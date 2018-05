Iată care sunt riscurile somnului limitat şi excesiv:

Creşterea inflamaţiei

Există o multitudine de cauze ale inflamaţiei în organism, şi anume bolile cronice care limitează răspunsul imun al organismului. Cu toate acestea, un alt vinovat major este somnul excesiv. A fost demonstrat faptul că odihna - mai mult de nouă ore - creşte markerii CRP (Proteina C reactivă) şi IL-6 (interleukina 6 - moleculă secretată de limfocite), ambii conducând la inflamaţie, potrivit unui studiu apărut în Jurnalul American de Epidemiologie. În plus, somnul excesiv provoacă producerea de cortizol suplimentar, hormonul de stres care afectează sănătatea generală.

Dificultate în a adormi

La fel ca oboseala extremă pe care o simţi după ce ai călătorit în ţări cu fus orar diferit, poţi experimenta o dificultate în a adormi când dormi cu mai mult de 30 de minute decât normalul. „Este poarte posibil să te confrunţi cu tulburări de somn, dar cel mai frecventă în această situaţie este dificultatea de a dormi în noaptea de duminică spre luni şi chiar de a te trezi a doua zi”, spune psihologul Michael Breus, autorul cărţii Good Night: The Sleep Doctor's 4-Week Program to Better Sleep and Better Health.

