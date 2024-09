Presa ca armă politică: jurnalistul „execută” un politician

Însoritul județ Constanța este un microcosmos de presă locală, cu aproape 50 de publicații tipărite, posturi TV și site-uri de știri online, concentrate în jurul municipiului omonim de la malul mării, dar și al Mangaliei, Medgidiei sau al orașului Cernavodă. Un fapt admirabil pentru Constanța, care produce al cincilea PIB ca valoare pe cap de locuitor, între județele României, semnificativ peste media națională. Iar un public ce are la dispoziție o vastă ofertă de surse oneste de informare este un câștig pentru democrația participativă. Numai că, pe unele dintre oficinele mediatice constănțene, numai onestitatea nu le definește.

Având în vedere definiția foarte laxă a ocupației de jurnalist – meserie pentru care în România nu e nevoie de studii de profil, nu se eliberează o licență de liberă practică și nici măcar nu e obligatoriu un contract cu o instituție media – Dorian Hapurnea poate fi numit jurnalist local constănțean.

De când se consideră jurnalist, Dorian Hapurnea a fost autorul mai multor derapaje decât un campion de raliuri. Mai nou, s-a molipsit cu un asemenea hybris, încât simte că are suficientă putere de influență cât să forțeze excluderea din partid a unui politician USR. E vorba despre Semiran Abdurefi, o tătăroaică din Mangalia, cunoscută în județ și restul țării grație campaniei de strângere de semnături pe care a demarat-o pentru salvarea pădurii Comorova, amenințată de drujbele mafiei dezvoltărilor imobiliare haotice. Fără implicarea dumneaei, care a sensibilizat opinia publică și presa națională, acest monument dendrologic și istoric din sudul litoralului ar fi fost deja defrișat pentru a face loc unui cartier de vile de lux, pe parcele de pădure deja cedate cu suspiciuni de încălcare a legii de către primăria Mangalia, unor politicieni și afaceriști veroși.

Dorian Hapurnea o acuză pe Semiran Abdurefi că s-ar fi referit jignitor la adresa lui, în conversații pe grupul privat (în care cel dintâi nu este membru) de WhatsApp al conducerii Biroului Județean al USR Constanța, motiv pentru care pretinsul jurnalist solicită imperativ ostracizarea acesteia. Dovezile submise în sprijinul pretenției de excludere a doamnei Abdurefi sunt o suită de capturi de ecran, scurse către Hapurnea de o sursă binevoitoare din interiorul USR, prezumată a fi Mihai Ochiuleț. În urmă cu două săptămâni, capturile de ecran au fost publicate într-un articol pe site-ul petiționarului, care de atunci face lobby în redacțiile de presă locală, să atragă jurnaliști în susținerea demersului. A fost trimisă în acest sens și o scrisoare deschisă către conducerea centrală a USR, pentru a forța o anchetă internă, urmată probabil de o decizie în Biroul Național.

Supărarea reclamantului este legată de faptul că în cercul închis al liderilor organizației județene USR se discută în termeni vulgari, despre care a luat însă cunoștință în mod neortodox, primind de la o persoană neloială acea conversație care era menită să rămână confidențială. Apoi, jurnalistul însuși a fost neloial, expunând public, pe propriul site, acea conversație privată, fără să ceară acordul celor care aveau dreptul să dispună de conținutul acelei conversații. În același timp, cei din partid nu au cunoștință de termenii în care se discută despre ei în redacția site-ului sau între reclamant și alte persoane. În schimb, același reclamant scrie explicit într-un articol public, sub semnătura sa, că „USR-iștii se dovedesc a fi curve”. Există o asimetrie flagrantă între faptul că liderii USR se exprimă trivial într-un cadru privat și faptul că jurnalistul se exprimă obscen în public la adresa celor dintâi. Calomnia adresată în spațiul public se raportează la un cu totul alt regim juridic față de calomnia adresată în privat și are consecințe diferite. Așadar, nu cumva reclamantul încalcă tocmai acele norme morale pe care el însuși le invocă?

În spatele efortului de a crea impresia coalizării întregii suflări jurnalistice a Constanței în favoarea excluderii din partid a doamnei Abdurefi s-a raliat și primarul PNL (a se citi „PeNaL”) al Mangaliei, Cristian Radu. După alegerile din luna iunie, USR-ista ar urma să devină consilier local, însă confreria PNL-PSD care conduce municipiul ar prefera să fie exclusă înainte de a-și prelua mandatul, pentru ca altcineva, mai puțin incomod, să-i ia locul în consiliu. Cu toate că Semiran Abdurefi a dus o campanie electorală energică, la firul ierbii, pentru funcția de primar, mai puternice s-au dovedit prejudecățile unora dintre mangalioți, legate de faptul că este de etnie tătară, de religie musulmană și... femeie (un păcat înnăscut, în viziunea celor care iau lumină spirituală de la ÎPS Teodosie).

Intrigant este și contextul în care s-a iscat această furtună într-un pahar cu apă (articolul lui Hapurnea nu a fost preluat de niciun alt site de știri locale sau naționale). USR se află acum într-un vizibil recul la nivelul județului Constanța, după ce în alegerile legislative din 2020 a trimis în Parlamentul României un senator, Remus Negoi, și doi deputați – Stelian Ion și Cristina Rizea. Cea din urmă a dezertat jenant la PSD, în primăvara anului 2024. În această toamnă se joacă în spatele cortinei și se fac listele pentru cele două-trei locuri de parlamentari la care poate să aspire în mod realist USR în județul Constanța. Ca de obicei, doritorii sunt mai mulți decât locurile eligibile, în timp ce temperamentul vulcanic, bașca indisciplinat al doamnei Abdurefi i-a adus destui dușmani în partid, pe care nu i-ar deranja să o știe înlăturată.

