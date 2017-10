Interviu Sorin Cosmescu, CEO EXE Software: ”Internetul face totul mai uşor. 90% din cifra noastră de afaceri este obţinută în străinătate”

Am stat de vorbă cu Sorin Cosmescu, CEO al uneia dintre cele mai mari companii IT care se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor, EXE Software, şi inginer de calculatoare de profesie. L-am întrebat despre provocările de pe piaţa IT românească şi provocarile care intervin în această branşă. Viitorul sună bine, iar Sorin ţine să pună accent pe faptul că este un efort de echipă.

”Totul pleacă de la multă muncă, insistenţă, trebuie să găseşti soluţii în cele mai dificile situaţii. Trebuie să stabileşti nişte obiective şi trebuie să mergi spre ele. Cam asta este istoria sintetizată a Exe Software. Am fost pasionat de programare de când mă ştiu, am făcut asta în anii '90 şi aveam foarte multe idei. Am înţeles la un moment dat că ai nevoie de o echipă bună pentru a realiza un software de amploare. Atunci a fost momentul când am decis să plec din companie şi s-o iau pe cont propriu”, începe Sorin să-mi povestească.

”Am avut grijă să mă pun bine la punct cu managementul, să mă pot descurca cum trebuie. Când am fost suficient de maturi am deschis firma, împreună cu fratele meu, Gabriel şi un al treilea partener de afaceri, Răzvan Udrea. Îmi amintesc şi acum de primul proiect de amploare pe care l-am avut. Ne-am dus la o companie foarte mare de distribuţie şi vânzări cu o pagină A4 pe care scria tot ce ştim noi să facem. Astfel am reuşit să-l convingem pe CEO-ul acesteia, ne-a văzut mai tineri, el avea planuri de expansiune, şi ne-a ales pe noi”, a adăugat acesta.

11 septembrie 2001

Primul contract mare obţinut de Sorin a coincis cu unul dintre cele mai mare dezastre care au avut loc în secolul 20. Din fericire, totul a fost cu noroc, iar progresul nu a întârziat prea tare, chiar dacă primii ani au fost foarte grei.

”Ţin minte şi acum, când ne întorceam de la prezentare, m-a sunat fratele meu să mă întrebe <<Mai ţii minte turnurile alea gemene din New York? Ei bine, nu mai sunt>>. Aşa îmi amintesc exact ziua, era 11 septembrie 2001, ziua în car am obţinut primul contract mai mare. După aceea am tot crescut, am găsit mulţi clienţi externi, am mers odată cu valul, cu Internetul, însă primii doi ani au reprezentat cea mai dificilă perioadă. A fost o vreme în care nu se prea făceau investiţii în IT”.

”Cel mai important a fost să câştigam piaţa locală, acolo unde lipsea oferta. Cu toţi clienţii cu care am pornit la drum colaborăm şi acum. Odată cu ei am crescut şi noi. Cererea de IT-işti pe piaţă este foarte mare. În acest moment e o nebunie, care nu a mai fost până acum. Toate companiile caută să se transforme, să-şi adapteze procesele de business la ceea ce oferă internetul în momentul de faţă”, a completat Sorin.

IT-ul reprezintă una dintre cele mai importante industrii din Rmânia, iar ea este sprijinită mai mult sau mai puţin de către stat. Acest lucru este foarte important pentru o dezvoltare sănătoasă, mai ales că foarte mulţi dintre programatorii plecaţi în străinătate aleg să revină în ţară.

”România a dat de-a lungul anilor semnale bune în sensul că această industrie este sprijinită, iar programatorii români sunt foarte buni în această zonă. Doar că avem nevoie de cât mai mulţi. În plus, sesizăm şi că IT-iştii care au plecat în diaspora încep să se întoarcă. Ăsta e un semn foarte bun şi ne bucurăm. Raportul dintre salariu şi calitatea vieţii pe care o poţi avea ca programator în România este mai bun decât în afara ţării”.

Internetul face totul mai uşor

Piaţa ”business to business” este mai previzibilă decât cea ”business to customer”, iar Sorin punctează în mod exact acest lucru. În plus, e mai uşor să lucrezi cu firmele mari, care nu au nevoie să fie convinse despre importanţa utilizării unui software bine pus la punct.

”Noi încercăm să facem şi produse proprii, însă este destul de greu pentru că ai nevoie de o forţă de muncă şi o forţă financiară foarte mari. Noi ne axăm pe piaţa B2B, acolo unde predictibilitatea este destul de mare. Ai câteva repere pe care te poţi baza, iar dacă lucrezi cu companii mai mari acolo deja este cultură informatică şi ai scăpat de partea de şcolarizare, nu mai trebuie să explici necesitatea unui sistem informaţional bine pus la punct”.

”Ca plan de viitor avem să creştem şi mai mult această zonă de outsourcing, dar şi să dezvoltăm produsele noastre gândite de departamentul R&D, pe care să le vindem ulterior sub formă de subscripţie. Momentan activăm pe pieţe extinse din toată lumea, de la Europa, la America de Nord, America de Sud, Africa, Asia. Tot ce livrăm, livrăm online, din acest motiv nu este foarte greu din punct de vedere logistic să operăm la nivel mondial. Internetul face totul mai uşor. 90% din cifra noastră de afaceri este obţinută în străinătate”, a conchis Sorin.