O afecţiune foarte rară îi permite unei femei să-şi amintească detaliat tot ceea ce i s-a întâmplat în viaţă, încă de când era bebeluş

Rebecca Sharrock, în vârstă de 27 de ani, din Brisbane, Australia, este una dintre cele 80 de persoane din lume despre care se ştie că suferă de hipertimezie , o afecţiune care presupune că persoana afectată are o memorie atât de bună încât ţine minte detalii despre viaţa personală încă din perioada în care era doar un bebeluş. În cazul australiencei, una dintre primele amintiri este cadoul primit la împlinirea vârstei de un an. Mai mult, Sharrock are capacitatea de a reţine cantităţi uriaşe de informaţie, ea fiind în stare să recite toate cărţile din seria Harry Potter. Totul din memorie, relatează The Independent.