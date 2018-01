WTA analizează tabloul de la Australian Open: Simona Halep are cel mai greu traseu!

Primele opt favorite: Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Venus Williams, Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia.

Jumătatea superioară a tabloului: Halep, Muguruza, Pliskova, Garcia

Jumătatea inferioară a tabloului: Wozniacki, Svitolina, Venus, Ostapenko

Posibile sferturi: Halep vs Pliskova, Muguruza vs Garcia, Venus vs Svitolina, Ostapenko vs Wozniacki

Finala de anul trecut: Serena Williams vs. Venus Williams, 6-4, 6-4.

WTA a analizat cele patru sferturi ale tabloului.

Sfertul Simonei Halep pe include pe Johanna Konta şi Karolina Pliskova, dar şi pe Petra Kvitova sau Ashleigh Barty, scrie WTA. Simona va deschide turneul cu un meci cu Destanee Aiava şi va juca în turul al doilea cu Eugeni Bouchard sau cu Oceane Dodin. Dacă jucătoarea din Canada nu va găsi magia de la Madrid 2017, când le-a bătut pe Maria Şarapova şi pe Angelique Kerber, Halep ar trebui să treacă de primele două tururi.

Şi de aici totul se complică. Halep s-ar putea întâlni cu Petra Kvitova în turul al treilea (Kvitova are un meci cu Andrea Petkovici în primul tur), apoi cu Ashleigh Barty sau Elena Vesnina în optimi, cu Pliskova sau Konta în sferturi. Dacă supravieţuieşte acestor încercări, Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Maria Şarapova sau Madison Keys pot apărea în semifinale împotriva Simonei.

Posibil duel Kerber – Şarapova în turul al treilea

Angelique Kerber, campioana de la Australian Open din 2016, are un start de 2018 perfect, fiind neînvinsă până acum. Jucătoarea din Germania este în al doiela sfert al tabloului, cel dominat de Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Tot aici este şi Maria Şarapova, care ar putea avea un prim mare test din turul al doilea, contra Anastasijei Sevastova. Apoi, există o potenţială confruntare Kerber – Sharapova în turul al treilea.

Venus – Bencic, cap de afiş

Venus Williams, finalist de anul trecut, are cel mai dificil prim tur, urmând să joace împotriva Belindei Bencic, din Elveţia. Revenită după o accidentare, Bencic a câştigat 31 din ultimele 35 de partide disputate. Venus a jucat un singur emci în 2018, fiind învinsă de Kerber la Sydney în trei seturi. Pe acest sfert, există potenţial de a urca spre fazele superioare pentru jucătoare ca Julia Georges sau Eketaerina Makarova, dacă trece de Irina Begu în primul tur.

Wozniacki are drum liber

Ultimul sfert este şi cel mai deschis. Jelena Ostapenko e în criză de formă, iar Caroline Wozniacki, dacă o depăşeşte pe surpriza Buzărnescu în primul tur, pare a avea cea mai uşaoră misiune spre semifinale.



Cele mai interesante meciuri din primul tur

Jumătatea superioară: Petra Kvitova vs. Andrea Petkovic, Ashleigh Barty vs. Aryna Sabalenka, Jelena Ostapenko vs. Francesca Schiavone, Agnieszka Radwanska vs. Kristyna Pliskova, Heather Watson vs. Yulia Putintseva, Madison Keys vs. Wang Qiang, Mirjana Lucic-Baroni vs. Shelby Rogers, Caroline Garcia vs. Carina Witthoeft

Jumătatea inferioară: Venus Williams vs. Belinda Bencic, Sloane Stephens vs. Zhang Shuai, Maria Sakkari vs. Katerina Siniakova, Aleksandra Krunic vs. Anett Kontaveit, Dominika Cibulkova vs. Kaia Kanepi, Samantha Stosur vs. Monica Puig, Kiki Bertens vs. CiCi Bellis, Caroline Wozniacki vs. Mihaela Buzărnescu.