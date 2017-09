Planurile lui Elon Musk. Bază lunară, Oraşul Marte şi racheta BFR, cea mai mare de până acum

Viziunea sa este din ce în ce mai aproape de realitate. După ce acum un an ne-a prezentat sistemul de transport interplanetar, care ar urma să ducă primele misiuni umane pe Planeta Roşie, acum Musk intră în detaliu şi explică exact cum va fi asta posibil, prin intermediul unui video postat pe reţelele sociale.

În plus, el a declarat că se va folosi de toate resursele Space X pentru a-şi vedea visul cu ochii. Noua rachetă pe care o va construi, BFR (Big Fucking Rocket) va fi, după sugerează şi numele, foarte mare. Ea va transporta atât oameni, cât şi echipamentă către a patra planetă de la Soare. Pe lângă Marte, Musk vrea şi o bază lunară.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG