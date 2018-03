Razer Electra V2 - caşti de buget bune [TECH REVIEW]

Razer are sediu şi în San Diego, California, unde Min-Liang Tan are domiciliul. Celălalt fondator şi preşedintele firmei e Robert Krakoff, care pe lângă Razer are şi o afacere cu suplimente pentru sportivi, MIndFX Science Inc.

Să revenim la caşti, Razer Electra V2. Sunt mari, cu cadru din aluminiu dintr-o singură bucată, plastic şi piele sintetică. Negru cu puţin verde, în linia Razer. Aspectul lor general înspiră durabilitate. Vin într-o cutie transparentă de plastic, cu o copertă de carton. Arată interesant. Specificaţii Razer Electra V2 foloseşte tehnologia sunet ambiental 7.1 (Surround Sound), frecvenţă de răspuns între 20 Hz şi 20 KHz, conectare prin mufă jack (3.5 mm) sau usb, diametrul difuzorului 40 mm, impedanţă 32 Ohm, lungimea cablului, fără extensie, 1.3 m şi greutatea de 294 g. Căştile sunt compatibile cu computerul (PC, Mac), smartphone, Xbox One, Playstation 4 şi Nintendo Switch. Pentru a obţine efectul 7.1 Surround Sound, trebuie activată o opţiune în Windows. Vezi în imaginea de mai jos, în loc de Stereo bifezi 7.1 Speaker. În cutie mai găseşti abţibilduri cu sigla Razer, un manual de utilizare, o extensie de cablu şi microfonul flexibil şi detaşabil. Căştile izolează bine zgomototul din exterior şi dacă cineva vorbeşte cu tine, în timp ce te joci, e puţin probabil să-l auzi. Le-am folosit, de asemenea, pe stradă, în metrou şi acoperă bine vocile plus zgomotul de intensitate medie. Sunetul e clar, puternic, are adâncime şi volum suficient. Pe casca stângă, spate, ai un buton lung de control al volumului şi un buton mai mic pentru deschiderea şi închiderea microfonului. Acesta înregistrează vocea un pic metalic, însă suficient pentru comunicarea între membrii unei echipe de jucători sau o discuţie pe Skype. Deşi în ansamblu sunt confortabile, după câteva ore de joacă începi să le simţi apăsarea şi căldura. Chiar am transpirat purtându-le. Nu poţi să măreşti sau să micşorezi cadrul. S-ar putea ca o persoană, un copil spre exemplu, care are capul mai mic, să nu le poată purta bine, pentru că nu au un sistem de ajustare. Nici cupele nu se înclină mai mult de 5-6 mm. Le-am utilizat în jocuri, la filme, pe smartphone şi mă declar mulţumit, poate doar preţul să fie un impediment, circa 60 de euro. Dacă ne raportăm la gaming, pentru că asta e categoria, preţul lor e unul de buget. Căştile premium pornesc de undeva de la 100 de euro. Deci, dacă eşti jucător pasionat, dar bugetul tău nu e pe măsura pretenţiilor, Razer Electra V2 e o soluţie bună de luat în calcul.