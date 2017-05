Medicii atrag atenţia că protecţia împotriva razelor ultraviolete trebuie să fie tot timpul anului: Cea mai bună cremă antirid este crema de protecţie solară

„Protecţia împotriva razelor ultraviolete trebuie să fie de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, adică tot timpul, pentru că aşa ne protejăm împotriva reacţiilor adverse faţă de expunerea la soare. Reacţiile adverse sunt de mai multe tipuri - unele dintre ele sunt imediate, respectiv arsura solară, dar, din nefericire, sunt unele pe termen lung şi pot duce la dezvoltarea unor forme de cancer de piele. Este important să avem un ritual, pentru că fotoprotecţia trebuie să fie consecventă. Nu ne dăm cu cremă când suntem pe plajă, aplicăm crema cu 15-30 de minute anterior expunerii la soare. Mai mult, dacă facem baie, când ajungem la prosop ne reungem sau după două ore reaplicăm crema", a explicat, miercuri, medicul dermatolog Victor Gabriel Clătici, cu ocazia lansării campaniei sociale "Save Your Skin!".







Potrivit medicului, utilizarea cremei de protecţie nu înseamnă că putem sta mai mult la soare.





"Utilizarea cremei de protecţie nu trebuie să ne determine să stăm mai mult la soare, ca noi să ne expunem cu mai puţine riscuri la soare. Utililizarea cremei de protecţie solară trebuie să facă parte dintr-un comportament de fotoprotecţie. Respectiv, reducerea la maximum a suprafeţelor expuse la soare, utilizarea ochelarilor de soare cu protecţie certificată UVA/UVB, mai ales în perioada cu expunere maximă, ora 11.00 - orele 15.00-16.00. Să căutăm umbra, să nu ieşim în soare şi, de asemenea, să conştientizăm faptul că radiaţiile ultraviolete pătrund prin geamuri, că radiaţiile ultraviolete pătrund prin apă şi faptul că atunci când stăm în spatele unui geam nu înseamnă că suntem protejaţi faţă de radiaţiile ultraviolete. Radiaţiile ultraviolete pot să pătrundă până la 50-80 de centimetri sub oglinda de apă", a adăugat medicul dermatolog.





El consideră că cea mai bună cremă antirid este crema de protecţie solară.





"Cu cât este mai mult soare pe cer şi cu cât intensitatea radiaţiei solare este mai mare, respectiv vara, aplicăm o cremă cu un factor de protecţie mai mare. Iarna, dacă mergem la munte, la schi, în parc, utilizăm crema de fotoprotecţie, dar cu un factor de protecţie mai mic. Crema de fotoprotecţie trebuie să ne asigure protecţie faţă de ultravioletele A şi B. De aceea, noi când mergem la farmacie luăm crema cu protecţie UVA şi UVB. Mai mult, există cremă de protecţie doar pentru buze, există spray pentru protecţia părului, există cremă pentru aplicare deasupra machiajului, deci pentru fiecare zonă exită un tip special de fotoprotecţie", a adăugat medicul.





Crema va fi aleasă în funcţie de culoarea tenului - cu cât tenul este mai deschis, cu atât crema trebuie să aibă un factor de protecţie mai mare, a mai spus medicul.





Conform medicului, la nivel naţional 30% dint români nu folosesc niciodată protecţie solară. De asemenea, studiile arată că 70% dintre adolescenţi nu folosesc protecţie solară.





Având în vedere că între 50% şi 70% din cancerele de piele sunt cauzate de expunerea excesivă la raze UVA şi UVB, este esenţială respectarea unor reguli simple alături de folosirea unei loţiuni solare, a adăugat medicul dermatolog. "Evitaţi să vă expuneţi la soare în intervalul orar 11.00 - 16.00, alegeţi să staţi la umbră şi să nu vă expuneţi direct la soare, reaplicaţi produsul de protectie solara odată la două ore în strat generos, expunerea directă la soare este interzisă pentru copiii cu vârsta sub 3 ani, reduceţi expunerea copiilor la soare pe cât de mult posibil întrucât pielea acestora este mult mai sensibilă decât cea a adulţilor. Îmbrăcămintea (pălării, tricouri şi ochelari de soare) reprezintă cel mai bun mijloc de protecţie contra razelor UV", a avertizat el, în cadrul campaniei La Roche-Posay "Save Your Skin!".





"Save Your Skin" este o campanie de sensibilizare a populaţiei cu privire la prevenirea cancerului de piele şi importanţa folosirii protecţiei solare, mai ales că 90% din cancerele de piele sunt vindecabile dacă sunt depistate la timp. În campania din acest an, La Roche-Posay lansează primul dispozitiv sub formă de plasture conectat la o aplicaţie pentru a măsura nivelul radiatiilor UV. "My UV Patch" conţine straturi fotosensibile care îşi schimbă culoarea sub razele soarelui. Este un plasture subţire şi transparent, auto-adeziv şi rezistent la apă ce rezistă până la cinci zile. Plasturele poate fi folosit inclusiv pe pielea sensibilă a copiilor. Pentru a monitoriza nivelul radiaţiillor UV, este necesară scanarea plasturelui cu telefonul după instalarea aplicaţiei "My UV Patch". Odată descărcată aplicaţia, pot fi primite informaţii despre: Index UV, nivel de risc, numărătoare inversă personalizată până la următoarea scanare, recomandări personalizate de protecţie solară.