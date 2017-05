NASA va explora atmosfera solară începând cu vara anului 2018

Programată pentru vara anului 2018, misiunea Solar Probe Plus va ajunge în atmosfera Soarelui.







Scopul acestei misiuni este studierea atmosferei solare şi mai buna înţelegere a evoluţiei stelelor. Sonda va orbita 6,2 milioane de kilometri, cu o viteză de 450.000 mph, şi se va confrunta cu temperaturi de până la 1.377 de grade Celsius.





Potrivit NASA, sonda spaţială care va avea 3 metri înălţime se va apropia de ”mai mult de şapte ori decât oricare altă navă”.





Ultima dată când o navă spaţială s-a apropiat de suprafaţei stelei a fost în 1976, când Helios 2 a atins punctul orbital la care s-a aflat cel mai apropiat de Soare - 43 de milioane de kilometri.





”Sonda spaţială va exploca atmosfera Soarelui şi să facă observaţii critice care vor răspunde unor întrebări vechi de decenii despre fizica funcţionării stelelor”, a transmis NASA, potrivit The Independent. ”Datele care vor rezulta vor îmbunătăţi previziunile legate de evenimentele majore ale climatului spaţial care are impact asupra Pământului şi asupra astronauţilor”.





Solar Probe Plus va fi proitejată de căldura şi radiaţiile solare printr-un înveliş realizat dintr-un compus care are la bază carbon şi care are 11,43 de centimetri.





Anunţul National Aeronautics and Space Administration a fost făcut la evenimentul de omagiere a astrofizicianului Eugene Parker, profesor emerit la Universitatea din Chicago. Sonda va fi numită după omul de ştiinţă - Parker Solar Probe.