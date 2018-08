137 de ani de la naşterea lui George Enescu. „Franţa era a doua lui casă, dar a rămas mereu un fiu credincios poporului român”

Cei care l-au cunoscut pe compozitorul George Enescu au descris, într-un fel sau altul, aceleaşi lucruri: genialitate şi dragoste şi dor pentru ţara natală. Violonistul şi compozitorul părăsea Romania în toamna anului 1946, din cauza instaurării regimului comunist. Era legat de locurile sale, dar anticipa gravitatea situaţiei. S-a adaptat rapid la viaţa pariziană, însă prietenii spuneau adesea că avea des crize de melancolie: dorul de patrie era constant.

În rest, pe unde apărea Enescu, se instala rapid sentimentul de admiraţie şi respect, compozitorul uimind prin dragostea lui pentru muzică, prin chemarea evidentă pe care o avea, prin memoria colosală care îi permitea, din două citiri, să reţină partituri întregi. Cei care l-au întâlnit şi care au avut ocazia să lucreze cu el, colegii de breaslă, au înţeles mai bine ce şansă au avut.

Compozitorul italian Alfredo Casella a petrecut multe seri în compania lui Enescu, discutând despre artă şi împărtăşind amintiri. În mintea italianului, România era un loc în permanenţă umed şi ceţos. Enescu a avut grijă să îl lămurească, vorbindu-i despre „un peisaj paradisiac, cu ceruri foarte albastre, cu râuri curate, cu păduri în care se putea auzi cântectul răguşit al cucului”. De la România lui Enescu a ajuns să îi înţeleagă mai bine rapsodiile şi să îi crească mereu interesul în compoziţiile sale.

După ce războiul i-a despărţit vreme de mulţi ani, Casella l-a păstrat în memorie. „Niciodată nu am încetat să mă gândesc la arta colegului meu”.

Alt compozitor, de această dată elveţianul André François Marescotti, l-a întâlnit pe George Enescu prin intermediul lui Roger Ducasse. A fost fermecare la prima vedere şi deşi nu îi ştia multe compoziţii a ajuns în cele din urmă ca Enescu să îi fie dirijor, după cum scrie „Spectacolul Muzicii, Buc. !”, nr. 26, din 16 August 1995.

Cel care i-a făcut cunoştiinţă cu muzica compozitorului român a fost Dinu Lipatti, profesor cu el la Conservatorul din Geneva. Ani mai târziu, Enescu îi dirija „Two Tableux”. Compozitorul român i-a luat partitura în poală şi s-a „imersat imediat în ea”. Marescotti avea să rămână împietrit.

Enescu şi-a cerut scuze că a trebuit să se uite pe partitură încă o dată pentru a reţine şi cele mai mici detalii.

După, Enescu i-a înapoiat partitura pe care a doua zi, el avea s-o aducă înapoi. Enescu s-a trezit cu partitura pe stativ. Primul gest al compozitorului a fost să o pună în sertar.

„Am fost uluit. Şi când maestrul a dirijat din memorie Two Tableux fără să uite nimic, nici cel mai mic detaliu, aducând în relief, atât de artistic toate intenţiile mele…şi atât de bine încât nici eu nu am avut ce să adaug, am fost atât de impresionat, cum nu mai fusesem vreodată. Nu i-am spus multe, dar din lunga şi tăcuta mea strangere de mână, acel om special a simţit că îi găsisem un loc în inima mea pentru totdeauna, şi am devenit unul dintre admiratorii săi”.