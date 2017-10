3 beneficii ale mâncatului în porţii mici

Există foarte multe studii care arată că mâncatul în cantităţi mici pe parcursul zilei poate avea beneficii asupra sănătăţii. Iată care sunt!

Slăbeşti

Potrivit dieteticienilor, mai multe mese pe zi sunt mult mai eficiente pentru pierderea în greutate decât cele trei mese obişnuite. Mâncatul în porţii mai mici este o modalittaea prin care reuşeşti să ţii sub control numărul caloriilor, zahărului şi grăsimilor. În plus, ajută să acorzi mai multă atenţie alimentelor pe care le mănânci. Răspândirea caloriilor pe parcursul zilei prin micşorarea lor stimulează metabolismul, potrivit unui studiu publicat în ”New England Journal of Medicine”. Evitarea consumului de mâncare în cantităţi mari este esenţială pentru menâinerea sub control a greutăţii.

Creşti nivelul de energie

Conform mai multor cercetări, mâncarea mâncată în porţii mici la intervale regulate creşte nivelul de energie şi productivitatea. În schimb, mesele neregulate provoacă probleme de sănătate, îngrăşare şi o senzaţie de epuizare. Creşterea nivelului de energie te ajută să munceşti mai bine şi să ai o rezistenţă fizică mai bună, care este esenţială pentru menţinerea sănătăţii.

Descoperă alte beneficii ale mâncatului în porţii mici pe clickpentrufemei.ro.

Cele mai simple trucuri de slăbit cu efect garantat

Tu iei zilnic 5 porţii de legume, fructe sau suc de fructe?