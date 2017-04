Crezi că ştii totul despre pâine?! De ce pâinea albă îngraşă, iar cea integrală te ajută să slăbeşti

Pâinea este inamicul femeilor când ţin dietă. Ele renunţă la consumul de pâine, astfel că, potrivit unor studii, 43% dintre cele care încearcă să slăbească o elimină, 20% se simt vinovate dacă o mănâncă, în timp ce jumătate dintre femei se declară confuze în legătură cu noile produse bio de panificaţie, scrie Daily Mail.



Prin consumul de pâine, ai acces la mai multe substanţe nutritive vitale pentru organism. Calciu, fier şi vitamina B, sunt nutrienţii cheie care se găsesc în pâine.

Beneficiile consumului de pâine albă

Un studiu publicat în The Journal of Agricultural and Food Chemistry (Revista de Chimie Agricolă şi Alimentară) a arătat că pâinea albă poate stimula în mod semnificativ creşterea bacteriilor intestinale bune, numite lactobacili, ajutând la protejarea intestinelor noastre de tulburările digestive. Atunci când ai posibilitatea de a alege între pâinea albă şi pâinea integrală, este recomandată a doua variantă.

CITEŞTE CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI.

Slăbeşte cu dieta cu tărâţe de grâu

Cum să mănânci dacă vrei să te îngraşi sănătos