Tenda FH456 – un router cu semnal extins şi patru antene [TECH REVIEW]

Poate cel mai important lucru de luat în calcul este spaţiul pentru care vrei să achiziţionezi routerul. Indiferent că vrei să-l pui acasă sau la birou, trebuie să îţi faci nişte calcule şi să îţi dai seama cam de ce arie de acoperire a semnalului ai avea nevoie. Dacă stai la casă, de exemplu, unde mai ai şi un etaj sau două, ar trebui să te gândeşti la un dispozitiv cu semnal extins, care poate fi împreunat, ulterior, cu un range extender.

Tenda FH456 se încadrează perfect în categoria menţionată mai sus şi nici nu îţi dă vreo gaură în buget. Acesta poate fi achiziţionat de la retailerii din România în schimbul a aproximativ 100 de lei, depinzând de oferta la momentul respectiv. Eu l-am montat în cadrul unei locuinţe cu etaj şi nu am simţit nevoia de un ”boost” al semnalului. Cele patru antene fiind mai mult decât suficiente.

Tot la capitolul semnal, am obţinut cu lejeritate 50-60% chiar din stradă, însă aceste performanţe, la acest preţ, vin cu un altfel de cost. Costul vitezei. Este de menţionat că acest router nu este unul Gigabit, astfel că nu vei putea trece de viteza de 300 de Mbps, însă în unele cazuri este mai mult decât suficient. Dacă nu ai nevoie de el ca să faci streaming pe YouTube şi este de folosit în scop personal, îl poţi alege liniştit pe acesta.

În caz contrar, dacă situaţia o va cere, va trebui să investeşti ceva mai mult într-un router Gigabit cu semnal extins, care să facă faţă la viteze mai mari. Astfel că, mare atenţie la scopul în care vrei să-l foloseşti. Pentru activităţi precum gaming online sau streaming pe Netflix sau HBO GO Tenda FH456 este mai mult decât bun. Unde mai pui că se vinde la un preţ foarte ieftin.

Per total nu ar fi atât de multe de zis despre acest router, în afară de faptul că are un semnal foarte bun, în toate colţurile casei, nemaifiind nevoie să îţi cumperi şi un range extender. Îţi face treaba cu brio, fără nici o problemă. De asemenea, instalarea este cât se poate de uşoară, fiind nevoie doar de două cabluri şi câteva click-uri de dat pe calculator, procedură sxplicată oricum în manualul acestuia. Pe segmentul său de preţ, Tenda FH456 este un best buy.