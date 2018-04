Samsung Galaxy S9, aproape de 10 [TECH REVIEW]

Ecranul de 5.8 inci, cu raport 18.5:9 şi rezoluţie WQHD+ (1440 x 2960) e probabil cel mai frumos din lume. Exemplarul pe care l-am testat, timp de aproape trei săptămâni, e albastru (coral blue) şi am apreciat faptul că rama metalică a fost şi ea suflată în aceeaşi culoare, rezultând un aspect premium.

Specificaţiile sunt un capitol important la un flagship, aşa că pregăteşte-te... să ai răbdare. Modelul testat e SM-960GF dual sim (duos), clasificat de producător ca starlte. Procesor octacore Exynos 9810 pe 10 nm, placă video (GPU) Mali-G72 MP18, stocare 64/128/256 GB şi posibilitate de stocare suplimentară prin card micro SD până la 400 GB. Sistem de operare Android 8.0. Conectivitate 4G+, categoria 6 CA (carrier agregation), cu viteză teoretică de descărcare 1.2 Gbs/s, reţea wireless 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO, Bluetooth 5.0, NFC. Acces la patru sisteme de poziţionare globală A-GPS (american), GLONASS( rusesc), BDS( chinez), GALILEO (european).

Baterie de 3000 mAh, încărcare rapidă pe fir (USB-C) şi wireless. E rezistent la apă şi praf, standard IP68 şi are în continuare jack de 3.5 mm. Stereo speakers AKG la ambele extremităţi, care promit sunet mai puternic (de 1.4x) decât pe S8 şi spaţialitate a sunetului prin Dolby Atmos. Camera spate de 12 MP, are stabilizare optică (OIS), diafragmă variabilă f1.5-2.4 (min 3.40-4.20), distanţă focală de 26 mm, dimensiunea captatorului 1/2.5", focalizare prin tehnologia Dual Pixel PDAF şi blitz. Camera de selfie are 8 MP, diafragmă f/1.7, distanţă focală 25mm, un captator mai mic, 1/3.6", are autofocus şi Auto HDR.

Teste

În Antutu Benchmark a obţinut 218.145 de puncte, clasându-se pe locul întâi în top. În timpul testului, temperatura sistemului a urcat până la 41,4 grade Celsius, torid! În Geekbench a scos pe single-core 3684 puncte şi pe multi-core 8975 puncte. În 3Dmark, care e un test pentru abilităţile de gaming, a scos 3428 de puncte, aterizând direct pe locul 22. Aici e o discuţie interesantă, pentru că modelul american de Samsung S9 cu procesor Snapdragon 845 şi GPU Adreno 630 se clasează pe locul 2 în top (după S9+), cu 4561 de puncte. Pe 4G+ am obţinut la download 107 Mbps şi la upload 47.9 Mbps, la wireless (2.4 Ghz), download de 65.1 Mbps şi upload de 47.3 Mbps.

“The camera. Reimagined” nu m-a impresionat atât prin numărul mare de opţiuni, cât prin calitatea imaginilor. Culorile sunt naturale, echilibrate, expunerea e corectă în majoritatea situaţiilor, poate că în lumină puţină supraexpune uşor şi asta determină pierderea unor detalii. Pe camera principală modurile sunt Food, Panorama, Pro, Selective Focus, Auto, Super slow-mo, Ar Emoji şi Hyperlapse. Pe camera de selfie ai modurile Selfie focus, Selfie, Ar Emoji şi Wide Selfie.

Într-o seară, aşteptând un prieten în parcare, am fotografiat partea superioară a unui bloc, vârful copacilor şi cerul. Era lumină ambientală din belşug şi totuşi, în fotografie a apărut o stea. Iniţial am crezut ca e un avion, o eroare, orice altceva. Am repetat fotografia şi steluţa era tot acolo. Câteva zile mai târziu am mers noaptea în parc, fără trepied sau alt sistem extern de stabilizare, şi am fotografiat cerul. Stelele se vedeau cu ochiul liber şi la fel se văd şi în fotografie, am numărat peste 10. Am căutat în specificaţiile imaginii: f 1.5, timp de expunere ¼ , ISO 1250.

AR Emoji are imaginaţie şi te face să râzi, personajul pe care-l creează după figura ta e posibil să nu-ţi semene, dar e simpatic. Asta sunt eu, într-o combinaţie înger şi demon.

Opţiunea de Food e ok, dar nu m-a convins. Face un fel de sharpening într-o zonă pe care o alegi tu şi restul imaginii ţi-o blurează.Selective focus urmăreşte un obiect persoană din cadru la alegerea ta, e potrivit pentru mişcare sau când te interesează ceva anume dintr-un grup. Modul Pro îţi permite să faci singur setările de focus, iso, diafragmă, timp, balans de alb, compensarea expunerii.

Nu spun că nu e util, dar dacă chiar vrei să fotografiezi profesional, încearcă un DSLR. În majoritatea timpului am lucrat pe Auto+HDR, pentru nevoile mele e suficient. Ce nu mi-a plăcut la camera foto e sensibilitatea excesivă la atingeri, faptul că sare des dintr-un mod în altul sau din camera principală în cea secundară. S9 e singurul smartphone a cărui camera de selfie are autofocus şi te “găseşte” mai repede decât camerele obişnuite. Imaginile au culori frumoase, naturale, dar nu excelează la capitolul detalii. O galerie foto extinsă cu imagini needitate, aici.

Filmarea 4K / 60 fps e clară, fluidă, cu o calitate impresionantă a detaliilor, expunerea în contralumină e foarte bună.

Filmarea în slowmotion e o jucărie interesantă, dar poate fi îmbunătăţită, pentru că merge doar în lumină bună şi e destul de pixelată la 720p.

Audio

Sunetul e atât de clar şi de puternic, încât poţi asculta lejer orice, cu volumul la 50%. Dacă activezi şi Dolby Atmos eşti deja într-o sală de spectacole, ai bas puternic şi spaţialitate. Filme, jocuri, muzică orice asculţi e o plăcere pe S9. E cel mai performant sistem audio pe care l-am întâlnit pe un smartphone, până în prezent. Când sunetul este spre maximum, partea din spate a dispozitivului vibrează intens. Căştile arată şi se aud foarte bine, se simte calitatea, dar nu stau bine în urechi, cel puţin, nu în ale mele.

Apropo de rezistenţa la apă şi la praf, IP68. Pe 18 martie am ieşit să alerg. L-am scos de 4-5 ori pe parcursul celor 5 km, ca să verfic timpul. La final am făcut câteva poze şi un video slowmotion cu ploaia de gheaţă. Era frig afară şi bătea vântul, atât de frig încât pe glugă şi pe piept se aşezase un strat subţire de gheaţă. Cu ecranul ud S9 a răspuns cu mare greutate la comenzi, iar la un moment dat n-a mai răspuns deloc. Când am intrat în casă, l-am şters cu un prosop şi l-am lăsat circa 30 de minute, după care a funcţionat perfect.

Securitate

Amprenta se introduce uşor şi merge rapid, fără greşeală. Recunoaşterea facială e ok, uneori nu te recunoaşte cu ochelari sau cu şapcă. La fel e şi pe lumină slabă, dă erori. Scanarea de iris e mai precisă, te recunoaşte şi pe întuneric. În stânga difuzorului, pe faţă se aprinde un led roşu. Te recunoaşte rapid şi cu ochelari de vedere. Dacă adaug şapca te recunoaşte, dar ezită puţin. Dacă nu găseşti distanţa potrivită la care să ţii smartphone-ul, nu se deblochează. Combinaţia dintre scanarea de iris şi recunoaşterea facială, numita Intelligent Scan, e aproape la fel de bună ca aceea cu amprentă.

Gaming

Să te joci pe S9 e ca şi cum ai face o tură cu cel mai puternic şi mai rapid automobil din lume. La început toarce uşor, după care se dezlănţuie. Nu e doar super rapid, e stabil şi-ţi transmite o anumită siguranţă. Se încălzeşte serios, fără să sesizezi vreun efect asupra performanţei. Combinaţia ecran, viteză, sunet e bestială!

Bixby şi aplicaţiile Samsung. L-am folosit foarte puţin, pentru că de obicei nu folosesc un asistent AI. Cel mai adesea am dat peste Bixby încercând să reduc volumul, e acolo, mai jos, şi se poate confunda. Nu l-am dezactivat şi nici n-am încercat să aloc altă comandă pe acel buton. De altfel, înţeleg că nu se poate. În navigarea pe internet am folosit şi Chrome, şi Samsung browser. Bixby sau faptul ca unele aplicaţii sunt în dublu exemplar (e-mail, files, market etc) nu mă deranjează, atât timp cât nu afectează performanţa generală a sistemului. Pe un smartphone cu o configuraţie mai slabă, probabil că ar încetini funcţionarea, dar aici nu e cazul.

Bateria se încarcă până la 100% în circa 90 de minute. Putea fi mai mare de 3000 mAh, pentru că nu te ţine o zi de folosire, decât dacă-l utilizezi sporadic. Eu n-am depăşit 6-8 ore. Dar se încarcă rapid, aşă ca nu e o problemă.

Concluzie

Dacă îţi place Samsung deja, Samsung Galaxy S9 va fi pe gustul tău, pentru că e cel mai bun de până acum. Dacă nu-ţi place, nu te va convinge, oricum. Din punctul meu de vedere, singurul lui mare „defect” e preţul, undeva pe la 3900 de lei. Asta ne diferenţiază, de fapt, "preţul jucăriilor".