Dorian Hapurnea este totuși îndreptățit să poarte ranchiună conducerii USR Constanța, după ce în vara lui 2022 a fost acționat în instanță de către Valentin Jalbă, la acea dată consilier la cabinetul viceprimarului USR al municipiului Constanța, cerându-i daune morale în valoare de 25.000 de euro. Un proces inept, pierdut din start, bazat pe afirmații apărute într-un articol banal, semnat de Hapurnea, de genul că tânărul Jalbă este mai puțin cunoscut decât mama lui și că nu are realizări notabile în carieră. Atât l-a dus mintea pe juniorul din USR și pe superiorii săi pe linie de partid, care nu l-au oprit din a se face public de râs. Chit că nu-ți convine un jurnalist, nu-l îmblânzești dându-l în judecată pentru aprecieri subiective ca vorbele spuse la coadă la sifoane. USR are în continuare aroganța de a nu considera necesar ca membrii cu funcții în partid să aibă un minim training specializat în privința relației cu presa, iar când desemnează o persoană să gestioneze contactele cu jurnaliștii, cel mai adesea aceea persoană nu are pregătire relevantă în domeniul comunicării cu mass-media.

După procesul lui Jalbă, USR Constanța a încercat să dreagă busuiocul, plătindu-i lui Hapurnea apariții plătite pe site-ul său de știri, pe care le-a facturat pe SRL, în timpul campaniei pentru locale. Articole electorale insipide, cu impact aproape nul asupra potențialilor alegători, însă partidul își cumpăra astfel protecție, la fel ca și alți competitori electorali. Vorba lui ÎPS, anii cu cel puțin o rundă de alegeri sunt „mană cerească” pentru jurnaliștii care își vând onoarea.

Cu toată osteneala de a uni breasla presei constănțene în jurul petiției către conducerea USR pentru excluderea lui Semiran Abdurefi, cei mai mulți semnatari sunt jurnaliști de mondenități și culegători de anunțuri imobiliare. Doar câteva nume de semnatari posedă oarece sonoritate în Constanța, unul fiind Adrian Boioglu, jurnalist toxic, aflat la brelocul lui Florin Mitroi (PNL), președintele CJ Constanța, iar celălalt Cristian Hagi, rudă îndepărtată a ilustrului fotbalist și antrenor. Articolele scrise de cel din urmă sunt de umor involuntar, cuvintele din fraze sunând ca bolovanii striviți sub concasor. Analiza sa poate fi cu indulgență caracterizată drept rudimentară precum igiena dentară în paleolitic. Dacă ar exista o carte a recordurilor presei românești, ar fi primi diplomă pentru performanța de a face atâtea fracturi logice, pleonasme, cacofonii și dezacorduri, dintr-un vocabular propriu ce nu pare să depășească suta de cuvinte din lexicul de bază. Logica sa este fără cusur în enunțuri ca „PSD nu racolează primari independenți. TOATE partidele o fac”. Exprimarea lui Cristian Hagi nu este cea mai melodioasă, dar colegii de breaslă l-au supranumit Tonomatul, probabil, grație urechii muzicale.

Admirabilă încrederea sa oarbă în Consiliul Județean Constanța, de pildă, într-un articol de opinie pasiv-agresiv, în care relata cum, în vremea preacinstitului baron roșu Nicușor Constantinescu, fondurile publice se alocau către UAT-uri exclusiv pe bază de „proiecte, pe termen scurt, mediu și lung”, desigur, ținând cont „de necesități și de numărul de locuitori”. Fie-i detenția ușoară lui Nicușor Constantinescu, politicianul român cel mai condamnat penal de după 1990, cu sentințe definitive însumând 32 de ani de închisoare pentru fapte de corupție. Nicușor era larg la mână cu acei gazetari constănțeni lipsiți de coloană vertebrală la fel ca meduzele, că doar nu le dădea bani de la el din buzunar.

Hapurnea-Boioglu-Hagi inventeză periodic câte un superstar politic local, promovându-i merite fictive, care ajung să păcălească alegătorii. Un exemplu la îndemână este Valentin Vrabie, protagonistul unei ascensiuni fulminante – însă cu totul artificiale – la mijlocul deceniului trecut: de la primăria comunei Peștera la conducerea municipiului Medgidia. În schimb, să le reușească „execuția” unui politician cu ajutor din propriul partid al acestuia ar fi nu doar o premieră pentru cei trei magnifici, ci și un factor care va descuraja și mai mult pe viitor implicarea cetățenilor în viața comunității.

Demn de remarcat este că, de pe lista de 16 petenți care solicită excluderea doamnei Abdurefi din USR, lipsesc în mod reconfortant numele multor jurnaliști constănțeni cu bună reputație și probitate profesională, începând cu Feri Predescu, Călin Gavrilaș, Lavinia Siclitaru, Gabriel Botezatu, Andreea Pavel, Marius Florian etc. Ar fi cu adevărat tragic pentru USR să cadă în plasa întinsă de jurnaliștii-căpușă ai Constanței și să excludă din partid pe unul dintre puținii săi membri care mai țin lumina aprinsă în Dobrogea.