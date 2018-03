Telekom România spune că serviciul de voce a fost complet rezolvat, în timp ce datele mobile „sunt în mare parte restabilite”

UPDATE: Telekon România a scris luni seara pe Facebook că la această oră problemele cu serviciile de voce au fost rezolvate, în timp ce datele mobile „sunt în mare parte restabilite”.

„Vă informăm că serviciile de voce au fost complet restabilite, iar cele de date sunt în mare parte restabilite. La această oră, toţi clienţii Telekom au acces la serviciile noastre. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, au precizat reprezentanţii Telekom România pe pagina de Facebook.

De asemenea, disponibilitatea reţelei de voce şi de date mobile ar trebui să fie restaurată în această seară, mai spun reprezentanţi ai companiei de telecomunicaţii. Reţeaua mobilă a fost „căzută” încă de la prânz, pe tot teritoriul ţării, cea mai mare parte dintre clienţi experimentând probleme cu aceasta. Ei nu au putu să dea sau să primească telefoane şi nici să acceseze internetul mobil.

Redăm mai jos update-ul pus la dispoziţie de reprezentanţii Telekom România:

„Telekom Romania anunta ca la acest moment a remediat in proportie de 80% problemele tehnice aparute in reteaua mobila, in cursul zilei de astazi, care au afectat clientii la nivel national. Estimam ca problemele vor fi remediate in totalitate in aceasta seara. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca depunem toate eforturile in vederea restabilirii serviciilor la parametrii normali.”

