi la Orchestra Naţionala Bască - San Sebastian (2001 – 2008), dirijor permanent la “Orchestra Haydn” din Bolzano e Trento (2000 – 2003); dirijor invitat al Orchestrei “Halle” Manchester (2003 – 2008) - primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – 2013), al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007).

Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.

Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro şi www.romania-muzical.ro.

Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.

Pentru alte informaţii legate de Orchestrele şi Corurile Radio vă rugăm să consultaţi site-ul www. orchestreradio.ro .

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: